RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5650565156525653
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 08:45

  thenewepic написав:
  airmax78 написав:Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни

я знаю хто в такому б разі точно почав готуватись до нової війни - Росія. Ви думаєте, там дурні сидять? Не передбачили такого варіанту? Їм потрібно було лише, щоб ми прибрали з Конституції згадку про НАТО? Ага, тримайте кишені ширше.
Ознайомлюйтесь, якщо не бачили:
https://www.obozrevatel.com/politics-ne ... u-foto.htm
Цікаво, як можна готуватись до нової війни, коли у тебе кількість військ менша, ніж була до 24.02? І військова співпраця з країнами НАТО заборонена.
А в Росії ніяких обмежень і ще й санкції зняті або послаблені. Звісно, прекрасні умови!

Стамбул -- то понятно: там капитуляцию принимать готовились. Но действительно ли незьля было переговоры возобновить после каких-то локальных успехов -- когда у пу действительно руки тряслись на камеру?..
Кстати: вы, как я понимаю, считаете, что Наступленьище можно продолжать и без Западного финансирования?
_hunter
 
Повідомлень: 7323
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 09:56

airmax 78 просто устал сидя в Вене от войны в УКРАИНЕ.Он уже хочет готовиться к следующей войне.Сказочный пэрсонаж.
88998899aleks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 03.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:14

  88998899aleks написав:airmax 78 просто устал сидя в Вене от войны в УКРАИНЕ.Он уже хочет готовиться к следующей войне.Сказочный пэрсонаж.

Хочеш миру - готуйся до війни.
Але тут повно альтернативно обдарованих, які заперечують тисячолітню мудрість.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33233
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1556 раз.
Подякували: 2726 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:36

  _hunter написав:Но действительно ли незьля было переговоры возобновить после каких-то локальных успехов -- когда у пу действительно руки тряслись на камеру?..
Я вважаю що Захід діє у властивій йому манері....
Тихенько рахує варіанти, при чому точково даючи те чи інше-дивиться як це впливає і далі рахує...
Так для довідки
Гітлер напав на Англію на рік швидше ніж на СРСР....
в грудні 1940 - люто бомбардував Лондон...
і не зважаючи на це все - програв аж через 5 років...
Тобто Захід навіть у випадку коли напали на НЬОГО і те розкачувався до 1944 року...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26760
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5650565156525653
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 138084
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 523000
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (635)
28.11.2023 09:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.