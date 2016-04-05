Додано: Вів 28 лис, 2023 20:08

budivelnik написав: За сприяння Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, державне підприємство «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, запустило спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю.

Відтак, з 14 лютого 2022 року на КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар» забезпечено функціонування спеціального маршруту, який функціонуватиме щоденно з 8:00 до 18:00. Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної Уряду території України від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку. За сприяння Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, державне підприємство «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, запустило спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю.Відтак,на КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар» забезпечено функціонування спеціального маршруту, який функціонуватиме щоденно з 8:00 до 18:00. Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної Уряду території України від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку.

trololo написав: 3. я допускаю що зеленський вірив в те, що це порошенко не хоче закінчувати війну, а не путін. звинувачувати його (зе) в тому, що він хотів вийти на нормальні переговорі з хуйлом? не бачу сенсу. хотів, не вийшло. так само як не вийшло і в порошенка 3. я допускаю що зеленський вірив в те, що це порошенко не хоче закінчувати війну, а не путін. звинувачувати його (зе) в тому, що він хотів вийти на нормальні переговорі з хуйлом? не бачу сенсу. хотів, не вийшло. так само як не вийшло і в порошенка

trololo написав: 4. докази існування такого наказу маєте? президент не керує бригадами. навіть якщо допустити, що такий наказ був (не було) - чому залужний мовчки його виконав? 4. докази існування такого наказу маєте? президент не керує бригадами. навіть якщо допустити, що такий наказ був (не було) - чому залужний мовчки його виконав?

trololo написав: 5. не розумію питання. під командуванням залужного втримали київ, в чому його звинувачувати? це ж ви розганяєте русняве іпсо про конфлікт зе-за, а не я. 5. не розумію питання. під командуванням залужного втримали київ, в чому його звинувачувати? це ж ви розганяєте русняве іпсо про конфлікт зе-за, а не я.

Ви й далі будете когось переконувати що це ЗАЛУЖНИЙ розмінував?де тут про розмінування? бачу інфу про маршрутки.Хотів-не хотів - це до кримінальної справи не пришєш..А от що пришєш так це те щоа - Порошенко зупинив гарячу фазу війни і попереджав що пуйло не зупинитьсяб - Зеленського крім Порошенка попереджали і Західні Уряди з розвідками і він НЕ ПРИЙНЯВ МІРИ і НЕ ЗУПИНИВ Війну.Звичайно маю...І точно був присутній приа - написанні такого Наказуб - маю його фотокопію (нотаріально завіреною) + проштамповано кровю з пальця Зеленського яким він грав на піаніно..А де я написав що Залужний його виконав ТАК як того хотів Зеленський?Я написав інше - Залужний ВИКОНУЮЧИ НАКАЗ ЗЕЛЕНСЬКОГО про переміщення - виконав його в межах своїх повноважень , а саме шляхом попереднього виведення ДВОХ бригад на полігони Чернігівської області...де вони випадково на два дні забарились..і прийняли удар на себе.Не будь цих Двох бригад - ворог міг швидше дійти до Києва і оточити його.Сам придумав-сам збрехав?Де я в пункті 5 ЗВИНУВАЧУЮ Залужного?Я хвалю його за те що він навіть маючи прямий наказ -виконав цей наказ таким чином що зміг прикрити Київ.[/quote]тобто залужний знає, що верховний - зрадник, який хотів все здати хуйлу, і мовчить? так виходить?до речі, крім ваших слів про якісь накази, так доказів хоч жодного і не бачу.поясніть, чому прикриття військ навчаннями це гарний хід з боку залужного, а слова про шашлики - ні? це ж те саме. може вони все таки в парі працювали, для того щоб ворог був впевнений у неготовності? чи будемо вірити кацапам, про неіснуючий конфлікт?