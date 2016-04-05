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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:00
поки раша збільшує бюджет на воєнку, у нас кладуть асфальт у прифронтових селах ... для танків... (дякуємо Зе-великє крадівництво)
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:51
budivelnik написав:
Я вважаю що Захід діє у властивій йому манері....
Тихенько рахує варіанти, при чому точково даючи те чи інше-дивиться як це впливає і далі рахує...
Так для довідки
Гітлер напав на Англію на рік швидше ніж на СРСР....
в грудні 1940 - люто бомбардував Лондон...
і не зважаючи на це все - програв аж через 5 років...
Тобто Захід навіть у випадку коли напали на НЬОГО і те розкачувався до 1944 року...
) забавний у вас погляд на історію.
Значить Гітлер то не Захід?) А мусоліні? В 2 й світовій європейський союз воював з совіцьким союзом.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:54
Banderlog написав: budivelnik написав:
Я вважаю що Захід діє у властивій йому манері....
Тихенько рахує варіанти, при чому точково даючи те чи інше-дивиться як це впливає і далі рахує...
Так для довідки
Гітлер напав на Англію на рік швидше ніж на СРСР....
в грудні 1940 - люто бомбардував Лондон...
і не зважаючи на це все - програв аж через 5 років...
Тобто Захід навіть у випадку коли напали на НЬОГО і те розкачувався до 1944 року...
) забавний у вас погляд на історію.
Значить Гітлер то не Захід?) А мусоліні? В 2 й світовій європейський союз воював з совіцьким союзом.
СШЄ - Сполучені Штати Європи
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:58
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:00
ЛАД написав: buratinyo написав:
...........
А на основании чего еще они могут еще нам помогать? Вы знаете, дружище? Ведь помощь военная она не на копейки, она требует серьезных телодвижений от стран, ее предоставляющих.....Будапештский меморандум это железобетонное основание для предоставление нам любой военной помощи. Ведь это и право, и обязательство одновременно.
Чтобы помогать, никакого права не надо, было бы желание.
Желание было и пока есть, т.к. им это выгодно/нужно. Расписывать не буду, лень, да и это не принципиально.
Это как раз очень принципиально. Особенно для стран со стабильной политической системой и вековыми устоявшимися традициями в государственном управлении. Ведь многие замечают, что стратегические военные, экономические и другие ключевые доктрины США не меняется с приходом каждого нового их президента. Эти доктрины прописаны в том числе и в международных договорах, роль которых Вы, как и многие другие, почему-то не понимаете. Возможно по причине того, что привыкли рассматривать громкие события в узком диапазоне времени и не связывая их с более широким контекстом, который обозначается часто именно в законодательстве и в том числе в международных договорах. Поменяйте эту привычку и с удивлением для себя заметите как поменяется Ваше мнение по поводу многих событий в стране.
Ведь это только недемократическая росия может плевать на международные договора, которые ее руководство подписывает, считая это важным способом обмана для достижения ними сиюминутных выгод. Такая система жизненных ценностей в росии. Это нужно просто запомнить.
Вы никогда не участвовали в государственном или коммунальном управлении, никогда не сталкивались со стоп-линиями, которые установлены неприметным на первый взгляд Законом, и за нарушение которых наказание почти как за умышленное убийство? Что касается права помогать нам в войне с росией, то это право дает любому президенту США полную индульгенцию перед его избирателями
при ввязывании в эту войну даже непосредственно, не говоря уже про поставки относительно уже устаревших вооружений в Украину.
Что касается обязанностей, то в Будапештском меморандуме, к сожалению, Кучма не предусмотрел случай нападения со стороны одного из гарантов. Думаю, что юристы кремля ошиблись и сильно преувеличили этот недостаток Будапештского меморандума, когда давали рекомендации руководству кремля не опасаться его при принятии решения начать сво.
ЛАД написав: buratinyo написав:
..здесь некоторые могут думать, что войну можно было избежать. Нет, нет и нет. Война масштабная должна была начаться еще в 2003-2006 годах - уже тогда была для этого серьезная ПРИЧИНА, она и сегодня еще остается основанием для продолжения войны.
Не буду спорить, сегодня это уже не принципиально, а потому не интересно. Потом, после войны можно будет обсуждать.
