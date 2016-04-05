airmax78 написав:Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни
я знаю хто в такому б разі точно почав готуватись до нової війни - Росія. Ви думаєте, там дурні сидять? Не передбачили такого варіанту? Їм потрібно було лише, щоб ми прибрали з Конституції згадку про НАТО? Ага, тримайте кишені ширше. Ознайомлюйтесь, якщо не бачили: https://www.obozrevatel.com/politics-ne ... u-foto.htm Цікаво, як можна готуватись до нової війни, коли у тебе кількість військ менша, ніж була до 24.02? І військова співпраця з країнами НАТО заборонена. А в Росії ніяких обмежень і ще й санкції зняті або послаблені. Звісно, прекрасні умови!
Стамбул -- то понятно: там капитуляцию принимать готовились. Но действительно ли незьля было переговоры возобновить после каких-то локальных успехов -- когда у пу действительно руки тряслись на камеру?.. Кстати: вы, как я понимаю, считаете, что Наступленьище можно продолжать и без Западного финансирования?