Кстати, именно по этой причине я считаю, что сдавших Крым без боя надо растерзать. Ведь дай яростный бой в Крыму еще в 2014 году, то глядишь бы и не рискнул бы кремль мутки начинать с лнр и днр, сил бы у него не хватило. И самое главное, что зарубежная помощь военная (налицо ведь было нарушение Будапештского меморандума) нам пришла бы намного раньше. И были мы на тот момент сильнее и склады с БК были в наличии. Проблема была лишь с предательством во власти, когда исполняющий обязанности президента грубо нарушил Конституцию Украины и тем самым деморализовал ВСУ.
Сдавших Крым без боя растерзать надо.
[/quote]
не уверен, что цитата пренадлежит ЛАДу, но в 2014г в Украине отсутствовала армия, т.е. "армия" была на 98% небоеспособной, и если бы не добробаты потеряли бы не только Донбасс но и Харьков и Одессу.
як потім казали ,що в Криму були одні з кращих бригад в армії, і морські піхота, і спецназ та інше , та вони були під впливом рос.пропаганди від своїх братів(кумів, сватів)з ЧФ РФ. Командири казали, що з початку АТО були не в змозі вивести техніку з міста дислокацій, бо не було пального і акумуляторів. Братались з сепарами, а деякі здавались в полон масово
Кстати, именно по этой причине я считаю, что сдавших Крым без боя надо растерзать. Ведь дай яростный бой в Крыму еще в 2014 году, то глядишь бы и не рискнул бы кремль мутки начинать с лнр и днр, сил бы у него не хватило. И самое главное, что зарубежная помощь военная (налицо ведь было нарушение Будапештского меморандума) нам пришла бы намного раньше. И были мы на тот момент сильнее и склады с БК были в наличии. Проблема была лишь с предательством во власти, когда исполняющий обязанности президента грубо нарушил Конституцию Украины и тем самым деморализовал ВСУ.
budivelnik написав:Тому краще ніж триндіти про труси/хрестик - вивчіть причинно наслідкові звязки того що трапилось..
Ну взагаліто путін після мінських домовленостей називав Порошенко "договороспособніми", а напасти він вирішив після Паризької норманської зустрічі 2019, коли остаточно зрозумів що угоди, на яки погодився Порошенко, виконуватися не будуть.
Та ладно, а на Крим не нападав Путин ? Чи потім на Донбасс ?
На Крым пи№орская дума =(народ) начали вострить клыки и высувать претензии с 1991 года (вспомните костянтина затулина и прочих русских фашистов), ещё до №уйла, тоесть причина не в ввх а в скрепном народе. Как бы мы не относились к Кучме , но 17.03.1995 года показало что он не импотент и не агент фсб в сравнении с януковичем, турчиновым , порошенко ... https://www.youtube.com/watch?v=N3S0qNbT01U
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 28 лис, 2023 20:35, всього редагувалось 1 раз.
За сприяння Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, державне підприємство «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, запустило спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю. Відтак, з 14 лютого 2022 року на КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар» забезпечено функціонування спеціального маршруту, який функціонуватиме щоденно з 8:00 до 18:00. Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної Уряду території України від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку.
Ви й далі будете когось переконувати що це ЗАЛУЖНИЙ розмінував?
де тут про розмінування? бачу інфу про маршрутки.
А мозок - навіщо? Спробуємо його трошки розвинути Отже 1 Згідно з рішенням міністерства Верещук -відкритий постійний маршрут для маршруток 2 Якщо він постійний - значить маршрут вже розмінований...
А тепер питання в студію Залужний відає відкриттям маршрутів? Не відає А раз не відає То навіщо йому розміновувати щоб хтось користався?
В мене тільки один варіант - йому наказали це зробити в інтересах того , хто мав відкрити маршрут Ну і останнє А хто міг НАКАЗАТИ Головнокомандуючому Збройних Сил? В мене тільки один варіант - Верховний Головнокомандувач...
d44 написав:Ну взагаліто путін після мінських домовленостей називав Порошенко "договороспособніми", а напасти він вирішив після Паризької норманської зустрічі 2019, коли остаточно зрозумів що угоди, на яки погодився Порошенко, виконуватися не будуть.
