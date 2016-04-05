Бросьте.
Эти народы, может быть, готовы воевать (и то не уверен), но точно не рвутся в бой.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 17:34
Бросьте.
Эти народы, может быть, готовы воевать (и то не уверен), но точно не рвутся в бой.
Додано: Вів 28 лис, 2023 18:19
ЛАД ,
Я читаю все.
1. Я уяви не маю, чи мав місце той проект домовленості весною 22-го , де Україна втрачала Крим і Донбас , зобовʼязувалась скороти ти армію і оголосити позаблоковість.. але давайте уявимо, що були.
2. Ви стверджували, (чи не ви? може я плутаю?) що зараз умови для перемовин ще гірші, ніж тоді. Тобто краще б домовились тоді.
Тоді питання:
1. Ви вірите, що та непобита армія кацапії (а на той час у неї на складах було повно снарядів , а зараз лише з коліс, повно танків на зберіганні, повно ракет , а зараз лише з поточного виробництва, повні полки авіації (а зараз ударні вертольоти майже вибиті, чимало нових літаків втрачено) не напала б на демілітаризовану згідно вимог Україну через рік ?
2. Якщо зараз гірші умови для перемовин, отже будуть запропоновані ще гірші вимоги… Які тоді ви бачите перспективи? Навіщо тоді такі домовленості?
Щодо Махна… Так це Махно в 1918 вирізав і гвалтував Київ, чи Муравйов?
До чого тут розповіді «а були ще і ось такі, махновці», якщо ми говоримо про методи росіі в Україні. Як вони діяли тоді в 1918, як вони діяли на Донбасі в 2014 році, і як вони будуть діяти зараз.
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