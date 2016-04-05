Додано: Вів 28 лис, 2023 13:53

Water написав: Плішивий заборонив індексацію зарплат бюджетникам, у т.ч. прокуратура, суди. Військовим поки-що індексують.

Схоже вже грошей не вистачає. Плішивий заборонив індексацію зарплат бюджетникам, у т.ч. прокуратура, суди. Військовим поки-що індексують.Схоже вже грошей не вистачає.

Цифра шокує: росія затвердила рекордну суму з бюджету на війну в Україні 2024 рокупрезидент росії володимир путін у понеділок, 27 листопада, підписав закон про федеральний бюджет на майбутні 2024-2026 роки. Наступного року російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.Повідомляється, згідно з документом, який 15 листопада ухвалила Держдума, а через тиждень затвердила Рада Федерації, загалом з бюджету витратять 10,775 трлн рублів, що 70% більше, ніж у 2023-му (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му (4,7 трлн), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).Для прикладу, третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на «військові цілі» було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею національна безпека«, куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. У порівнянні з поточним роком ці витрати збільшаться на 163 млрд. рублів. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.Фінансування держпропаганди при цьому залишиться на рекордних рівнях: держЗМІ отримають із бюджету 121,3 млрд рублів проти 122 млрд цього року. Витрати за статтею «культура і кінематографія», куди зашиті бюджети створення провоєнних пропагандистських фільмів, збільшаться на 11%, до 234 млрд рублів.«Все для фронту, все для перемоги», - говорив у вересні, коментуючи документ, голова Мінфіну Антон Силуанов. Він закликав не турбуватися, що у скарбниці не вистачить грошей. Але на те, що заплановано, вистачить. Нормальний, здоровий бюджет", - наголосив російський міністр.