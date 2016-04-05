flyman написав:Так, в Дагестані була маленька репетиція із потенційними репатріянтами з Близького Сходу. Але є одне але. РІ/СРСР була, а РФ є імперією, і вона займається інтеграцією еліт периферії в імперію. А Україна, навпаки, займається тим, що відштовхує все що "не українське" (#чомуненамові, зносить пам"ятник видатним письменникам, і т.п. і т.д.). Відповідно РФ як імперія має тенденції розширюватися, а Україна скукожуватися до унітарної монодержави винятково для українців, на кшталт Польщі з під керівництвом ПіСу або в Угорщині із де рулить "партія" Орбана. Добре це чи погано покаже час. Якщо ми хочем претендувати на панслав"янізм то доктрина має бути одна, якщо будуємо державу лише для українців, то ідемо шляхом армовіра до тих меж, де він прийнятний для переважної більшості як державницька ідея.
Щоб утримувати 1/9 території і ресурси - потрібно багато людей. У РІ та СССР в силу світового первенства у демографії проблем з людським ресурсом не було, а сусіди були малочисельними. Максимум до 2050 року Рашка розвалиться через скорочення на 1/3 і старіння руського населення і збільшення утричі мусульманського як всередині, так і на ближньому зарубіжжі. Вони просто фізично руськими пенсіонерами не зможуть стримувати нелегальну міграцію і рейдерське захоплення територій, видобувних компаній, копалень і всього іншого. Навряд чи буде відкрита війна з Китаєм чи іншими сусідами. Вони просто як саранча почнуть захоплювати все що не охороняється.
Hotab написав:А коли це нам в 22 році пропонували гарні умови перемирʼя? Віддати Крим і Донбас, скоротити армію, позаблоковість
Сокращение ВСУ до 85 тыс. человек и 342 танка: стали известны российские требования во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Фото
Так через рік з такою армію і позаблоковістю вже «народ дамбаса» в рамках «абъединения народа Украины» поїде на Київ на танках. А расія наче і не при чому буде. Кумедні такі. Історію вчити не хочуть. В історії кацапії так і написано, що в 1919 році це не москвини приїхали вбивати українців. А з Харкова українці (справжні) приїхали в Київ вирізати поганих українців. Армія - це зуби, нема зубів - бий на вибір . Коли хочеш і куди хочеш. Якби мир в 2022 році, то через рік би вдарили . Якщо мир у 2024 , то через 3-5 вдарять.Треба час на відновлення кацапської армії.
"Тут читаем, тут не читаем".
Разумеется, цифры, которые роспропаганда называет данными от Украины, невозможно считать объективными и правдивыми, как и все, что она распространяет в своем эфире. Весьма сомнительно, что представители воюющего государства стали бы отчитываться о реальном масштабе своего оборонительного ресурса перед представителями оккупанта.
В одном и том же "документе", какие-то слова будем считать "истиной", а какие-то "невозможно считать объективными и правдивыми"? Не смешно. Насчёт 1919. Батька Махно тоже "москвини приїхали"? Он, между прочим, какое-то время был в союзе с красными. И там, где у красных не было достаточной поддержки местных (Польша, Финляндия, Прибалтика), советскую власть установить и удержать не удалось. Так что не надо так уж о 1919.
Нашу відновлювати доречі не будуть. І не можна, і нікому. Та і навіщо це заходу, стан миру ж.
Это почему? "Не можна" - пока не известно, никаких документов нет. "нікому" - во-первых, купить оружие можно всегда. Во-вторых, нам худо-бедно давали оружие до 24.02.22. Почему перестанут? Особенно, если будет очевидно, что передышка временная. А доверие к РФ и Путину сегодня явно несравнимо слабее, чем до вторжения.
budivelnik написав:Так що робити якщо в нас 73% мріяло в травні про шашлики?
мені цікаво, як в голові у бувших 23% вкладається "зеленський шашличник, сирський мясник, ніхто нічого не робив до 24го, розмінували чонгар" і одночасно "залужний красава", при тому що залужний казав, що готувались але ворог повинен був бути впевнений, що ні, і саме залужний як головнокомандувач, по ідеї відповідав і за підготовку, і за призначення типу сирського, і за чонгар, і за те, що бій прийняли під києвом, а не на кордоні? труси=хрестик. просто хочеться до його умовного рейтингу примазатись, розумію, але не може так бути, що все хороше - виключно його заслуга, а все погане - його не стосується.
