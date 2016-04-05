Додано: Вів 28 лис, 2023 19:54

trololo написав: budivelnik написав: Прошу мені пояснити

1 Яке відношення мало ЗСУ і Залужний до дій Міністерства інтеграції( чи чого там) очолюваній Верещук? Яке й проводило розмінування?

2 Яку відповідальність повинен нести Порошенко за дії в 2019-2022 року?

Якщо він втратив владу виключно за те, що його звинувачували в тому - що він заробляє на війні бо це дозволяє його концернам отримувати військові замовлення..

3 Хто проголосив тезу що з путіном потрібно домовлятись шляхом заглядання в очі..і де в цій тезі заборона розміновування Чонгару

4 Хто перед нападом в 2022 році віддав наказ Залужному перемістити парочку бригад з Києва на Схід...

5 Чи можна звинувачувати Залужного в тому що він під виглядом навчань залишив ДВІ бригади на Київському напрямку ( а не перекинув під Донецьк) Прошу мені пояснити1 Яке відношення мало ЗСУ і Залужний до дій Міністерства інтеграції( чи чого там) очолюваній Верещук? Яке й проводило розмінування?2 Яку відповідальність повинен нести Порошенко за дії в 2019-2022 року?Якщо він втратив владу виключно за те, що його звинувачували в тому - що він заробляє на війні бо це дозволяєконцернам отримувати військові замовлення..3 Хто проголосив тезу що з путіном потрібно домовлятись шляхом заглядання в очі..і де в цій тезі заборона розміновування Чонгару4 Хто перед нападом в 2022 році віддав наказ Залужному перемістити парочку бригад з Києва на Схід...5 Чи можна звинувачувати Залужного в тому що він під виглядом навчань залишив ДВІ бригади на Київському напрямку ( а не перекинув під Донецьк) 1. мінування і розмінування проводять військові, а не міністерства. міністерства не командують військовими. 1. мінування і розмінування проводять військові, а не міністерства. міністерства не командують військовими.

https://minre.gov.ua/2022/02/14/vidteper-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-dostupni-bezkoshtovni-regulyarni-perevezennya/

За сприяння Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, державне підприємство «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, запустило спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю.

Відтак, з 14 лютого 2022 року на КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар» забезпечено функціонування спеціального маршруту, який функціонуватиме щоденно з 8:00 до 18:00. Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної Уряду території України від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку. За сприяння Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, державне підприємство «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, запустило спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю.Відтак,на КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар» забезпечено функціонування спеціального маршруту, який функціонуватиме щоденно з 8:00 до 18:00. Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної Уряду території України від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку.

trololo написав: 3. я допускаю що зеленський вірив в те, що це порошенко не хоче закінчувати війну, а не путін. звинувачувати його (зе) в тому, що він хотів вийти на нормальні переговорі з хуйлом? не бачу сенсу. хотів, не вийшло. так само як не вийшло і в порошенка 3. я допускаю що зеленський вірив в те, що це порошенко не хоче закінчувати війну, а не путін. звинувачувати його (зе) в тому, що він хотів вийти на нормальні переговорі з хуйлом? не бачу сенсу. хотів, не вийшло. так само як не вийшло і в порошенка

trololo написав: 4. докази існування такого наказу маєте? президент не керує бригадами. навіть якщо допустити, що такий наказ був (не було) - чому залужний мовчки його виконав? 4. докази існування такого наказу маєте? президент не керує бригадами. навіть якщо допустити, що такий наказ був (не було) - чому залужний мовчки його виконав?

trololo написав: 5. не розумію питання. під командуванням залужного втримали київ, в чому його звинувачувати? це ж ви розганяєте русняве іпсо про конфлікт зе-за, а не я. 5. не розумію питання. під командуванням залужного втримали київ, в чому його звинувачувати? це ж ви розганяєте русняве іпсо про конфлікт зе-за, а не я.

Те що завдання по розмінуванню проводять військові - це вірно...От тільки такий маленький штришокА хто вирішує в мирний час , на території де відсутні бойові дії - що треба робити?Військові? чи може Цивільні Адміністрації Територій.От наприклад офіційна сторінка міністерства від 14-02-2022 ( якихось 8 днів до війни)Ви й далі будете когось переконувати що це ЗАЛУЖНИЙ розмінував?Хотів-не хотів - це до кримінальної справи не пришєш..А от що пришєш так це те щоа - Порошенко зупинив гарячу фазу війни і попереджав що пуйло не зупинитьсяб - Зеленського крім Порошенка попереджали і Західні Уряди з розвідками і він НЕ ПРИЙНЯВ МІРИ і НЕ ЗУПИНИВ Війну.Звичайно маю...І точно був присутній приа - написанні такого Наказуб - маю його фотокопію (нотаріально завіреною) + проштамповано кровю з пальця Зеленського яким він грав на піаніно..А де я написав що Залужний його виконав ТАК як того хотів Зеленський?Я написав інше - Залужний ВИКОНУЮЧИ НАКАЗ ЗЕЛЕНСЬКОГО про переміщення - виконав його в межах своїх повноважень , а саме шляхом попереднього виведення ДВОХ бригад на полігони Чернігівської області...де вони випадково на два дні забарились..і прийняли удар на себе.Не будь цих Двох бригад - ворог міг швидше дійти до Києва і оточити його.Сам придумав-сам збрехав?Де я в пункті 5 ЗВИНУВАЧУЮ Залужного?Я хвалю його за те що він навіть маючи прямий наказ -виконав цей наказ таким чином що зміг прикрити Київ.