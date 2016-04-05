Додано: Вів 28 лис, 2023 17:31

buratinyo написав: ЛАД написав: ............

Чтобы помогать, никакого права не надо, было бы желание.

Желание было и пока есть, т.к. им это выгодно/нужно. Расписывать не буду, лень, да и это не принципиально. ............Чтобы помогать, никакого права не надо, было бы желание.Желание было и пока есть, т.к. им это выгодно/нужно. Расписывать не буду, лень, да и это не принципиально.

Это как раз очень принципиально. Особенно для стран со стабильной политической системой и вековыми устоявшимися традициями в государственном управлении. Ведь многие замечают, что стратегические военные, экономические и другие ключевые доктрины США не меняется с приходом каждого нового их президента. Эти доктрины прописаны в том числе и в международных договорах, роль которых Вы, как и многие другие, почему-то не понимаете. Это как раз очень принципиально. Особенно для стран со стабильной политической системой и вековыми устоявшимися традициями в государственном управлении. Ведь многие замечают, что стратегические военные, экономические и другие ключевые доктрины США не меняется с приходом каждого нового их президента. Эти доктрины прописаны в том числе и в международных договорах, роль которых Вы, как и многие другие, почему-то не понимаете.

Ведь это только недемократическая росия может плевать на международные договора, которые ее руководство подписывает, считая это важным способом обмана для достижения ними сиюминутных выгод. Такая система жизненных ценностей в росии. Это нужно просто запомнить.

Вы никогда не участвовали в государственном или коммунальном управлении, никогда не сталкивались со стоп-линиями, которые установлены неприметным на первый взгляд Законом, и за нарушение которых наказание почти как за умышленное убийство? Что касается права помогать нам в войне с росией, то это право дает любому президенту США полную индульгенцию перед его избирателями при ввязывании в эту войну даже непосредственно, не говоря уже про поставки относительно уже устаревших вооружений в Украину.

договор

Что касается обязанностей, то в Будапештском меморандуме, к сожалению, Кучма не предусмотрел случай нападения со стороны одного из гарантов. Думаю, что юристы кремля ошиблись и сильно преувеличили этот недостаток Будапештского меморандума, когда давали рекомендации руководству кремля не опасаться его при принятии решения начать сво.

ЛАД написав: buratinyo написав:

..здесь некоторые могут думать, что войну можно было избежать. Нет, нет и нет. Война масштабная должна была начаться еще в 2003-2006 годах - уже тогда была для этого серьезная ПРИЧИНА, она и сегодня еще остается основанием для продолжения войны. ..здесь некоторые могут думать, что войну можно было избежать. Нет, нет и нет. Война масштабная должна была начаться еще в 2003-2006 годах - уже тогда была для этого серьезная ПРИЧИНА, она и сегодня еще остается основанием для продолжения войны.

Не буду спорить, сегодня это уже не принципиально, а потому не интересно. Потом, после войны можно будет обсуждать. Не буду спорить, сегодня это уже не принципиально, а потому не интересно. Потом, после войны можно будет обсуждать.



Снова заблуждаетесь немного. Это принципиально, так как позволит военному руководству Украины сделать правильный акцент в планах и устранить саму ПРИЧИНУ войны для ее быстрейшего завершения практически победой.



Если же ПРИЧИНУ не устранить, то сбудутся опасения регулярной военной агрессии. Снова заблуждаетесь немного. Это принципиально, так как позволит военному руководству Украины сделать правильный акцент в планах и устранить саму ПРИЧИНУ войны для ее быстрейшего завершения практически победой.Если же ПРИЧИНУ не устранить, то сбудутся опасения регулярной военной агрессии.

ЛАД написав: ............

Обычная для любой войны ситуация - когда армии стоят на границах, условия для переговоров лучше, чем когда вы потеряли большие территории. А если враг стоит уже около столицы, то ещё хуже. Сегодня условия переговоров у нас в этом отношении лучше, чем прошлым летом, но хуже, чем до 24.02.22. Тогда Путин в принципе не мог говорить о "реалиях" и "5 регионах". Нам не надо было требовать вывода войск с южных территорий.

