Додано: Вів 28 лис, 2023 15:00

ЛАД написав: buratinyo написав: ...........

А на основании чего еще они могут еще нам помогать? Вы знаете, дружище? Ведь помощь военная она не на копейки, она требует серьезных телодвижений от стран, ее предоставляющих.....

Будапештский меморандум это железобетонное основание для предоставление нам любой военной помощи. Ведь это и право, и обязательство одновременно. ...........А на основании чего еще они могут еще нам помогать? Вы знаете, дружище? Ведь помощь военная она не на копейки, она требует серьезных телодвижений от стран, ее предоставляющих.....

Чтобы помогать, никакого права не надо, было бы желание.

Желание было и пока есть, т.к. им это выгодно/нужно. Расписывать не буду, лень, да и это не принципиально. Чтобы помогать, никакого права не надо, было бы желание.Желание было и пока есть, т.к. им это выгодно/нужно. Расписывать не буду, лень, да и это не принципиально.

ЛАД написав: buratinyo написав:

..здесь некоторые могут думать, что войну можно было избежать. Нет, нет и нет. Война масштабная должна была начаться еще в 2003-2006 годах - уже тогда была для этого серьезная ПРИЧИНА, она и сегодня еще остается основанием для продолжения войны. ..здесь некоторые могут думать, что войну можно было избежать. Нет, нет и нет. Война масштабная должна была начаться еще в 2003-2006 годах - уже тогда была для этого серьезная ПРИЧИНА, она и сегодня еще остается основанием для продолжения войны.



Не буду спорить, сегодня это уже не принципиально, а потому не интересно. Потом, после войны можно будет обсуждать. Не буду спорить, сегодня это уже не принципиально, а потому не интересно. Потом, после войны можно будет обсуждать.

ЛАД написав: buratinyo написав: Что касается условий переговоров на сегодня. Вот с каких они вдруг стали хуже, по вашему, чем было в 24.02.22 года??? Поверили в росийские газетные статейки о том, что экономика росии процветать с началом сво стала?

Что касается условий переговоров на сегодня. Вот с каких они вдруг стали хуже, по вашему, чем было в 24.02.22 года??? Поверили в росийские газетные статейки о том, что экономика росии процветать с началом сво стала?

А пи чём тут рассказы о процветании росс экономики?

Обычная для любой войны ситуация - когда армии стоят на границах, условия для переговоров лучше, чем когда вы потеряли большие территории. А если враг стоит уже около столицы, то ещё хуже. Сегодня условия переговоров у нас в этом отношении лучше, чем прошлым летом, но хуже, чем до 24.02.22. Тогда Путин в принципе не мог говорить о "реалиях" и "5 регионах". Нам не надо было требовать вывода войск с южных территорий.

Да что я Вам объясняю. Вы же не ребёнок, сами понимаете. А пи чём тут рассказы о процветании росс экономики?Обычная для любой войны ситуация - когда армии стоят на границах, условия для переговоров лучше, чем когда вы потеряли большие территории. А если враг стоит уже около столицы, то ещё хуже. Сегодня условия переговоров у нас в этом отношении лучше, чем прошлым летом, но хуже, чем до 24.02.22. Тогда Путин в принципе не мог говорить о "реалиях" и "5 регионах". Нам не надо было требовать вывода войск с южных территорий.Да что я Вам объясняю. Вы же не ребёнок, сами понимаете.

Это как раз очень принципиально. Особенно для стран со стабильной политической системой и вековыми устоявшимися традициями в государственном управлении. Ведь многие замечают, что стратегические военные, экономические и другие ключевые доктрины США не меняется с приходом каждого нового их президента. Эти доктрины прописаны в том числе и в международных договорах, роль которых Вы, как и многие другие, почему-то не понимаете. Возможно по причине того, что привыкли рассматривать громкие события в узком диапазоне времени и не связывая их с более широким контекстом, который обозначается часто именно в законодательстве и в том числе в международных договорах. Поменяйте эту привычку и с удивлением для себя заметите как поменяется Ваше мнение по поводу многих событий в стране.Ведь это только недемократическая росия может плевать на международные договора, которые ее руководство подписывает, считая это важным способом обмана для достижения ними сиюминутных выгод. Такая система жизненных ценностей в росии. Это нужно просто запомнить.Вы никогда не участвовали в государственном или коммунальном управлении, никогда не сталкивались со стоп-линиями, которые установлены неприметным на первый взгляд Законом, и за нарушение которых наказание почти как за умышленное убийство? Что касается права помогать нам в войне с росией, топри ввязывании в эту войну даже непосредственно, не говоря уже про поставки относительно уже устаревших вооружений в Украину.Что касается обязанностей, то в Будапештском меморандуме, к сожалению, Кучма не предусмотрел случай нападения со стороны одного из гарантов. Думаю, что юристы кремля ошиблись и сильно преувеличили этот недостаток Будапештского меморандума, когда давали рекомендации руководству кремля не опасаться его при принятии решения начать сво.Снова заблуждаетесь немного. Это принципиально, так как позволит военному руководству Украины сделать правильный акцент в планах и устранить саму ПРИЧИНУ войны для ее быстрейшего завершения практически победой.Если же ПРИЧИНУ не устранить, то сбудутся опасения регулярной военной агрессии.А, понятно о чем Вы сейчас. Вам это кажется именно так. А у меня другая ассоциация в этой связи. Может это связано с личной системой жизненных ценностей, не знаю. Но переговоры с бандитами лучше вести после хорошей яростной драки, чем тогда, когда они окружили и только угрожают, будучи уверенным, что ты не окажешь сопротивления.Кстати, именно по этой причине я считаю, что сдавших Крым без боя надо растерзать. Ведь дай яростный бой в Крыму еще в 2014 году, то глядишь бы и не рискнул бы кремль мутки начинать с лнр и днр, сил бы у него не хватило. И самое главное, что зарубежная помощь военная (налицо ведь было нарушение Будапештского меморандума) нам пришла бы намного раньше. И были мы на тот момент сильнее и склады с БК были в наличии. Проблема была лишь с предательством во власти, когда исполняющий обязанности президента грубо нарушил Конституцию Украины и тем самым деморализовал ВСУ.