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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5656565756585659
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:22

  pesikot написав:Вот ты сказал немного правды, а потом обильно насрал про агентов ФСБ Турчинова и Порошенко.
Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом


  Vadim_ написав:Так а при ком сдали Крым?


  Vadim_ написав:Ради Бога , я ввесь во внимании , слушаю ваши не истории/версии а факты?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:24

Re: Хто винен?

Військові воюють тим, чим є. Воєнний стан, додаткове фінансування, мобілізацію резерва, голосують у ВР. Цього не було, хоча опозиція, перед війною, наполягала.
Як сказав Кличко Турчинову, коли той запропонував рити окопи біля Києва - такі питанняя вирішуються в ОП.
Але тут провина навіть не зеленої команди, на чолі з найвеличнішим. Зрештою, його обирали за "мір в глазах", а не за армовір. До виборів багато хто, в тому числі і я, називали фанатів Зеленського дебілами. Бо тільки дебіли можуть голосувати за кухарок. Життя показало, що таки да.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:34

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Вот ты сказал немного правды, а потом обильно насрал про агентов ФСБ Турчинова и Порошенко.
Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом


  Vadim_ написав:Так а при ком сдали Крым?


А при ком рашисты почти окружили Чернигов и дошли до Киева
При ком имеем полномасштабную войну

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:Ради Бога , я ввесь во внимании , слушаю ваши не истории/версии а факты?

Так, сперва ты давай факты, а потом становись в третью позицию

А ты, лично ты, выставляешь враньё всяких "журналистов"
Пишешь, что Турчинов и Порошенко агенты ФСБ

Тебе напомнить, что депутаты Деркач и Дубинский, которые провели пресс-конференцию по "плёнкам" Порошенко - теперь, имеют подозрение в измене країні

То есть, вот и как так получилось. Просто удивительно )

Все, кто так или иначе наезжали на Порошенко, теперь имеют подозрения в измене країні.
А ты так этого и не понял. И продолжаешь работать на рашистов )
pesikot
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