Додано: Вів 28 лис, 2023 20:47

trololo написав: тобто залужний знає, що верховний - зрадник, який хотів все здати хуйлу, і мовчить? так виходить? до речі, крім ваших слів про якісь накази, так доказів хоч жодного і не бачу. тобто залужний знає, що верховний - зрадник, який хотів все здати хуйлу, і мовчить? так виходить?до речі, крім ваших слів про якісь накази, так доказів хоч жодного і не бачу.

НіЗалужний бачить що сучасний Черчіль приміряє шапку Боунапарта при цьому навіть не розуміючи якою стороною її надягати....Пояснювати невігласу що він невіглас - це себе не поважатиТому Залужний отримавши наказ від Зеленського про переведення бригад на лінію зіткнення Луганська/Донецька області ( видача такого наказу Зеленським не говорить про те що він зрадник...ви ж себе проголосувавши за нього - зрадниками не вважаєте?Особисто ви вважаєте що він просто помилявся коли обливав помоями Порошенка і стверджував що риторика Порошенка про напад Путіна - це гра бариги який заробляє. Путін напав - вибачень від Зеленського в сторону Порошенка - я не бачив.Ви бачили?А після нападу помої на Зеленського Порошенко лив?Я також не бачивТо що можна сказати про обліко морале Черчіля сучасностітак от повертаючись до військової справиЗеленський РЕАЛЬНО ВІРИВ що пуйло нападе через Схід...Але ВІРИТИ це для артистів коміків, а для ГЕНЕРАЛІВ є правила і військові статутиЦі правила написані кровью попередніх воєн і вониЗАБОРОНЯЮТЬ ОГОЛЮВАТИ МОЖЛИВІ НАПРЯМКМИ НАПАДУАле ГлавКом ЗОБОВЯЗАНИЙ виконати НАКАЗ ВЕРХОВНОГО...Тому Залужний виконав...скориставшись невіглаством Зеленського який віддав наказ до 22-02-2022 прибути на Схід без точної розшифровкиОт Залужний також віддав НАКАЗ командирам БригадЗвучав він приблизно ТакДля переміщення Бригади під Луганськ, починаючи з 00 годин 01хвилина 22-02-2022 року висунутись в пункт збору , (який дивним чином був там де треба щоб прикрити Чернігів чи Київ) , в пункті збору перевірити боєздатність частин і до 23 годин 59 хвилин хвилину 22-02-2022 року зробити марш кидок до пункту навприклад Авдіївка...Москалі напали в 04-00 22-02-2022 рокуБригади вже там їх зустрічали і ясно що ніхто після цього не пробував намилити шию Залужному про невиконання Наказу.