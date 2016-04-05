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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:34
budivelnik написав:
Тому краще ніж триндіти про труси/хрестик - вивчіть причинно наслідкові звязки того що трапилось..
Ну взагаліто путін після мінських домовленостей називав Порошенко "договороспособніми", а напасти він вирішив після Паризької норманської зустрічі 2019, коли остаточно зрозумів що угоди, на яки погодився Порошенко, виконуватися не будуть.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:39
d44 написав: budivelnik написав:
Тому краще ніж триндіти про труси/хрестик - вивчіть причинно наслідкові звязки того що трапилось..
Ну взагаліто путін після мінських домовленостей називав Порошенко "договороспособніми", а напасти він вирішив після Паризької норманської зустрічі 2019, коли остаточно зрозумів що угоди, на яки погодився Порошенко, виконуватися не будуть.
Тобто
Порошенко НАДУРИВ пуйла на КОРИСТЬ України і заморозив війну - і це погано +Порошенка зняли
А Зеленського надурив Пуйло і розпочав активні бойові дії - і це добре+ Зеленський молодець?
Труси/хрестик?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:40
d44 написав: budivelnik написав:
Тому краще ніж триндіти про труси/хрестик - вивчіть причинно наслідкові звязки того що трапилось..
Ну взагаліто путін після мінських домовленостей називав Порошенко "договороспособніми", а напасти він вирішив після Паризької норманської зустрічі 2019, коли остаточно зрозумів що угоди, на яки погодився Порошенко, виконуватися не будуть.
Та ладно, а на Крим не нападав Путин ? Чи потім на Донбасс ?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:51
ЛАД написав:
Сдавших Крым без боя растерзать надо
Кстати, именно по этой причине я считаю, что сдавших Крым без боя надо растерзать. Ведь дай яростный бой в Крыму еще в 2014 году, то глядишь бы и не рискнул бы кремль мутки начинать с лнр и днр, сил бы у него не хватило. И самое главное, что зарубежная помощь военная (налицо ведь было нарушение Будапештского меморандума) нам пришла бы намного раньше. И были мы на тот момент сильнее и склады с БК были в наличии. Проблема была лишь с предательством во власти, когда исполняющий обязанности президента грубо нарушил Конституцию Украины и тем самым деморализовал ВСУ.
.
Чем было воевать за Крым ? Если 80% личного состава ВСУ в Крыму перешло на сторону России
Боевых частей у Украины тогда просто не было. Это уж бывший министр обороны Украины Лебедев (гражданин РФ) сильно постарался
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:54
Щодо переговорів: абсолютно по барабану про що ми домовимось з москалями: вони все рівно виконувати свої зобов'язання не будуть. Значно важливіше про що ми домовимось зі своїм дахом (НАТО, чи окремо США) і якщо там не буде аналога 5 статті, то сенсу в перемовинах нема.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:06
Дюрі-бачі написав:
Значно важливіше про що ми домовимось зі своїм дахом
Є нюанс...
Зараз нам допомагають просто без домовленостей...
А домовлятись з нами будуть тоді коли ми самі доведем що є з ким домовлятись.
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budivelnik
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:20
budivelnik написав:
Прошу мені пояснити
1 Яке відношення мало ЗСУ і Залужний до дій Міністерства інтеграції( чи чого там) очолюваній Верещук? Яке й проводило розмінування?
2 Яку відповідальність повинен нести Порошенко за дії в 2019-2022 року?
Якщо він втратив владу виключно за те, що його звинувачували в тому - що він заробляє на війні бо це дозволяє його
концернам отримувати військові замовлення..
3 Хто проголосив тезу що з путіном потрібно домовлятись шляхом заглядання в очі..і де в цій тезі заборона розміновування Чонгару
4 Хто перед нападом в 2022 році віддав наказ Залужному перемістити парочку бригад з Києва на Схід...
5 Чи можна звинувачувати Залужного в тому що він під виглядом навчань залишив ДВІ бригади на Київському напрямку ( а не перекинув під Донецьк)
1. мінування і розмінування проводять військові, а не міністерства. міністерства не командують військовими.
2. не розумію питання
3. я допускаю що зеленський вірив в те, що це порошенко не хоче закінчувати війну, а не путін. звинувачувати його (зе) в тому, що він хотів вийти на нормальні переговорі з хуйлом? не бачу сенсу. хотів, не вийшло. так само як не вийшло і в порошенка
4. докази існування такого наказу маєте? президент не керує бригадами. навіть якщо допустити, що такий наказ був (не було) - чому залужний мовчки його виконав?
5. не розумію питання. під командуванням залужного втримали київ, в чому його звинувачувати? це ж ви розганяєте русняве іпсо про конфлікт зе-за, а не я.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:23
budivelnik написав:
Порошенко НАДУРИВ пуйла на КОРИСТЬ України і заморозив війну - і це погано +Порошенка зняли
А Зеленського надурив Пуйло і розпочав активні бойові дії - і це добре+ Зеленський молодець?
Ну так і Кравчук, Кучма "дурили" Путіна, він же не нападав тоді. А харківскі угоди це взагалі був хітрий крок від яника...
Просто цікаво, пермігби Пєтя на виборах, як би він разрулював сітуацію з мінськими домовленостями? Я вважаю він би досидів ще срок, ще п'ять років рішучих реформ а наступним би став Медведчук, бо він добре піднявся при Петрі в медійне та політичне поле. Точніше була б така спроба, люди б не дозволили. І тоді б для всього світу в Україні сталась би "громадянська війна" і війська путіна були б "міротворчі"
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:27
d44 написав: budivelnik написав:
Порошенко НАДУРИВ пуйла на КОРИСТЬ України і заморозив війну - і це погано +Порошенка зняли
А Зеленського надурив Пуйло і розпочав активні бойові дії - і це добре+ Зеленський молодець?
Ну так і Кравчук, Кучма "дурили" Путіна, він же не нападав тоді. А харківскі угоди це взагалі був хітрий крок від яника...
Просто цікаво, пермігби Пєтя на виборах, як би він разрулював сітуацію з мінськими домовленостями? Я вважаю він би досидів ще срок, ще п'ять років рішучих реформ а наступним би став Медведчук, бо він добре піднявся при Петрі в медійне та політичне поле. Точніше була б така спроба, люди б не дозволили. І тоді б для всього світу в Україні сталась би "громадянська війна" і війська путіна були б "міротворчі"
альтернативна історія річ невдячна, можна тільки гадати. на мою думку, вторгнення було б в не залежності від результатів виборів. можливо в іншому форматі, але очевидно те, що у хуйла руки чесались випробувати свою непобедімую армію на повну. і ми, на жаль, були ідеальним кандидатом.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:29
budivelnik написав:
Порошенко НАДУРИВ пуйла на КОРИСТЬ України і заморозив війну
це хуйло всіх надурив, а не порошенко.
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