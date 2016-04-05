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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5648564956505651
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:11

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  pesikot написав:Індію та Китай все влаштовує

100%
и бонусом дешевые углеводороды за рупии с юанями

Ну юань рупии не товрищ
Триллион юаней кацапы могут на те же авто потратить, пусть это будет не Ауди или Ленд Ровер, а его приличная копия ХуньЦы

ХуньЦуньМунь и это копия и никакая не приличная

Это смартфоны на колесах. Приделайте к своему смартфону колёса - получите примерно тоже самое

Наша Таврия, на фоне этих китайских поделок, по части управляемости, просто болид Формула-1 :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:20

  lapay написав:
  pesikot написав:Так вони нічого не роблять для завершення війни

Китайський план - це щось "за все хороше проти всього поганого". Це вже було у нас, закінчилось великою війною в Україні

Індія - нещодавно позвали Путіна на G20, де він звично напиZдів

Тому, вони нічого не пропонують. Вони нічого не роблять для припинення війни у Україні
Індію та Китай все влаштовує

Ага, от коли вони бахнуть своїми ядерними бомбами по Кремлю, тоді точно війна закінчиться.
Напишу максимально доступно:
Фюрер не проти завершити війну вже завтрв, якщо буде виконані якісь його вимоги.
Зеленський не проти закінчення війни, якщо буде виконаний цого іменний мирнмй тлан.
Третім країнам, здебільшого, по барабану, хто правий, а хто ні, от вони і кажуть - припиняйте вогонь, сідайте за стіл переговорів і домовляйтесь, хто кому рабінович.
Оце і є суть цих мирних планів. Нам припинення вогню вигідно, чим більше ми залучемо союзників, по цьому питанню, тим швидше це станеться.
Вже і дошкільнята б це зрозуміли, не бачу сенсу ще щось пояснювати.

Куди ж ще більше пояснювати?!
Вже й ГК прямою мовою вказав кому вигідна позиційна війна (ще й вихід показав -- м'яко кажучи, важко здійснений для обставин, які є; навіть порохом потролив).
Портніков прямо вказав, що рівень професіоналізму потрібен для роботи з союзниками.
Комбат з Соколовою й овсі до обговорення потреби в демократії дійшли... Та ще крутішого питання... (до речі, про яке вказав зранку Хотаб).

А дехто й досі лише на заклики а-ля "наша справа права" покладається.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 лис, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

МУГУ ..( вместо приветствия )

Читал уже читал ,.......
Патриотически настроены практически ВСЕ .
Очень много советов как получше сдаться .
Невероятное количество ИУД ожидающих прихода "Нового Царствования ".
Наиболее патриотичные пишут на моем ,родном ,украинском языке на нем же задают вопросы .
На нем же и пишут сакраментальные ,до сжатия сфинктера ,свои истории сохранения драгоценной и единственной жизни возле компьютера .

Все так косят глазами (напоминая олигофренов ) с редким коварством обходят одну очень занимательную тему ........ А ВДРУГ ПРИЙДУТ ОРКИ ...?

Одни ,Пламенные революционеры из Донецка и Луганска " мы с россией " думающих на одинаковом с ними языке уже поплатились .
Сколько я их пленных видел ,раненых ,побитых , униженных ,.......видел и убежденных .
Они тоже думали , что прийдут "асвабадители "и у них станет как в москве .
И что же ?
Всем дали оружие и сказали --"вы наши ,от пи---дуйте и воюйте за нас ".Теперь вы почти как мы , только вы теперь ВПЕРЕД ... а мы сзади прикроем вас или подтолкнем .
Из тех кого я видел ,на обмен никого не просили .
Другая часть "даунбасцев" поехала по всей рассии , предлагая свои услуги .
Про них сведений у меня мало .Давайте их запишем успешными . А еще одна часть пытается петлять , время от времени ссылаясь мол а что я могу сделать и так обоСранный .

