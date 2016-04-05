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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:22
Додано: Вів 28 лис, 2023 21:24
Re: Хто винен?
Військові воюють тим, чим є. Воєнний стан, додаткове фінансування, мобілізацію резерва, голосують у ВР. Цього не було, хоча опозиція, перед війною, наполягала.
Як сказав Кличко Турчинову, коли той запропонував рити окопи біля Києва - такі питанняя вирішуються в ОП.
Але тут провина навіть не зеленої команди, на чолі з найвеличнішим. Зрештою, його обирали за "мір в глазах", а не за армовір. До виборів багато хто, в тому числі і я, називали фанатів Зеленського дебілами. Бо тільки дебіли можуть голосувати за кухарок. Життя показало, що таки да.
Додано: Вів 28 лис, 2023 21:34
А при ком рашисты почти окружили Чернигов и дошли до Киева
При ком имеем полномасштабную войну
Так, сперва ты давай факты, а потом становись в третью позицию
А ты, лично ты, выставляешь враньё всяких "журналистов"
Пишешь, что Турчинов и Порошенко агенты ФСБ
Тебе напомнить, что депутаты Деркач и Дубинский, которые провели пресс-конференцию по "плёнкам" Порошенко - теперь, имеют подозрение в измене країні
То есть, вот и как так получилось. Просто удивительно )
Все, кто так или иначе наезжали на Порошенко, теперь имеют подозрения в измене країні.
А ты так этого и не понял. И продолжаешь работать на рашистов )
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