Військові воюють тим, чим є. Воєнний стан, додаткове фінансування, мобілізацію резерва, голосують у ВР. Цього не було, хоча опозиція, перед війною, наполягала. Як сказав Кличко Турчинову, коли той запропонував рити окопи біля Києва - такі питанняя вирішуються в ОП. Але тут провина навіть не зеленої команди, на чолі з найвеличнішим. Зрештою, його обирали за "мір в глазах", а не за армовір. До виборів багато хто, в тому числі і я, називали фанатів Зеленського дебілами. Бо тільки дебіли можуть голосувати за кухарок. Життя показало, що таки да.
pesikot написав: Турчинова и Порошенко. Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом
Когда и при ком захватила п3@рашка Крым?
То что ты, так называешь Россия, будёновку с тебя не снимает
Тут уже писали, почему Крым был захвачен, потрудись почитать И это не означает, что Турчинов и Порошенко были агентами ФСБ
То есть, ты уже натрындел Как и с этим "журналистом"
Теперь, а при ком Чернигов был почти блокирован ? И при ком рашисты дошли до Киева ? При ком рашисты захватили Чернобыльскую АЭС ? При ком рашисты захватили Запорожскую АЭС ? При ком рашисты разрушили дамбу Каховской ГЭС ?
Ты так и не привёл факты, что Турчинов и Порошенко - агенты ФСБ Что говорит о том, что ты - банальный трындюк
Первая информация на сайте госзакупок о тендере на «Поставку медалей в подарочной упаковке с бланками удостоверений» была опубликована 17 декабря 2013 года. Никаких иных медалей кроме «За возвращение Крыма» Министерство обороны РФ в этот период не заказывало. В предновогодний день 30 декабря был проведен аукцион на производство медали, который выиграло ООО завод Мосштамп[21]. На медали выбито начало операции - «20 февраля 2014 года». В этот день Виктор Янукович был ещё легитимным президентом Украины, а в Киеве на Майдане гибли люди. 21 февраля он подпишет соглашение с оппозицией и 23 февраля поедет в Крым, затем будет вывезен на российском военном корабле
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 лис, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
При чому тут Закон України? Депутат Порошенко не мав повноважень ЗАМІНИТИ ЛЕГІТИМНОГО ПРЕЗИДЕНТА а от якого біса янукович підписав лист про введення військ - так це до януковича... Чи може і в цьому випадку винуватий Порошенко?