Ну , теперь я хочу у вас спросить , кто готов отведать "вольных хлебов ", кто готов умереть за будущее новых земель ?
Вы наивно думаете , что уедите ?
КУДА ?
КОМУ ВЫ НУЖНЫ ХЕРЛОВАНЫ ? Которые то , РОДНОЕ ,не смогли сберечь !
Вы же предадите в любом случае .Вы же как Иуды , сначала возьмете 30 сребренников , а потом , когда случится непоправимое будете их назад тыкать но не найдете кому отдать .Грязь не нужна никому.
КарОчи , начитался я ваших мыслей и предложений .
Берегите себя и дальше возле компов .
И да , не забудьте ИПАЛЬНИКИ сполоснуть святой водой на православные праздники .
БЕЗ УВАЖЕНИЯ
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:31

  thenewepic написав:
  airmax78 написав:И да, если то, что говорит Арахамия - правда - это очередное подтверждение что мудрый народ выбрал в 2019м клинических идиотов и авантюристов порулить страной

так а що в словах Арахамії вас так вразило? Натякаєте, що були вигідні умови, треба було погоджуватися, чи що?

Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни, а не до шашликів, але вже по-серьозному. А зараз отримаємо результат: 100+ тисяч загиблих найкращіх представників суспільства, роз'йопана економіка, втрата 20% території і 20% енергогенеруючих потужностей. І при цьому кацапська загроза тільки збільшилась. І хло знов всіх переміг.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:40

  airmax78 написав:
  thenewepic написав:
  airmax78 написав:И да, если то, что говорит Арахамия - правда - это очередное подтверждение что мудрый народ выбрал в 2019м клинических идиотов и авантюристов порулить страной

так а що в словах Арахамії вас так вразило? Натякаєте, що були вигідні умови, треба було погоджуватися, чи що?

Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни, а не до шашликів, але вже по-серьозному.

З 2019 року не готувались до війни

З якого біса почали б готуватись після шашликів до нової війни ?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни

я знаю хто в такому б разі точно почав готуватись до нової війни - Росія. Ви думаєте, там дурні сидять? Не передбачили такого варіанту? Їм потрібно було лише, щоб ми прибрали з Конституції згадку про НАТО? Ага, тримайте кишені ширше.
Ознайомлюйтесь, якщо не бачили:
https://www.obozrevatel.com/politics-ne ... u-foto.htm
Цікаво, як можна готуватись до нової війни, коли у тебе кількість військ менша, ніж була до 24.02? І військова співпраця з країнами НАТО заборонена.
А в Росії ніяких обмежень і ще й санкції зняті або послаблені. Звісно, прекрасні умови!
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 23:13

  lapay написав:Нам припинення вогню вигідно

А путіну, значить, невигідно. Так?..
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 23:32

  thenewepic написав:
  airmax78 написав:Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни

я знаю хто в такому б разі точно почав готуватись до нової війни - Росія. Ви думаєте, там дурні сидять? Не передбачили такого варіанту? Їм потрібно було лише, щоб ми прибрали з Конституції згадку про НАТО? Ага, тримайте кишені ширше.
Ознайомлюйтесь, якщо не бачили:
https://www.obozrevatel.com/politics-ne ... u-foto.htm
Цікаво, як можна готуватись до нової війни, коли у тебе кількість військ менша, ніж була до 24.02? І військова співпраця з країнами НАТО заборонена.
А в Росії ніяких обмежень і ще й санкції зняті або послаблені. Звісно, прекрасні умови!

Ну таке. По-перше: Ізраїль не в НАТО, але в них пряма співпраця зі Штатами і вони дуже добре почуваються. І в нас так могло бути. По-друге - НАТО так само антестед як до 2014 року Будапештський меморандум. І боюсь що коли дійде до справи - там все буде дуже не ОК.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 23:37

  stm написав:Кстати, впервые Швейцария зачем-то посетила Украину на уровне Президента ;)

Як це впєрвиє? Я пам'ятаю як з Яценюком у 2014 зустрічався Буркхальтер, потім на мацкву чкурнув.
У 2022 приїздив Кассис, у цьому році новий президент Берсе.
Президент там нічого не вирішує, може тільки потиснути руку.
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