Прошу мені пояснити 1 Яке відношення мало ЗСУ і Залужний до дій Міністерства інтеграції( чи чого там) очолюваній Верещук? Яке й проводило розмінування? 2 Яку відповідальність повинен нести Порошенко за дії в 2019-2022 року? Якщо він втратив владу виключно за те, що його звинувачували в тому - що він заробляє на війні бо це дозволяє його концернам отримувати військові замовлення.. 3 Хто проголосив тезу що з путіном потрібно домовлятись шляхом заглядання в очі..і де в цій тезі заборона розміновування Чонгару 4 Хто перед нападом в 2022 році віддав наказ Залужному перемістити парочку бригад з Києва на Схід... 5 Чи можна звинувачувати Залужного в тому що він під виглядом навчань залишив ДВІ бригади на Київському напрямку ( а не перекинув під Донецьк)
Тому краще ніж триндіти про труси/хрестик - вивчіть причинно наслідкові звязки того що трапилось..
Я можу озвучити як це виглядає з мого боку... а - 73% електорату ( серед яких і поважні майданівці і не поважні олігархи) повірили навязуваній з екрану версії що Барига заробляє на крові б - на штиках цього лохторату прийшов авантюрист, самозакоханий нарцис, який вважав що розвідка це для обслуговування корпоративів ( відпустив вагнерівців, які різали в Бучі, розмінував поля в Чонгарі, не попередив власний лохторат)
Це привело до війни ( при чому війна була б не залежно від того хто був би при владі, просто підготовленість до війни могла б бути різною) Наш Черчіль сучасності вирішив що він розумніший навіть від своїх соплемінників( які як тільки на Ізраїль напали - так відразу Армію передали у відомство опозиції , бо євреї люди розумні - вони знають що краще розподілити відповідальність яка наступить після війни на всі політичні сили ніж пробувати натягнути все на свою пяту точку..бо ще трошки ПРИБАРАХЛИТСЯ не встигли), але навіть Черчілю сучасності не вистарчило працездатності а тому він призначив нічним( як вийшло то цілодобовим)директором України -завгоспа Єрмака... Мені цікаво як ці двоє будуть свої точки захищати..але то таке, якщо вони мазохісти - то я їм не лікар.
ЛАД написав:............ Чтобы помогать, никакого права не надо, было бы желание. Желание было и пока есть, т.к. им это выгодно/нужно. Расписывать не буду, лень, да и это не принципиально.
Это как раз очень принципиально. Особенно для стран со стабильной политической системой и вековыми устоявшимися традициями в государственном управлении. Ведь многие замечают, что стратегические военные, экономические и другие ключевые доктрины США не меняется с приходом каждого нового их президента. Эти доктрины прописаны в том числе и в международных договорах, роль которых Вы, как и многие другие, почему-то не понимаете.
Доктрины есть у всех (или хотя бы у многих) государств. Но это не договоры. Какая доктрина предусматривает помощь Украине?
Ведь это только недемократическая росия может плевать на международные договора, которые ее руководство подписывает, считая это важным способом обмана для достижения ними сиюминутных выгод. Такая система жизненных ценностей в росии. Это нужно просто запомнить.
Простите, чушь. Всю историю при необходимости и желании нарушались любые договоры. И "жизненные ценности" тут не при чём. Почитайте Макиавелли. Или просто историю
Вы никогда не участвовали в государственном или коммунальном управлении, никогда не сталкивались со стоп-линиями, которые установлены неприметным на первый взгляд Законом, и за нарушение которых наказание почти как за умышленное убийство? Что касается права помогать нам в войне с росией, то это право дает любому президенту США полную индульгенцию перед его избирателями при ввязывании в эту войну даже непосредственно, не говоря уже про поставки относительно уже устаревших вооружений в Украину.
Много слов. Какой договор даёт право президенту США помогать Украине? Есть такой? Что-то никогда не слышал. Даже не говорю о прямом вмешательстве или, как Вы изящно выразились, "при ввязывании в эту войну даже непосредственно".
