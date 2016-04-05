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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:15
_hunter написав:
Т.е. окончание Контрнаступленьища ждать перестаем? -- переходим к плану Б -- ждем, пока оно само рассыплется?
Вже рік пишу: "ешеловано окопатися, і чекати коли пропливе труп ворога"
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flyman
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:17
flyman написав:
Так, в Дагестані була маленька репетиція із потенційними репатріянтами з Близького Сходу. Але є одне але. РІ/СРСР була, а РФ є імперією, і вона займається інтеграцією еліт периферії в імперію. А Україна, навпаки, займається тим, що відштовхує все що "не українське" (#чомуненамові, зносить пам"ятник видатним письменникам, і т.п. і т.д.). Відповідно РФ як імперія має тенденції розширюватися, а Україна скукожуватися до унітарної монодержави винятково для українців, на кшталт Польщі з під керівництвом ПіСу або в Угорщині із де рулить "партія" Орбана. Добре це чи погано покаже час.
Якщо ми хочем претендувати на панслав"янізм то доктрина має бути одна, якщо будуємо державу лише для українців, то ідемо шляхом армовіра до тих меж, де він прийнятний для переважної більшості як державницька ідея.
Щоб утримувати 1/9 території і ресурси - потрібно багато людей. У РІ та СССР в силу світового первенства у демографії проблем з людським ресурсом не було, а сусіди були малочисельними. Максимум до 2050 року Рашка розвалиться через скорочення на 1/3 і старіння руського населення і збільшення утричі мусульманського як всередині, так і на ближньому зарубіжжі. Вони просто фізично руськими пенсіонерами не зможуть стримувати нелегальну міграцію і рейдерське захоплення територій, видобувних компаній, копалень і всього іншого. Навряд чи буде відкрита війна з Китаєм чи іншими сусідами. Вони просто як саранча почнуть захоплювати все що не охороняється.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:37
Hotab написав:
А коли це нам в 22 році пропонували гарні умови перемирʼя?
Віддати Крим і Донбас, скоротити армію, позаблоковість
Сокращение ВСУ до 85 тыс. человек и 342 танка: стали известны российские требования во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Фото
Так через рік з такою армію і позаблоковістю вже «народ дамбаса» в рамках «абъединения народа Украины» поїде на Київ на танках. А расія наче і не при чому буде.
Кумедні такі. Історію вчити не хочуть.
В історії кацапії так і написано, що в 1919 році це не москвини приїхали вбивати українців. А з Харкова українці (справжні) приїхали в Київ вирізати поганих українців.
Армія - це зуби, нема зубів - бий на вибір . Коли хочеш і куди хочеш.
Якби мир в 2022 році, то через рік би вдарили . Якщо мир у 2024 , то через 3-5 вдарять.Треба час на відновлення кацапської армії.
"Тут читаем, тут не читаем".
Разумеется, цифры, которые роспропаганда называет данными от Украины, невозможно считать объективными и правдивыми, как и все, что она распространяет в своем эфире. Весьма сомнительно, что представители воюющего государства стали бы отчитываться о реальном масштабе своего оборонительного ресурса перед представителями оккупанта.
В одном и том же "документе", какие-то слова будем считать "истиной", а какие-то "невозможно считать объективными и правдивыми"?
Не смешно.
Насчёт 1919. Батька Махно тоже "москвини приїхали"? Он, между прочим, какое-то время был в союзе с красными. И там, где у красных не было достаточной поддержки местных (Польша, Финляндия, Прибалтика), советскую власть установить и удержать не удалось. Так что не надо так уж о 1919.
Нашу відновлювати доречі не будуть. І не можна, і нікому. Та і навіщо це заходу, стан миру ж.
Это почему?
"Не можна" - пока не известно, никаких документов нет.
"нікому" - во-первых, купить
оружие можно всегда. Во-вторых, нам худо-бедно давали оружие до 24.02.22. Почему перестанут? Особенно, если будет очевидно, что передышка временная. А доверие к РФ и Путину сегодня явно несравнимо слабее, чем до вторжения.
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ЛАД
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:44
Так що робити якщо в нас 73% мріяло в травні про шашлики? І чомусь сміялось з АрміяМоваВіра ?
Тепер розплачуємось всі разом і 27% і 73%.
Интересно, в какой стране люди мріють не о шашлыках, а о том, "как бы повоевать"?
Есть такие?
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ЛАД
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:46
ЛАД написав:
Так що робити якщо в нас 73% мріяло в травні про шашлики? І чомусь сміялось з АрміяМоваВіра ?
Тепер розплачуємось всі разом і 27% і 73%.
Интересно, в какой стране люди мріють не о шашлыках, а о том, "как бы повоевать"?
Есть такие?
Раша, Іран, північна Корея
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Xenon
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Додано: Вів 28 лис, 2023 16:48
Xenon написав:
поки раша збільшує бюджет на воєнку, у нас кладуть асфальт у прифронтових селах ... для танків... (дякуємо Зе-великє крадівництво)
..........
А Вы не предполагаете, что сегодня по этим дорога подвозят боеприпасы и пр. к нашим фронтовым частям?
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ЛАД
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