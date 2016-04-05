ХуньЦуньМунь и это копия и никакая не приличная
Это смартфоны на колесах. Приделайте к своему смартфону колёса - получите примерно тоже самое
Наша Таврия, на фоне этих китайских поделок, по части управляемости, просто болид Формула-1
|
|
|
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:11
ХуньЦуньМунь и это копия и никакая не приличная
Это смартфоны на колесах. Приделайте к своему смартфону колёса - получите примерно тоже самое
Наша Таврия, на фоне этих китайских поделок, по части управляемости, просто болид Формула-1
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:20
Куди ж ще більше пояснювати?!
Вже й ГК прямою мовою вказав кому вигідна позиційна війна (ще й вихід показав -- м'яко кажучи, важко здійснений для обставин, які є; навіть порохом потролив).
Портніков прямо вказав, що рівень професіоналізму потрібен для роботи з союзниками.
Комбат з Соколовою й овсі до обговорення потреби в демократії дійшли... Та ще крутішого питання... (до речі, про яке вказав зранку Хотаб).
А дехто й досі лише на заклики а-ля "наша справа права" покладається.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 лис, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
МУГУ ..( вместо приветствия )
Читал уже читал ,.......
Патриотически настроены практически ВСЕ .
Очень много советов как получше сдаться .
Невероятное количество ИУД ожидающих прихода "Нового Царствования ".
Наиболее патриотичные пишут на моем ,родном ,украинском языке на нем же задают вопросы .
На нем же и пишут сакраментальные ,до сжатия сфинктера ,свои истории сохранения драгоценной и единственной жизни возле компьютера .
Все так косят глазами (напоминая олигофренов ) с редким коварством обходят одну очень занимательную тему ........ А ВДРУГ ПРИЙДУТ ОРКИ ...?
Одни ,Пламенные революционеры из Донецка и Луганска " мы с россией " думающих на одинаковом с ними языке уже поплатились .
Сколько я их пленных видел ,раненых ,побитых , униженных ,.......видел и убежденных .
Они тоже думали , что прийдут "асвабадители "и у них станет как в москве .
И что же ?
Всем дали оружие и сказали --"вы наши ,от пи---дуйте и воюйте за нас ".Теперь вы почти как мы , только вы теперь ВПЕРЕД ... а мы сзади прикроем вас или подтолкнем .
Из тех кого я видел ,на обмен никого не просили .
Другая часть "даунбасцев" поехала по всей рассии , предлагая свои услуги .
Про них сведений у меня мало .Давайте их запишем успешными . А еще одна часть пытается петлять , время от времени ссылаясь мол а что я могу сделать и так обоСранный .
Ну , теперь я хочу у вас спросить , кто готов отведать "вольных хлебов ", кто готов умереть за будущее новых земель ?
Вы наивно думаете , что уедите ?
КУДА ?
КОМУ ВЫ НУЖНЫ ХЕРЛОВАНЫ ? Которые то , РОДНОЕ ,не смогли сберечь !
Вы же предадите в любом случае .Вы же как Иуды , сначала возьмете 30 сребренников , а потом , когда случится непоправимое будете их назад тыкать но не найдете кому отдать .Грязь не нужна никому.
КарОчи , начитался я ваших мыслей и предложений .
Берегите себя и дальше возле компов .
И да , не забудьте ИПАЛЬНИКИ сполоснуть святой водой на православные праздники .
БЕЗ УВАЖЕНИЯ
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:31
Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни, а не до шашликів, але вже по-серьозному. А зараз отримаємо результат: 100+ тисяч загиблих найкращіх представників суспільства, роз'йопана економіка, втрата 20% території і 20% енергогенеруючих потужностей. І при цьому кацапська загроза тільки збільшилась. І хло знов всіх переміг.
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:40
З 2019 року не готувались до війни
З якого біса почали б готуватись після шашликів до нової війни ?
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я знаю хто в такому б разі точно почав готуватись до нової війни - Росія. Ви думаєте, там дурні сидять? Не передбачили такого варіанту? Їм потрібно було лише, щоб ми прибрали з Конституції згадку про НАТО? Ага, тримайте кишені ширше.
Ознайомлюйтесь, якщо не бачили:
Цікаво, як можна готуватись до нової війни, коли у тебе кількість військ менша, ніж була до 24.02? І військова співпраця з країнами НАТО заборонена.
А в Росії ніяких обмежень і ще й санкції зняті або послаблені. Звісно, прекрасні умови!
Додано: Пон 27 лис, 2023 23:13
Додано: Пон 27 лис, 2023 23:32
Ну таке. По-перше: Ізраїль не в НАТО, але в них пряма співпраця зі Штатами і вони дуже добре почуваються. І в нас так могло бути. По-друге - НАТО так само антестед як до 2014 року Будапештський меморандум. І боюсь що коли дійде до справи - там все буде дуже не ОК.
Додано: Пон 27 лис, 2023 23:37
Як це впєрвиє? Я пам'ятаю як з Яценюком у 2014 зустрічався Буркхальтер, потім на мацкву чкурнув.
У 2022 приїздив Кассис, у цьому році новий президент Берсе.
Президент там нічого не вирішує, може тільки потиснути руку.
|