Что касается обязанностей, то в Будапештском меморандуме, к сожалению, Кучма не предусмотрел случай нападения со стороны одного из гарантов. Думаю, что юристы кремля ошиблись и сильно преувеличили этот недостаток Будапештского меморандума, когда давали рекомендации руководству кремля не опасаться его при принятии решения начать сво.
Так в чём они ошиблись? Какую роль сыграл Будапештский меморандум? Помощь нам оказали абсолютно не связывая её с этой декларацией. И даже не упоминая о ней для обоснования перед своими народами.
ЛАД написав:
buratinyo написав: ..здесь некоторые могут думать, что войну можно было избежать. Нет, нет и нет. Война масштабная должна была начаться еще в 2003-2006 годах - уже тогда была для этого серьезная ПРИЧИНА, она и сегодня еще остается основанием для продолжения войны.
Не буду спорить, сегодня это уже не принципиально, а потому не интересно. Потом, после войны можно будет обсуждать.
Снова заблуждаетесь немного. Это принципиально, так как позволит военному руководству Украины сделать правильный акцент в планах и устранить саму ПРИЧИНУ войны для ее быстрейшего завершения практически победой.
Если же ПРИЧИНУ не устранить, то сбудутся опасения регулярной военной агрессии.
1. "ПРИЧИНА" была "уже в в 2003-2006 годах", но война тогда не началась. 2. "ПРИЧИНА" войны внутри Украины? Если даже так, то в малой части. Основная причина в РФ. И какая бы она ни была, устранить мы её не можем. Разве что согласиться на росс. условия. 3. Завершить войну "практически победой" - это как? Подскажите, будьте любезны, а то, видимо, Зеленский с Залужным этого не знают и никак победить не могут.
ЛАД написав:............ Обычная для любой войны ситуация - когда армии стоят на границах, условия для переговоров лучше, чем когда вы потеряли большие территории. А если враг стоит уже около столицы, то ещё хуже. Сегодня условия переговоров у нас в этом отношении лучше, чем прошлым летом, но хуже, чем до 24.02.22. Тогда Путин в принципе не мог говорить о "реалиях" и "5 регионах". Нам не надо было требовать вывода войск с южных территорий. Да что я Вам объясняю. Вы же не ребёнок, сами понимаете.
А, понятно о чем Вы сейчас. Вам это кажется именно так. А у меня другая ассоциация в этой связи. Может это связано с личной системой жизненных ценностей, не знаю. Но переговоры с бандитами лучше вести после хорошей яростной драки, чем тогда, когда они окружили и только угрожают, будучи уверенным, что ты не окажешь сопротивления.
Оказывается, не понимаете. "Ассоциации" у Вас могут быть любые. Но пока бандит не зашёл в вашу квартиру, он не знает точно, насколько крепкая у вас дверь, что вы приготовили для защиты и насколько яростно вы будете драться. А когда он уже занял у вас пару комнат, отгородил их от остальной квартиры крепкими дверями, убедился, что сломать их у вас силёнок не хватает, попробуйте его выставить.
Кстати, именно по этой причине я считаю, что сдавших Крым без боя надо растерзать. Ведь дай яростный бой в Крыму еще в 2014 году, то глядишь бы и не рискнул бы кремль мутки начинать с лнр и днр, сил бы у него не хватило. И самое главное, что зарубежная помощь военная (налицо ведь было нарушение Будапештского меморандума) нам пришла бы намного раньше. И были мы на тот момент сильнее и склады с БК были в наличии. Проблема была лишь с предательством во власти, когда исполняющий обязанности президента грубо нарушил Конституцию Украины и тем самым деморализовал ВСУ.
Сдавших Крым без боя растерзать надо. Но ещё раз "зарубежная помощь военная" в виде поставок оружия была и до 2022. Недостаточная. Так она и сегодня недостаточная. И никак не связана с Будапештским меморандумом. Перестаньте поминать его. "были мы на тот момент сильнее" - самому не смешно? Ну, нельзя же так! "На тот момент" у нас практически не было армии. "склады с БК были в наличии" - кто нам доктор, что мы их потеряли?
Снова заблуждаетесь немного.
В этом посте заблуждаетесь Вы. Во всём. И не немного.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 лис, 2023 17:42, всього редагувалось 2 разів.