Снова заблуждаетесь немного. Это принципиально, так как позволит военному руководству Украины сделать правильный акцент в планах и устранить саму ПРИЧИНУ войны для ее быстрейшего завершения практически победой.
Если же ПРИЧИНУ не устранить, то сбудутся опасения регулярной военной агрессии.
ЛАД написав: buratinyo написав:
Что касается условий переговоров на сегодня. Вот с каких они вдруг стали хуже, по вашему, чем было в 24.02.22 года??? Поверили в росийские газетные статейки о том, что экономика росии процветать с началом сво стала?
А пи чём тут рассказы о процветании росс экономики?
Обычная для любой войны ситуация - когда армии стоят на границах, условия для переговоров лучше, чем когда вы потеряли большие территории. А если враг стоит уже около столицы, то ещё хуже. Сегодня условия переговоров у нас в этом отношении лучше, чем прошлым летом, но хуже, чем до 24.02.22. Тогда Путин в принципе не мог говорить о "реалиях" и "5 регионах". Нам не надо было требовать вывода войск с южных территорий.
Да что я Вам объясняю. Вы же не ребёнок, сами понимаете.
А, понятно о чем Вы сейчас. Вам это кажется именно так. А у меня другая ассоциация в этой связи. Может это связано с личной системой жизненных ценностей, не знаю. Но переговоры с бандитами лучше вести после хорошей яростной драки, чем тогда, когда они окружили и только угрожают, будучи уверенным, что ты не окажешь сопротивления.
Кстати, именно по этой причине я считаю, что сдавших Крым без боя надо растерзать. Ведь дай яростный бой в Крыму еще в 2014 году, то глядишь бы и не рискнул бы кремль мутки начинать с лнр и днр, сил бы у него не хватило. И самое главное, что зарубежная помощь военная (налицо ведь было нарушение Будапештского меморандума) нам пришла бы намного раньше. И были мы на тот момент сильнее и склады с БК были в наличии. Проблема была лишь с предательством во власти, когда исполняющий обязанности президента грубо нарушил Конституцию Украины и тем самым деморализовал ВСУ.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Вів 28 лис, 2023 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:07
Hotab написав:
А коли це нам в 22 році пропонували гарні умови перемирʼя?
Віддати Крим і Донбас, скоротити армію, позаблоковість
Сокращение ВСУ до 85 тыс. человек и 342 танка: стали известны российские требования во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Фото
Так через рік з такою армію і позаблоковістю вже «народ дамбаса» в рамках «абъединения народа Украины» поїде на Київ на танках. А расія наче і не при чому буде.
Кумедні такі. Історію вчити не хочуть.
В історії кацапії так і написано, що в 1919 році це не москвини приїхали вбивати українців. А з Харкова українці (справжні) приїхали в Київ вирізати поганих українців.
Армія - це зуби, нема зубів - бий на вибір . Коли хочеш і куди хочеш.
Якби мир в 2022 році, то через рік би вдарили . Якщо мир у 2024 , то через 3-5 вдарять.Треба час на відновлення кацапської армії.
Нашу відновлювати доречі не будуть. І не можна, і нікому. Та і навіщо це заходу, стан миру ж.
Каждое пятое имя новорожденному в РФ - мусульманское. Годы играют за нас. Рано или поздно мусульмане начнут резать русачков.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:18
buratinyo написав:
Проблема была лишь с предательством во власти, когда исполняющий обязанности президента
грубо нарушил Конституцию Украины и тем самым деморализовал ВСУ.
Кстати а где он , шо-то не мелькал давно, наверное в одной из штурмовых бригад...
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:23
trololo написав: budivelnik написав:
Так що робити якщо в нас 73% мріяло в травні про шашлики?
мені цікаво, як в голові у бувших 23% вкладається "зеленський шашличник, сирський мясник, ніхто нічого не робив до 24го, розмінували чонгар" і одночасно "залужний красава", при тому що залужний казав, що готувались але ворог повинен був бути впевнений, що ні, і саме залужний як головнокомандувач, по ідеї відповідав і за підготовку, і за призначення типу сирського, і за чонгар, і за те, що бій прийняли під києвом, а не на кордоні?
труси=хрестик. просто хочеться до його умовного рейтингу примазатись, розумію, але не може так бути, що все хороше - виключно його заслуга, а все погане - його не стосується.
