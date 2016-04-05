budivelnik написав: Прошу мені пояснити 1 Яке відношення мало ЗСУ і Залужний до дій Міністерства інтеграції( чи чого там) очолюваній Верещук? Яке й проводило розмінування? 2 Яку відповідальність повинен нести Порошенко за дії в 2019-2022 року? Якщо він втратив владу виключно за те, що його звинувачували в тому - що він заробляє на війні бо це дозволяє його концернам отримувати військові замовлення.. 3 Хто проголосив тезу що з путіном потрібно домовлятись шляхом заглядання в очі..і де в цій тезі заборона розміновування Чонгару 4 Хто перед нападом в 2022 році віддав наказ Залужному перемістити парочку бригад з Києва на Схід... 5 Чи можна звинувачувати Залужного в тому що він під виглядом навчань залишив ДВІ бригади на Київському напрямку ( а не перекинув під Донецьк)
1. мінування і розмінування проводять військові, а не міністерства. міністерства не командують військовими.
Тобто міністерство оборони не командують військовими ? Я оцінив маніпуляцію
trololo написав:3. я допускаю що зеленський вірив в те, що це порошенко не хоче закінчувати війну, а не путін. звинувачувати його (зе) в тому, що він хотів вийти на нормальні переговорі з хуйлом? не бачу сенсу. хотів, не вийшло. так само як не вийшло і в порошенка
Я якось вже забув, може ви, може не ви писали, що для танго потрібно двоє
Так от, навіщо бажати танцювати танго, коли тебе банально б"ють Досить дивне бажання
trololo написав:4. докази існування такого наказу маєте? президент не керує бригадами. навіть якщо допустити, що такий наказ був (не було) - чому залужний мовчки його виконав?
Тобто наказу не було, але Залужний його виконав. Чи то наказ був, але Залужний його виконав. А що він мав робити ? Вдруге, я оцінив маніпуляцію
Бачу, що зараз пішла хвиля в усьому звинувачувати військових, а саме Залужного - і Чонгар розмінував без наказу, і частини відвів без наказу, і плану на 2024 рік не надав
Схаменітся таке писати
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 лис, 2023 19:49, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав: Прошу мені пояснити 1 Яке відношення мало ЗСУ і Залужний до дій Міністерства інтеграції( чи чого там) очолюваній Верещук? Яке й проводило розмінування? 2 Яку відповідальність повинен нести Порошенко за дії в 2019-2022 року? Якщо він втратив владу виключно за те, що його звинувачували в тому - що він заробляє на війні бо це дозволяє його концернам отримувати військові замовлення.. 3 Хто проголосив тезу що з путіном потрібно домовлятись шляхом заглядання в очі..і де в цій тезі заборона розміновування Чонгару 4 Хто перед нападом в 2022 році віддав наказ Залужному перемістити парочку бригад з Києва на Схід... 5 Чи можна звинувачувати Залужного в тому що він під виглядом навчань залишив ДВІ бригади на Київському напрямку ( а не перекинув під Донецьк)
1. мінування і розмінування проводять військові, а не міністерства. міністерства не командують військовими.
Те що завдання по розмінуванню проводять військові - це вірно... От тільки такий маленький штришок А хто вирішує в мирний час , на території де відсутні бойові дії - що треба робити? Військові? чи може Цивільні Адміністрації Територій. От наприклад офіційна сторінка міністерства від 14-02-2022 ( якихось 8 днів до війни)
https://minre.gov.ua/2022/02/14/vidteper-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-dostupni-bezkoshtovni-regulyarni-perevezennya/ За сприяння Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, державне підприємство «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, запустило спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю. Відтак, з 14 лютого 2022 року на КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар» забезпечено функціонування спеціального маршруту, який функціонуватиме щоденно з 8:00 до 18:00. Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної Уряду території України від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку.
Ви й далі будете когось переконувати що це ЗАЛУЖНИЙ розмінував?
trololo написав:3. я допускаю що зеленський вірив в те, що це порошенко не хоче закінчувати війну, а не путін. звинувачувати його (зе) в тому, що він хотів вийти на нормальні переговорі з хуйлом? не бачу сенсу. хотів, не вийшло. так само як не вийшло і в порошенка
Хотів-не хотів - це до кримінальної справи не пришєш.. А от що пришєш так це те що а - Порошенко зупинив гарячу фазу війни і попереджав що пуйло не зупиниться б - Зеленського крім Порошенка попереджали і Західні Уряди з розвідками і він НЕ ПРИЙНЯВ МІРИ і НЕ ЗУПИНИВ Війну.
trololo написав:4. докази існування такого наказу маєте? президент не керує бригадами. навіть якщо допустити, що такий наказ був (не було) - чому залужний мовчки його виконав?
Звичайно маю...І точно був присутній при а - написанні такого Наказу б - маю його фотокопію (нотаріально завіреною) + проштамповано кровю з пальця Зеленського яким він грав на піаніно.. А де я написав що Залужний його виконав ТАК як того хотів Зеленський? Я написав інше - Залужний ВИКОНУЮЧИ НАКАЗ ЗЕЛЕНСЬКОГО про переміщення - виконав його в межах своїх повноважень , а саме шляхом попереднього виведення ДВОХ бригад на полігони Чернігівської області...де вони випадково на два дні забарились..і прийняли удар на себе. Не будь цих Двох бригад - ворог міг швидше дійти до Києва і оточити його.
trololo написав:5. не розумію питання. під командуванням залужного втримали київ, в чому його звинувачувати? це ж ви розганяєте русняве іпсо про конфлікт зе-за, а не я.
Сам придумав-сам збрехав? Де я в пункті 5 ЗВИНУВАЧУЮ Залужного? Я хвалю його за те що він навіть маючи прямий наказ -виконав цей наказ таким чином що зміг прикрити Київ.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 лис, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Максимум до 2050 року Рашка розвалиться через скорочення на 1/3 і старіння руського населення і збільшення утричі мусульманського як всередині, так і на ближньому зарубіжжі. Вони просто фізично руськими пенсіонерами не зможуть стримувати нелегальну міграцію і рейдерське захоплення територій, видобувних компаній, копалень і всього іншого. Навряд чи буде відкрита війна з Китаєм чи іншими сусідами. Вони просто як саранча почнуть захоплювати все що не охороняється.
кстати гундяев тоже напрягся...
"Масовий приплив іммігрантів, які не володіють російською мовою, не мають належних уявлень про російську історію та культуру, про наші традиції та звичаї, а отже, нездатні й часто небажають інтегруватися в російське суспільство, змінює вигляд російських міст, призводить до деформації єдиного правового, культурного, мовного простору країни..." https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/28/7430768/
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 28 лис, 2023 20:01, всього редагувалось 1 раз.