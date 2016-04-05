Додано: Вів 28 лис, 2023 18:19



Тут читаем, тут не читаем





Я читаю все.1. Я уяви не маю, чи мав місце той проект домовленості весною 22-го , де Україна втрачала Крим і Донбас , зобовʼязувалась скороти ти армію і оголосити позаблоковість.. але давайте уявимо, що були.2. Ви стверджували, (чи не ви? може я плутаю?) що зараз умови для перемовин ще гірші, ніж тоді. Тобто краще б домовились тоді.Тоді питання:1. Ви вірите, що та непобита армія кацапії (а на той час у неї на складах було повно снарядів , а зараз лише з коліс, повно танків на зберіганні, повно ракет , а зараз лише з поточного виробництва, повні полки авіації (а зараз ударні вертольоти майже вибиті, чимало нових літаків втрачено) не напала б на демілітаризовану згідно вимог Україну через рік ?2. Якщо зараз гірші умови для перемовин, отже будуть запропоновані ще гірші вимоги… Які тоді ви бачите перспективи? Навіщо тоді такі домовленості?Щодо Махна… Так це Махно в 1918 вирізав і гвалтував Київ, чи Муравйов?До чого тут розповіді «а були ще і ось такі, махновці», якщо ми говоримо про методи росіі в Україні. Як вони діяли тоді в 1918, як вони діяли на Донбасі в 2014 році, і як вони будуть діяти зараз.