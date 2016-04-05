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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5651565256535654>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 08:45

  thenewepic написав:
  airmax78 написав:Звісно. Якщо умови були ті, про які каже арахамія - то їх потрібно було приймати, закінчувати війну і готуватись до нової війни

я знаю хто в такому б разі точно почав готуватись до нової війни - Росія. Ви думаєте, там дурні сидять? Не передбачили такого варіанту? Їм потрібно було лише, щоб ми прибрали з Конституції згадку про НАТО? Ага, тримайте кишені ширше.
Ознайомлюйтесь, якщо не бачили:
https://www.obozrevatel.com/politics-ne ... u-foto.htm
Цікаво, як можна готуватись до нової війни, коли у тебе кількість військ менша, ніж була до 24.02? І військова співпраця з країнами НАТО заборонена.
А в Росії ніяких обмежень і ще й санкції зняті або послаблені. Звісно, прекрасні умови!

Стамбул -- то понятно: там капитуляцию принимать готовились. Но действительно ли незьля было переговоры возобновить после каких-то локальных успехов -- когда у пу действительно руки тряслись на камеру?..
Кстати: вы, как я понимаю, считаете, что Наступленьище можно продолжать и без Западного финансирования?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 09:56

airmax 78 просто устал сидя в Вене от войны в УКРАИНЕ.Он уже хочет готовиться к следующей войне.Сказочный пэрсонаж.
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:14

  88998899aleks написав:airmax 78 просто устал сидя в Вене от войны в УКРАИНЕ.Он уже хочет готовиться к следующей войне.Сказочный пэрсонаж.

Хочеш миру - готуйся до війни.
Але тут повно альтернативно обдарованих, які заперечують тисячолітню мудрість.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:36

  _hunter написав:Но действительно ли незьля было переговоры возобновить после каких-то локальных успехов -- когда у пу действительно руки тряслись на камеру?..
Я вважаю що Захід діє у властивій йому манері....
Тихенько рахує варіанти, при чому точково даючи те чи інше-дивиться як це впливає і далі рахує...
Так для довідки
Гітлер напав на Англію на рік швидше ніж на СРСР....
в грудні 1940 - люто бомбардував Лондон...
і не зважаючи на це все - програв аж через 5 років...
Тобто Захід навіть у випадку коли напали на НЬОГО і те розкачувався до 1944 року...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:44

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Но действительно ли незьля было переговоры возобновить после каких-то локальных успехов -- когда у пу действительно руки тряслись на камеру?..
Я вважаю що Захід діє у властивій йому манері....
Тихенько рахує варіанти, при чому точково даючи те чи інше-дивиться як це впливає і далі рахує...
Так для довідки
Гітлер напав на Англію на рік швидше ніж на СРСР....
в грудні 1940 - люто бомбардував Лондон...
і не зважаючи на це все - програв аж через 5 років...
Тобто Захід навіть у випадку коли напали на НЬОГО і те розкачувався до 1944 року...

Чому не розглядаєте варіант "британського шпінделя", коли Британія (колективний захід) веде війну за свої інтереси, але чужими руками на чужих землях, особливо не витрачаючи фінанси та інші власні ресурси?

«У Британії немає вічних ворогів, у Британії немає вічних друзів. У Британії є лише вічні інтереси» (с)

Замість "Британія" підставляєте "партнери" або "колективний захід"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:веде війну за свої інтереси, але чужими руками на чужих землях.
Якщо наші інтереси (знищити загрозу нашому існуванню на тисячі кілометрів кордону) - співпадають з їхніми..
То чому це мене повинно непокоїти або бентежити?
Те що вони витрачають гроші і технології а ми людей...
Так що робити якщо в нас 73% мріяло в травні про шашлики? І чомусь сміялось з АрміяМоваВіра ?
Тепер розплачуємось всі разом і 27% і 73%.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Плішивий заборонив індексацію зарплат бюджетникам, у т.ч. прокуратура, суди. Військовим поки-що індексують.
Схоже вже грошей не вистачає.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:28

  Water написав:Плішивий заборонив індексацію зарплат бюджетникам, у т.ч. прокуратура, суди. Військовим поки-що індексують.
Схоже вже грошей не вистачає.

Какая нам нахрен разница?
Мне так нравится, когда у нас пристально следят за каждым мелким чихом в рашке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:33

  antey1969 написав:
  Water написав:Плішивий заборонив індексацію зарплат бюджетникам, у т.ч. прокуратура, суди. Військовим поки-що індексують.
Схоже вже грошей не вистачає.

Какая нам нахрен разница?
Мне так нравится, когда у нас пристально следят за каждым мелким чихом в рашке.

Це з того самого ментального спадку, коли при СРСР слідкували як "загниває капіталістичний Захід", а в РФ смакують (і не тільки, напр. обліківка Денік) "крах долара" що вже ось-ось має відбутися, тільки потрібно надати легкий поштовх і все посиплеться як картковий будинок.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:07

Стамбульські "переговори" одна із найуспішніших підарських ІПСО. ви ж розумієте, що такий масштабний та організований відступ, як був з києва-чернігова-сум, за день-два не готується, десь за тиждень (не менше) до стамбула хуйлом було прийнято рішення відступати (бо тримати таке велике угруповування без нормального забезпечення було ризиком великих втрати) і активізація "переговорів" - це операція із інформаційного прикриття цього відступу. ніхто там з їх боку нічого підписувати і не збирався, закинули удочку про поступки, потім "жест доброї волі" потім почати вимагати неможливе і скаржитись що їх "обманули". ну камон, ви ж не діти, щоб вірити в те, що хтось здає виграшні позиції просто так, від доброти душевної, без жодних гарантій. хуйло роздрукував папірець і демонструє всім як "доказ". а піпл хаває.

арахамія дебіл
trololo
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