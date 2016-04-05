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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5650565156525653>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 00:26

airmax78

Че ж ви в темі про нерухомість вірили в Перемогу з закордону та рекламували свою квартиру?
Оце вас розвернуло на 180 градусів.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 00:30

thenewepic

А кто вам сказал, что россияне хотят перемирие?

Откуда инфа, что нам вообще планируют и дальше давать оружие? Есть же куча ништяков в США: томагавки, Ф-16, прочее.

Кто захочет жить в режиме «Теремок» и ожидая новой войны. Например, в Харькове.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 00:41

  thenewepic написав:А хто буде гарантувати, що Росія дотримається слова?


На странице где Вы задали этот вопрос выше есть ссылка на эфир Рустамзаде где он достаточно аргументированно отвечает на этот вопрос "это Россия должна беспокоиться чтоб ее не прокинули если будет договоренность отвести войска в обмен на гарантии невступления в НАТО". Войска ж придется отводить железные а бумага-то бумажная. А в эфире Шелест-Чаплыга говорят что позаблоковость не исключает военного сотрудничества с отдельными странами-членами, приводят в пример Австрию.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 00:59

  airmax78 написав:
  thenewepic написав:так а що в словах Арахамії вас так вразило? Натякаєте, що були вигідні умови, треба було погоджуватися, чи що?

Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни, а не до шашликів, але вже по-серьозному. А зараз отримаємо результат: 100+ тисяч загиблих найкращіх представників суспільства, роз'йопана економіка, втрата 20% території і 20% енергогенеруючих потужностей. І при цьому кацапська загроза тільки збільшилась. І хло знов всіх переміг.


Неочікувані думки від вас. Щось серьйозне сталося останніми тижднями?
п.с. Проблема в тому, що той час вже минув і не можна два рази ввійти в одну річку а "арахамії енд ко" можуть тільки профукати черговий, хоч трохи сприятливий момент, та будуть надалі вибішувати існуючих та потенційних партнерів.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Откуда инфа, что нам вообще планируют и дальше давать оружие?

ну якщо не захочуть, то це буде означати поразку колективного Заходу. В такому разі українцям, хто не хоче війни або окупації, треба перебиратися за німецько-польський кордон, тому що вся Східна Європа буде під загрозою.
  katso написав:где он достаточно аргументированно отвечает на этот вопрос "это Россия должна беспокоиться чтоб ее не прокинули если будет договоренность отвести войска в обмен на гарантии невступления в НАТО"

а куди їй пропонується відводити війська? Це перше питання.
Друге, якщо такі гарантії будуть дані Україною, то виконання буде контролюватися іншою стороною, тобто Росією. З відповідними санкціями у разі порушення, в усьому діапазоні - від дипломатичних і економічних до військових. Як і при будь-якому іншому міжнародному договорі.
А взагалі, я не розумію такої постановки питання "это Россия должна беспокоиться". А що, Україна не повинна хвилюватись, для України вже хтось гарантував безпеку?
  katso написав:А в эфире Шелест-Чаплыга говорят что позаблоковость не исключает военного сотрудничества с отдельными странами-членами, приводят в пример Австрию

з цього місця можна детальніше? Наведіть приклади військової співпраці Австрії з іншими державами в період 1955-1991. Мені правда цікаво.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 03:19

По тривалій затяжній війні у Заходу немає плану просто тому, що там влада так довго не затримується. Можна говорити будь-що, "ми будемо підтримувати вас вічно", але завтра на твоє місце прийде Орбан, Фіцо, Лє Пен, Трамп... хто там ще в Нідерландах виграв недавно? І навіть там, де ніби влада за нас горою, стікаючій кров'ю країні можуть перекрити кордон "прості люди", які нас ніби так "підтримують і співчувають", але своя сорочка ближче до тіла. Хоча чи насправді ми там потрібні? Владі може й так, бо дешева, часто вже вивчена робоча сила. Але чи чекають нас ці звичайні люди? https://www.facebook.com/watch?v=693190989380901
Тому я також підтримую хлопців з фронту, що поки не буде 3-х кратної переваги (а до неї нема передумов в найближчому майбутньому), то нічого й рипатися в наступ. Зараз тільки окопуватися та відбиватися. Бо в шахах нинішня ситуація для рашки називається "реалізація матеріальної переваги". Коли в тебе набагато більше фігур/пішаків, ніж у суперника, то тобі вигідно чим більше розмінювати їх навіть у співвідношенні 2 до 1, або й 3 до 1 і більше, що й робить зараз пуйло, для якого люди і є пішаками.
Зараз головне не втратити державу і ті території, що зберегли завдяки мужності наших воїнів і добровольців. Можливо приклад Фінляндії на зараз для нас є найкращим орієнтиром. Дасть Бог або доля подарує ще один шанс і повернемо території і людей. Один 100%-ний шанс просрали, коли отримали 3-й ядерний потенціал і обміняли на бусики (меморандум), як індіанці Америки
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 04:21