Браво!!! trololo, не ожидал. Приятно, что разумные вещи есть еще в голове.
Подозреваю еще, что вы это только временно перекинулись на сторону нормальных украинцев (тактика агента кремля арестовича) и конструктивно начали защищать действия законной власти Украине по подготовке к отражению военной агрессии, факт приближения которой мог не заметить только полностью безмозглый мужчина. Имею в виду военные маневры агрессора вдоль украинских границ и распоряжение массово покинуть Украину зарубежным дипломатам.
Тот факт, что власть готовилась к войне, наглядно подтверждается еще целым пакетом выпущенных военных постанов КМУ и даже Законов (если не ошибаюсь) с датой от 24.02.2022 года. Время на их комплексную подготовку для принятия я оцениваю, что понадобилось не менее одного года. Готовились к яростному сопротивлению, не подавая вида, скрывали от их разведки.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:50
Zebra написав: Hotab написав:
А коли це нам в 22 році пропонували гарні умови перемирʼя?
Віддати Крим і Донбас, скоротити армію, позаблоковість
Сокращение ВСУ до 85 тыс. человек и 342 танка: стали известны российские требования во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Фото
Так через рік з такою армію і позаблоковістю вже «народ дамбаса» в рамках «абъединения народа Украины» поїде на Київ на танках. А расія наче і не при чому буде.
Кумедні такі. Історію вчити не хочуть.
В історії кацапії так і написано, що в 1919 році це не москвини приїхали вбивати українців. А з Харкова українці (справжні) приїхали в Київ вирізати поганих українців.
Армія - це зуби, нема зубів - бий на вибір . Коли хочеш і куди хочеш.
Якби мир в 2022 році, то через рік би вдарили . Якщо мир у 2024 , то через 3-5 вдарять.Треба час на відновлення кацапської армії.
Нашу відновлювати доречі не будуть. І не можна, і нікому. Та і навіщо це заходу, стан миру ж.
Каждое пятое имя новорожденному в РФ - мусульманское. Годы играют за нас. Рано или поздно мусульмане начнут резать русачков.
Так, в Дагестані була маленька репетиція із потенційними репатріянтами з Близького Сходу. Але є одне але. РІ/СРСР була, а РФ є імперією, і вона займається інтеграцією еліт периферії в імперію. А Україна, навпаки, займається тим, що відштовхує все що "не українське" (#чомуненамові, зносить пам"ятник видатним письменникам, і т.п. і т.д.). Відповідно РФ як імперія має тенденції розширюватися, а Україна скукожуватися до унітарної монодержави винятково для українців, на кшталт Польщі з під керівництвом ПіСу або в Угорщині із де рулить "партія" Орбана. Добре це чи погано покаже час.
Якщо ми хочем претендувати на панслав"янізм то доктрина має бути одна, якщо будуємо державу лише для українців, то ідемо шляхом армовіра до тих меж, де він прийнятний для переважної більшості як державницька ідея.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:57
Zebra написав: Hotab написав:
А коли це нам в 22 році пропонували гарні умови перемирʼя?
Віддати Крим і Донбас, скоротити армію, позаблоковість
Сокращение ВСУ до 85 тыс. человек и 342 танка: стали известны российские требования во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Фото
Так через рік з такою армію і позаблоковістю вже «народ дамбаса» в рамках «абъединения народа Украины» поїде на Київ на танках. А расія наче і не при чому буде.
Кумедні такі. Історію вчити не хочуть.
В історії кацапії так і написано, що в 1919 році це не москвини приїхали вбивати українців. А з Харкова українці (справжні) приїхали в Київ вирізати поганих українців.
Армія - це зуби, нема зубів - бий на вибір . Коли хочеш і куди хочеш.
Якби мир в 2022 році, то через рік би вдарили . Якщо мир у 2024 , то через 3-5 вдарять.Треба час на відновлення кацапської армії.
Нашу відновлювати доречі не будуть. І не можна, і нікому. Та і навіщо це заходу, стан миру ж.
Каждое пятое имя новорожденному в РФ - мусульманское. Годы играют за нас. Рано или поздно мусульмане начнут резать русачков.
Т.е. окончание Контрнаступленьища ждать перестаем? -- переходим к плану Б -- ждем, пока оно само рассыплется?
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