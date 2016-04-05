Додано: Вів 28 лис, 2023 03:19

По тривалій затяжній війні у Заходу немає плану просто тому, що там влада так довго не затримується. Можна говорити будь-що, "ми будемо підтримувати вас вічно", але завтра на твоє місце прийде Орбан, Фіцо, Лє Пен, Трамп... хто там ще в Нідерландах виграв недавно? І навіть там, де ніби влада за нас горою, стікаючій кров'ю країні можуть перекрити кордон "прості люди", які нас ніби так "підтримують і співчувають", але своя сорочка ближче до тіла. Хоча чи насправді ми там потрібні? Владі може й так, бо дешева, часто вже вивчена робоча сила. Але чи чекають нас ці звичайні люди?Тому я також підтримую хлопців з фронту, що поки не буде 3-х кратної переваги (а до неї нема передумов в найближчому майбутньому), то нічого й рипатися в наступ. Зараз тільки окопуватися та відбиватися. Бо в шахах нинішня ситуація для рашки називається "реалізація матеріальної переваги". Коли в тебе набагато більше фігур/пішаків, ніж у суперника, то тобі вигідно чим більше розмінювати їх навіть у співвідношенні 2 до 1, або й 3 до 1 і більше, що й робить зараз пуйло, для якого люди і є пішаками.Зараз головне не втратити державу і ті території, що зберегли завдяки мужності наших воїнів і добровольців. Можливо приклад Фінляндії на зараз для нас є найкращим орієнтиром. Дасть Бог або доля подарує ще один шанс і повернемо території і людей. Один 100%-ний шанс просрали, коли отримали 3-й ядерний потенціал і обміняли на бусики (меморандум), як індіанці Америки