ХуньЦуньМунь и это копия и никакая не приличная
Это смартфоны на колесах. Приделайте к своему смартфону колёса - получите примерно тоже самое
Наша Таврия, на фоне этих китайских поделок, по части управляемости, просто болид Формула-1
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Додано: Пон 27 лис, 2023 21:11
ХуньЦуньМунь и это копия и никакая не приличная
Это смартфоны на колесах. Приделайте к своему смартфону колёса - получите примерно тоже самое
Наша Таврия, на фоне этих китайских поделок, по части управляемости, просто болид Формула-1
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:20
Куди ж ще більше пояснювати?!
Вже й ГК прямою мовою вказав кому вигідна позиційна війна (ще й вихід показав -- м'яко кажучи, важко здійснений для обставин, які є; навіть порохом потролив).
Портніков прямо вказав, що рівень професіоналізму потрібен для роботи з союзниками.
Комбат з Соколовою й овсі до обговорення потреби в демократії дійшли... Та ще крутішого питання... (до речі, про яке вказав зранку Хотаб).
А дехто й досі лише на заклики а-ля "наша справа права" покладається.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 лис, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
МУГУ ..( вместо приветствия )
Читал уже читал ,.......
Патриотически настроены практически ВСЕ .
Очень много советов как получше сдаться .
Невероятное количество ИУД ожидающих прихода "Нового Царствования ".
Наиболее патриотичные пишут на моем ,родном ,украинском языке на нем же задают вопросы .
На нем же и пишут сакраментальные ,до сжатия сфинктера ,свои истории сохранения драгоценной и единственной жизни возле компьютера .
Все так косят глазами (напоминая олигофренов ) с редким коварством обходят одну очень занимательную тему ........ А ВДРУГ ПРИЙДУТ ОРКИ ...?
Одни ,Пламенные революционеры из Донецка и Луганска " мы с россией " думающих на одинаковом с ними языке уже поплатились .
Сколько я их пленных видел ,раненых ,побитых , униженных ,.......видел и убежденных .
Они тоже думали , что прийдут "асвабадители "и у них станет как в москве .
И что же ?
Всем дали оружие и сказали --"вы наши ,от пи---дуйте и воюйте за нас ".Теперь вы почти как мы , только вы теперь ВПЕРЕД ... а мы сзади прикроем вас или подтолкнем .
Из тех кого я видел ,на обмен никого не просили .
Другая часть "даунбасцев" поехала по всей рассии , предлагая свои услуги .
Про них сведений у меня мало .Давайте их запишем успешными . А еще одна часть пытается петлять , время от времени ссылаясь мол а что я могу сделать и так обоСранный .
Ну , теперь я хочу у вас спросить , кто готов отведать "вольных хлебов ", кто готов умереть за будущее новых земель ?
Вы наивно думаете , что уедите ?
КУДА ?
КОМУ ВЫ НУЖНЫ ХЕРЛОВАНЫ ? Которые то , РОДНОЕ ,не смогли сберечь !
Вы же предадите в любом случае .Вы же как Иуды , сначала возьмете 30 сребренников , а потом , когда случится непоправимое будете их назад тыкать но не найдете кому отдать .Грязь не нужна никому.
КарОчи , начитался я ваших мыслей и предложений .
Берегите себя и дальше возле компов .
И да , не забудьте ИПАЛЬНИКИ сполоснуть святой водой на православные праздники .
БЕЗ УВАЖЕНИЯ
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:31
Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни, а не до шашликів, але вже по-серьозному. А зараз отримаємо результат: 100+ тисяч загиблих найкращіх представників суспільства, роз'йопана економіка, втрата 20% території і 20% енергогенеруючих потужностей. І при цьому кацапська загроза тільки збільшилась. І хло знов всіх переміг.
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:40
З 2019 року не готувались до війни
З якого біса почали б готуватись після шашликів до нової війни ?
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я знаю хто в такому б разі точно почав готуватись до нової війни - Росія. Ви думаєте, там дурні сидять? Не передбачили такого варіанту? Їм потрібно було лише, щоб ми прибрали з Конституції згадку про НАТО? Ага, тримайте кишені ширше.
Ознайомлюйтесь, якщо не бачили:
Цікаво, як можна готуватись до нової війни, коли у тебе кількість військ менша, ніж була до 24.02? І військова співпраця з країнами НАТО заборонена.
А в Росії ніяких обмежень і ще й санкції зняті або послаблені. Звісно, прекрасні умови!
Додано: Пон 27 лис, 2023 23:13
Додано: Пон 27 лис, 2023 23:32
Ну таке. По-перше: Ізраїль не в НАТО, але в них пряма співпраця зі Штатами і вони дуже добре почуваються. І в нас так могло бути. По-друге - НАТО так само антестед як до 2014 року Будапештський меморандум. І боюсь що коли дійде до справи - там все буде дуже не ОК.
Додано: Пон 27 лис, 2023 23:37
Як це впєрвиє? Я пам'ятаю як з Яценюком у 2014 зустрічався Буркхальтер, потім на мацкву чкурнув.
У 2022 приїздив Кассис, у цьому році новий президент Берсе.
Президент там нічого не вирішує, може тільки потиснути руку.
Додано: Пон 27 лис, 2023 23:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а хтось забороняв Ізраїлю співпрацювати з США? А нам, якби підписали "мирний договір", навʼязаний Росією, не можна було б співпрацювати. Сильно Фінляндія співпрацювала з країнами НАТО при СССР?
І взагалі, порівнювати нас з Ізраїлем... Це сильно. Ми скоріше схожі на палестинців, якщо порівнювати потужність сторін.
не виключено. Але поки ніхто не ризикнув перевірити це.
Взагалі, я поки бачу лише такий варіант продовження: заморозка по кордонах, що складуться на той момент, без підписання ніяких договорів (максимум формальне перемирʼя, як між кореями). Після цього нам треба максимально швидко отримувати публічні гарантії від країн Заходу на весь спектр озброєнь (щоб не просити на колінах кожну ракету АТАКМС) без обмежень на використання на території РФ і, звісно, розвивати свій ВПК, будувати потужні укріплення по всьому кордону з окупантом (+Білорусь). В такому разі є шанс, що пуйло не ризикне сунутись ще раз.
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