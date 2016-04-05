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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 лис, 2023 10:36
_hunter написав:
Но действительно ли незьля было переговоры возобновить после каких-то локальных успехов -- когда у пу действительно руки тряслись на камеру?..
Я вважаю що Захід діє у властивій йому манері....
Тихенько рахує варіанти, при чому точково даючи те чи інше-дивиться як це впливає і далі рахує...
Так для довідки
Гітлер напав на Англію на рік швидше ніж на СРСР....
в грудні 1940 - люто бомбардував Лондон...
і не зважаючи на це все - програв аж через 5 років...
Тобто Захід навіть у випадку коли напали на НЬОГО і те розкачувався до 1944 року...
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budivelnik
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Додано: Вів 28 лис, 2023 10:44
budivelnik написав: _hunter написав:
Но действительно ли незьля было переговоры возобновить после каких-то локальных успехов -- когда у пу действительно руки тряслись на камеру?..
Я вважаю що Захід діє у властивій йому манері....
Тихенько рахує варіанти, при чому точково даючи те чи інше-дивиться як це впливає і далі рахує...
Так для довідки
Гітлер напав на Англію на рік швидше ніж на СРСР....
в грудні 1940 - люто бомбардував Лондон...
і не зважаючи на це все - програв аж через 5 років...
Тобто Захід навіть у випадку коли напали на НЬОГО і те розкачувався до 1944 року...
Чому не розглядаєте варіант "британського шпінделя", коли Британія (колективний захід) веде війну за свої інтереси, але чужими руками на чужих землях, особливо не витрачаючи фінанси та інші власні ресурси?
«У Британії немає вічних ворогів, у Британії немає вічних друзів. У Британії є лише вічні інтереси» (с)
Замість "Британія" підставляєте "партнери" або "колективний захід"
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flyman
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Додано: Вів 28 лис, 2023 10:48
flyman написав:
веде війну за свої інтереси, але чужими руками на чужих землях.
Якщо наші інтереси (знищити загрозу нашому існуванню на тисячі кілометрів кордону) - співпадають з їхніми..
То чому це мене повинно непокоїти або бентежити?
Те що вони витрачають гроші і технології а ми людей...
Так що робити якщо в нас 73% мріяло в травні про шашлики? І чомусь сміялось з АрміяМоваВіра ?
Тепер розплачуємось всі разом і 27% і 73%.
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budivelnik
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Додано: Вів 28 лис, 2023 11:09
Плішивий заборонив індексацію зарплат бюджетникам, у т.ч. прокуратура, суди. Військовим поки-що індексують.
Схоже вже грошей не вистачає.
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Water
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Додано: Вів 28 лис, 2023 11:33
antey1969 написав: Water написав:
Плішивий заборонив індексацію зарплат бюджетникам, у т.ч. прокуратура, суди. Військовим поки-що індексують.
Схоже вже грошей не вистачає.
Какая нам нахрен разница?
Мне так нравится, когда у нас пристально следят за каждым мелким чихом в рашке.
Це з того самого ментального спадку, коли при СРСР слідкували як "загниває капіталістичний Захід", а в РФ смакують (і не тільки, напр. обліківка Денік) "крах долара" що вже ось-ось має відбутися, тільки потрібно надати легкий поштовх і все посиплеться як картковий будинок.
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flyman
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:07
Стамбульські "переговори" одна із найуспішніших підарських ІПСО. ви ж розумієте, що такий масштабний та організований відступ, як був з києва-чернігова-сум, за день-два не готується, десь за тиждень (не менше) до стамбула хуйлом було прийнято рішення відступати (бо тримати таке велике угруповування без нормального забезпечення було ризиком великих втрати) і активізація "переговорів" - це операція із інформаційного прикриття цього відступу. ніхто там з їх боку нічого підписувати і не збирався, закинули удочку про поступки, потім "жест доброї волі" потім почати вимагати неможливе і скаржитись що їх "обманули". ну камон, ви ж не діти, щоб вірити в те, що хтось здає виграшні позиції просто так, від доброти душевної, без жодних гарантій. хуйло роздрукував папірець і демонструє всім як "доказ". а піпл хаває.
арахамія дебіл
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:15
budivelnik написав:
Так що робити якщо в нас 73% мріяло в травні про шашлики?
мені цікаво, як в голові у бувших 23% вкладається "зеленський шашличник, сирський мясник, ніхто нічого не робив до 24го, розмінували чонгар" і одночасно "залужний красава", при тому що залужний казав, що готувались але ворог повинен був бути впевнений, що ні, і саме залужний як головнокомандувач, по ідеї відповідав і за підготовку, і за призначення типу сирського, і за чонгар, і за те, що бій прийняли під києвом, а не на кордоні?
труси=хрестик. просто хочеться до його умовного рейтингу примазатись, розумію, але не може так бути, що все хороше - виключно його заслуга, а все погане - його не стосується.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:30
budivelnik написав: _hunter написав:
Но действительно ли незьля было переговоры возобновить после каких-то локальных успехов -- когда у пу действительно руки тряслись на камеру?..
Я вважаю що Захід діє у властивій йому манері
....
Тихенько рахує варіанти, при чому точково даючи те чи інше-дивиться як це впливає і далі рахує...
Так для довідки
Гітлер напав на Англію на рік швидше ніж на СРСР....
в грудні 1940 - люто бомбардував Лондон...
і не зважаючи на це все - програв аж через 5 років...
Тобто Захід навіть у випадку коли напали на НЬОГО і те розкачувався до 1944 року...
50 лет тому назад -- то совсем другой Запад был и совсем другие люди -- не уверен, что "манеры" сохранились. Мне кажется, что как раньше все боялись "путинских 3х-ходовочек" -- так и вы сейчас недооцениваете глубину некомпетентности (и коррумпированности) западных чиновников... -- они, блин, недавно с удивлением обнаружили, что немецкий экспорт в Казахстан на 5000% процентов вырос... -- подозревают, что это способ обхода санкций
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:35
Water написав:
Плішивий заборонив індексацію зарплат бюджетникам, у т.ч. прокуратура, суди. Військовим поки-що індексують.
Схоже вже грошей не вистачає.
А ракети коли закінчаться? ))) Не рахував?) Це цирк
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