Да что я Вам объясняю. Вы же не ребёнок, сами понимаете. ............Обычная для любой войны ситуация - когда армии стоят на границах, условия для переговоров лучше, чем когда вы потеряли большие территории. А если враг стоит уже около столицы, то ещё хуже. Сегодня условия переговоров у нас в этом отношении лучше, чем прошлым летом, но хуже, чем до 24.02.22. Тогда Путин в принципе не мог говорить о "реалиях" и "5 регионах". Нам не надо было требовать вывода войск с южных территорий.Да что я Вам объясняю. Вы же не ребёнок, сами понимаете.



А, понятно о чем Вы сейчас. Вам это кажется именно так. А у меня другая ассоциация в этой связи. Может это связано с личной системой жизненных ценностей, не знаю. Но переговоры с бандитами лучше вести после хорошей яростной драки, чем тогда, когда они окружили и только угрожают, будучи уверенным, что ты не окажешь сопротивления. А, понятно о чем Вы сейчас. Вам это кажется именно так. А у меня другая ассоциация в этой связи. Может это связано с личной системой жизненных ценностей, не знаю. Но переговоры с бандитами лучше вести после хорошей яростной драки, чем тогда, когда они окружили и только угрожают, будучи уверенным, что ты не окажешь сопротивления.

Кстати, именно по этой причине я считаю, что сдавших Крым без боя надо растерзать. Ведь дай яростный бой в Крыму еще в 2014 году, то глядишь бы и не рискнул бы кремль мутки начинать с лнр и днр, сил бы у него не хватило. И самое главное, что зарубежная помощь военная (налицо ведь было нарушение Будапештского меморандума) нам пришла бы намного раньше. И были мы на тот момент сильнее и склады с БК были в наличии. Проблема была лишь с предательством во власти, когда исполняющий обязанности президента грубо нарушил Конституцию Украины и тем самым деморализовал ВСУ.

Снова заблуждаетесь немного.

Доктрины есть у всех (или хотя бы у многих) государств. Но это не договоры. Какая доктрина предусматривает помощь Украине?Простите, чушь.Всю историю при необходимости и желании нарушались любые договоры.И "жизненные ценности" тут не при чём. Почитайте Макиавелли. Или просто историюМного слов.Какойдаёт право президенту США помогать Украине? Есть такой?Что-то никогда не слышал.Даже не говорю о прямом вмешательстве или, как Вы изящно выразились, "при ввязывании в эту войну даже непосредственно".Так в чём они ошиблись?Какую роль сыграл Будапештский меморандум?Помощь нам оказали абсолютно не связывая её с этой декларацией. И даже не упоминая о ней для обоснования перед своими народами.1. "ПРИЧИНА" была "уже в в 2003-2006 годах", но война тогда не началась.2. "ПРИЧИНА" войны внутри Украины? Если даже так, то в малой части. Основная причина в РФ. И какая бы она ни была, устранить мы её не можем. Разве что согласиться на росс. условия.3. Завершить войну "практически победой" - это как?Подскажите, будьте любезны, а то, видимо, Зеленский с Залужным этого не знают и никак победить не могут.Оказывается, не понимаете."Ассоциации" у Вас могут быть любые.Но пока бандит не зашёл в вашу квартиру, он не знает точно, насколько крепкая у вас дверь, что вы приготовили для защиты и насколько яростно вы будете драться.А когда он уже занял у вас пару комнат, отгородил их от остальной квартиры крепкими дверями, убедился, что сломать их у вас силёнок не хватает, попробуйте его выставить.Сдавших Крым без боя растерзать надо.Но ещё раз "зарубежная помощь военная" в виде поставок оружия была и до 2022. Недостаточная. Так она и сегодня недостаточная. И никак не связана с Будапештским меморандумом. Перестаньте поминать его.Ну, нельзя же так!"На тот момент" у нас практически не было армии."склады с БК были в наличии" - кто нам доктор, что мы их потеряли?В этом посте заблуждаетесь Вы.Во всём.И не немного.