  The_Rebel написав:По тривалій затяжній війні у Заходу немає плану просто тому, що там влада так довго не затримується. Можна говорити будь-що, "ми будемо підтримувати вас вічно", але завтра на твоє місце прийде Орбан, Фіцо, Лє Пен, Трамп... хто там ще в Нідерландах виграв недавно? І навіть там, де ніби влада за нас горою, стікаючій кров'ю країні можуть перекрити кордон "прості люди", які нас ніби так "підтримують і співчувають", але своя сорочка ближче до тіла. Хоча чи насправді ми там потрібні? Владі може й так, бо дешева, часто вже вивчена робоча сила. Але чи чекають нас ці звичайні люди? https://www.facebook.com/watch?v=693190989380901
Тому я також підтримую хлопців з фронту, що поки не буде 3-х кратної переваги (а до неї нема передумов в найближчому майбутньому), то нічого й рипатися в наступ. Зараз тільки окопуватися та відбиватися. Бо в шахах нинішня ситуація для рашки називається "реалізація матеріальної переваги". Коли в тебе набагато більше фігур/пішаків, ніж у суперника, то тобі вигідно чим більше розмінювати їх навіть у співвідношенні 2 до 1, або й 3 до 1 і більше, що й робить зараз пуйло, для якого люди і є пішаками.
Зараз головне не втратити державу і ті території, що зберегли завдяки мужності наших воїнів і добровольців. Можливо приклад Фінляндії на зараз для нас є найкращим орієнтиром. Дасть Бог або доля подарує ще один шанс і повернемо території і людей. Один 100%-ний шанс просрали, коли отримали 3-й ядерний потенціал і обміняли на бусики (меморандум), як індіанці Америки

Путін здохне - території більшість віддадуть. Це станеться десь у 2027 році. Крім Криму та Донецька з Луганськом. Тобто скоріше за все буде відкат до 24.02.2022 року і підписання мирного договору, що покладе крапку на кілька десятиліть, далі розвал РФ, ну і все що я вангую.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 05:17

  buratinyo написав:...........
А на основании чего еще они могут еще нам помогать? Вы знаете, дружище? Ведь помощь военная она не на копейки, она требует серьезных телодвижений от стран, ее предоставляющих.....
Будапештский меморандум это железобетонное основание для предоставление нам любой военной помощи. Ведь это и право, и обязательство одновременно.

Чтобы помогать, никакого права не надо, было бы желание.
Желание было и пока есть, т.к. им это выгодно/нужно. Расписывать не буду, лень, да и это не принципиально.
Уже писал, Будапештский меморандум это не договор и не обязательство, так "протокол о намерениях".

Согласитесь, что без военной и дипломатической поддержки США, Англии, Франции и Польши в первые дни войны ВСУ имело бы почти нулевые шансы продержаться более полугода. Видели в Харькове в первые дни войны как насмерть стояли наши ребята и в чем т с чем они были? В примитивной форме, в примитивных касках, с АКМами, очень молодые. Укрывались за тонкими деревцами, ждали колонну танков из Белгородской области. Я тогда еще подумал - а чем же они будут пытаться их поджечь? :roll:

здесь некоторые могут думать, что войну можно было избежать. Нет, нет и нет. Война масштабная должна была начаться еще в 2003-2006 годах - уже тогда была для этого серьезная ПРИЧИНА, она и сегодня еще остается основанием для продолжения войны.

Не буду спорить, сегодня это уже не принципиально, а потому не интересно. Потом, после войны можно будет обсуждать.

Что касается условий переговоров на сегодня. Вот с каких они вдруг стали хуже, по вашему, чем было в 24.02.22 года??? Поверили в росийские газетные статейки о том, что экономика росии процветать с началом сво стала? :mrgreen:

А пи чём тут рассказы о процветании росс экономики?
Обычная для любой войны ситуация - когда армии стоят на границах, условия для переговоров лучше, чем когда вы потеряли большие территории. А если враг стоит уже около столицы, то ещё хуже. Сегодня условия переговоров у нас в этом отношении лучше, чем прошлым летом, но хуже, чем до 24.02.22. Тогда Путин в принципе не мог говорить о "реалиях" и "5 регионах". Нам не надо было требовать вывода войск с южных территорий.
Да что я Вам объясняю. Вы же не ребёнок, сами понимаете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 05:24

  lapay написав:Ніяких перемовин з фюрером не буде. Тому що вони не мають сенсу. Нам потрібен не папірець з підписами, а режим припинення вогню.
Для цього треба підняти ср..ку з крісла найвеличнішого керівника всіх часів і народів, і погоджуватись на китайський мирний план.
Скоріш за все, повного припинення вогню не буде, поки живий фюрер, як нема його з 2014 року, але країна зможе розвиватись.

В чём конкретно он заключается?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 08:07

А коли це нам в 22 році пропонували гарні умови перемирʼя?
Віддати Крим і Донбас, скоротити армію, позаблоковість

Сокращение ВСУ до 85 тыс. человек и 342 танка: стали известны российские требования во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Фото



Так через рік з такою армію і позаблоковістю вже «народ дамбаса» в рамках «абъединения народа Украины» поїде на Київ на танках. А расія наче і не при чому буде.
Кумедні такі. Історію вчити не хочуть.
В історії кацапії так і написано, що в 1919 році це не москвини приїхали вбивати українців. А з Харкова українці (справжні) приїхали в Київ вирізати поганих українців.
Армія - це зуби, нема зубів - бий на вибір . Коли хочеш і куди хочеш.
Якби мир в 2022 році, то через рік би вдарили . Якщо мир у 2024 , то через 3-5 вдарять.Треба час на відновлення кацапської армії.
Нашу відновлювати доречі не будуть. І не можна, і нікому. Та і навіщо це заходу, стан миру ж.
Hotab
 
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