Та ладно, а на Крим не нападав Путин ? Чи потім на Донбасс ?
На Крым пи№орская дума =(народ) начали вострить клыки и высувать претензии с 1991 года (вспомните костянтина затулина и прочих русских фашистов), ещё до №уйла, тоесть причина не в ввх а в скрепном народе. Как бы мы не относились к Кучме , но 17.03.1995 года показало что он не импотент и не агент фсб в сравнении с януковичем, турчиновым , порошенко ...
Вот ты сказал немного правды, а потом обильно насрал про агентов ФСБ Турчинова и Порошенко. Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом
Кучма - главный идеолог олигархической Украины. Который строил Украину по образу и подобию России
Кстати, именно по этой причине я считаю, что сдавших Крым без боя надо растерзать. Ведь дай яростный бой в Крыму еще в 2014 году, то глядишь бы и не рискнул бы кремль мутки начинать с лнр и днр, сил бы у него не хватило. И самое главное, что зарубежная помощь военная (налицо ведь было нарушение Будапештского меморандума) нам пришла бы намного раньше. И были мы на тот момент сильнее и склады с БК были в наличии. Проблема была лишь с предательством во власти, когда исполняющий обязанности президента грубо нарушил Конституцию Украины и тем самым деморализовал ВСУ.
Сдавших Крым без боя растерзать надо.
не уверен, что цитата пренадлежит ЛАДу,
pesikot написав:Я процитировал ЛАДа
Другие цитаты из поста агента buratino
І ця також, але оригінального поста вже нема, а Лад повторив її перед своїми контраргументами.
trololo написав:тобто залужний знає, що верховний - зрадник, який хотів все здати хуйлу, і мовчить? так виходить? до речі, крім ваших слів про якісь накази, так доказів хоч жодного і не бачу.
Ні Залужний бачить що сучасний Черчіль приміряє шапку Боунапарта при цьому навіть не розуміючи якою стороною її надягати.... Пояснювати невігласу що він невіглас - це себе не поважати Тому Залужний отримавши наказ від Зеленського про переведення бригад на лінію зіткнення Луганська/Донецька області ( видача такого наказу Зеленським не говорить про те що він зрадник...ви ж себе проголосувавши за нього - зрадниками не вважаєте? Особисто ви вважаєте що він просто помилявся коли обливав помоями Порошенка і стверджував що риторика Порошенка про напад Путіна - це гра бариги який заробляє. Путін напав - вибачень від Зеленського в сторону Порошенка - я не бачив. Ви бачили? А після нападу помої на Зеленського Порошенко лив? Я також не бачив То що можна сказати про обліко морале Черчіля сучасності так от повертаючись до військової справи Зеленський РЕАЛЬНО ВІРИВ що пуйло нападе через Схід... Але ВІРИТИ це для артистів коміків, а для ГЕНЕРАЛІВ є правила і військові статути Ці правила написані кровью попередніх воєн і вони ЗАБОРОНЯЮТЬ ОГОЛЮВАТИ МОЖЛИВІ НАПРЯМКМИ НАПАДУ Але ГлавКом ЗОБОВЯЗАНИЙ виконати НАКАЗ ВЕРХОВНОГО... Тому Залужний виконав...скориставшись невіглаством Зеленського який віддав наказ до 22-02-2022 прибути на Схід без точної розшифровки От Залужний також віддав НАКАЗ командирам Бригад Звучав він приблизно Так Для переміщення Бригади під Луганськ, починаючи з 00 годин 01хвилина 22-02-2022 року висунутись в пункт збору , (який дивним чином був там де треба щоб прикрити Чернігів чи Київ) , в пункті збору перевірити боєздатність частин і до 23 годин 59 хвилин хвилину 22-02-2022 року зробити марш кидок до пункту навприклад Авдіївка... Москалі напали в 04-00 22-02-2022 року Бригади вже там їх зустрічали і ясно що ніхто після цього не пробував намилити шию Залужному про невиконання Наказу.