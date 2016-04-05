airmax78
Че ж ви в темі про нерухомість вірили в Перемогу з закордону та рекламували свою квартиру?
Оце вас розвернуло на 180 градусів.
|
|
|
Додано: Вів 28 лис, 2023 00:26
airmax78
Че ж ви в темі про нерухомість вірили в Перемогу з закордону та рекламували свою квартиру?
Оце вас розвернуло на 180 градусів.
Додано: Вів 28 лис, 2023 00:30
thenewepic
А кто вам сказал, что россияне хотят перемирие?
Откуда инфа, что нам вообще планируют и дальше давать оружие? Есть же куча ништяков в США: томагавки, Ф-16, прочее.
Кто захочет жить в режиме «Теремок» и ожидая новой войны. Например, в Харькове.
Додано: Вів 28 лис, 2023 00:41
На странице где Вы задали этот вопрос выше есть ссылка на эфир Рустамзаде где он достаточно аргументированно отвечает на этот вопрос "это Россия должна беспокоиться чтоб ее не прокинули если будет договоренность отвести войска в обмен на гарантии невступления в НАТО". Войска ж придется отводить железные а бумага-то бумажная. А в эфире Шелест-Чаплыга говорят что позаблоковость не исключает военного сотрудничества с отдельными странами-членами, приводят в пример Австрию.
Додано: Вів 28 лис, 2023 00:59
Неочікувані думки від вас. Щось серьйозне сталося останніми тижднями?
п.с. Проблема в тому, що той час вже минув і не можна два рази ввійти в одну річку а "арахамії енд ко" можуть тільки профукати черговий, хоч трохи сприятливий момент, та будуть надалі вибішувати існуючих та потенційних партнерів.
Додано: Вів 28 лис, 2023 01:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ну якщо не захочуть, то це буде означати поразку колективного Заходу. В такому разі українцям, хто не хоче війни або окупації, треба перебиратися за німецько-польський кордон, тому що вся Східна Європа буде під загрозою.
а куди їй пропонується відводити війська? Це перше питання.
Друге, якщо такі гарантії будуть дані Україною, то виконання буде контролюватися іншою стороною, тобто Росією. З відповідними санкціями у разі порушення, в усьому діапазоні - від дипломатичних і економічних до військових. Як і при будь-якому іншому міжнародному договорі.
А взагалі, я не розумію такої постановки питання "это Россия должна беспокоиться". А що, Україна не повинна хвилюватись, для України вже хтось гарантував безпеку?
з цього місця можна детальніше? Наведіть приклади військової співпраці Австрії з іншими державами в період 1955-1991. Мені правда цікаво.
|