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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5653565456555656
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 17:34

  Xenon написав:
  ЛАД написав:
Так що робити якщо в нас 73% мріяло в травні про шашлики? І чомусь сміялось з АрміяМоваВіра ?
Тепер розплачуємось всі разом і 27% і 73%.

Интересно, в какой стране люди мріють не о шашлыках, а о том, "как бы повоевать"?
Есть такие?

Раша, Іран, північна Корея

Бросьте.
Эти народы, может быть, готовы воевать (и то не уверен), но точно не рвутся в бой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:19

ЛАД ,

Тут читаем, тут не читаем


Я читаю все.
1. Я уяви не маю, чи мав місце той проект домовленості весною 22-го , де Україна втрачала Крим і Донбас , зобовʼязувалась скороти ти армію і оголосити позаблоковість.. але давайте уявимо, що були.
2. Ви стверджували, (чи не ви? може я плутаю?) що зараз умови для перемовин ще гірші, ніж тоді. Тобто краще б домовились тоді.
Тоді питання:
1. Ви вірите, що та непобита армія кацапії (а на той час у неї на складах було повно снарядів , а зараз лише з коліс, повно танків на зберіганні, повно ракет , а зараз лише з поточного виробництва, повні полки авіації (а зараз ударні вертольоти майже вибиті, чимало нових літаків втрачено) не напала б на демілітаризовану згідно вимог Україну через рік ?
2. Якщо зараз гірші умови для перемовин, отже будуть запропоновані ще гірші вимоги… Які тоді ви бачите перспективи? Навіщо тоді такі домовленості?


Щодо Махна… Так це Махно в 1918 вирізав і гвалтував Київ, чи Муравйов?
До чого тут розповіді «а були ще і ось такі, махновці», якщо ми говоримо про методи росіі в Україні. Як вони діяли тоді в 1918, як вони діяли на Донбасі в 2014 році, і як вони будуть діяти зараз.
Hotab
 
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