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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5657565856595660>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:24

Re: Хто винен?

Військові воюють тим, чим є. Воєнний стан, додаткове фінансування, мобілізацію резерва, голосують у ВР. Цього не було, хоча опозиція, перед війною, наполягала.
Як сказав Кличко Турчинову, коли той запропонував рити окопи біля Києва - такі питанняя вирішуються в ОП.
Але тут провина навіть не зеленої команди, на чолі з найвеличнішим. Зрештою, його обирали за "мір в глазах", а не за армовір. До виборів багато хто, в тому числі і я, називали фанатів Зеленського дебілами. Бо тільки дебіли можуть голосувати за кухарок. Життя показало, що таки да.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:34

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Вот ты сказал немного правды, а потом обильно насрал про агентов ФСБ Турчинова и Порошенко.
Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом


  Vadim_ написав:Так а при ком сдали Крым?


А при ком рашисты почти окружили Чернигов и дошли до Киева
При ком имеем полномасштабную войну

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:Ради Бога , я ввесь во внимании , слушаю ваши не истории/версии а факты?

Сперва ты давай факты, а потом становись в третью позицию

А ты, лично ты, выставляешь враньё всяких "журналистов"
Пишешь, что Турчинов и Порошенко агенты ФСБ

Тебе напомнить, что депутаты Деркач и Дубинский, которые провели пресс-конференцию по "плёнкам" Порошенко - теперь, имеют подозрение в измене країні

То есть, вот и как так получилось. Просто удивительно )

Все, кто так или иначе наезжали на Порошенко, теперь имеют подозрения в измене країні.
А ты так этого и не понял )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 лис, 2023 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:42

  lapay написав:До виборів багато хто, в тому числі і я, називали фанатів Зеленського дебілами. Бо тільки дебіли можуть голосувати за кухарок. Життя показало, що таки да.


А писати, що китайській мир план, який ні про що, якось може заставити рашистів припинити війну.
Це як можно вас охарактеризувати ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:52

  Vadim_ написав:
  pesikot написав: Турчинова и Порошенко.
Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом

Когда и при ком захватила п3@рашка Крым?

То что ты, так называешь Россия, будёновку с тебя не снимает

Тут уже писали, почему Крым был захвачен, потрудись почитать
И это не означает, что Турчинов и Порошенко были агентами ФСБ

То есть, ты уже натрындел
Как и с этим "журналистом"

Теперь, а при ком Чернигов был почти блокирован ?
И при ком рашисты дошли до Киева ?
При ком рашисты захватили Чернобыльскую АЭС ?
При ком рашисты захватили Запорожскую АЭС ?
При ком рашисты разрушили дамбу Каховской ГЭС ?

Ты так и не привёл факты, что Турчинов и Порошенко - агенты ФСБ
Что говорит о том, что ты - банальный трындюк
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:52

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Вот ты сказал немного правды, а потом обильно насрал про агентов ФСБ Турчинова и Порошенко.
Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом


  Vadim_ написав:Так а при ком сдали Крым?


А при ком рашисты почти окружили Чернигов и дошли до Киева
При ком имеем полномасштабную войну

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:Ради Бога , я ввесь во внимании , слушаю ваши не истории/версии а факты?

Сперва ты давай факты, а потом становись в третью позицию

А ты, лично ты, выставляешь враньё всяких "журналистов"
Пишешь, что Турчинов и Порошенко агенты ФСБ

Тебе напомнить, что депутаты Деркач и Дубинский, которые провели пресс-конференцию по "плёнкам" Порошенко - теперь, имеют подозрение в измене країні

То есть, вот и как так получилось. Просто удивительно )

Все, кто так или иначе наезжали на Порошенко, теперь имеют подозрения в измене країні.
А ты так этого и не понял )

Так кто первый, кто перед кем стоит:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:52

  Vadim_ написав:
  pesikot написав: Турчинова и Порошенко.
Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом
Когда и при ком захватила п3@рашка Крым?
Доступ до гугля закрили?
Ясно що при януковичу
Повноваження Президента України
Янукович В Ф - 25-02-2010 по 22-02-2014
Окупація Криму
Медаль педерації За окупацію Криму - 20-02-2014 - 16-03-2014

Повноваження Президента України
Порошенко П О - 07-06-2014 по 20-05-2019

Ще які данні з гугля треба нагуглити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:57

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав: Турчинова и Порошенко.
Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом
Когда и при ком захватила п3@рашка Крым?
Доступ до гугля закрили?
Ясно що при януковичу
Повноваження Президента України
Янукович В Ф - 25-02-2010 по 22-02-2014
Окупація Криму
Медаль педерації За окупацію Криму - 20-02-2014 - 16-03-2014

Повноваження Президента України
Порошенко П О - 07-06-2014 по 20-05-2019

Ще які данні з гугля треба нагуглити?

А закони України?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:ти пі:добол
Тепер глянь хто ти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0%C2%BB
Первая информация на сайте госзакупок о тендере на «Поставку медалей в подарочной упаковке с бланками удостоверений» была опубликована 17 декабря 2013 года. Никаких иных медалей кроме «За возвращение Крыма» Министерство обороны РФ в этот период не заказывало. В предновогодний день 30 декабря был проведен аукцион на производство медали, который выиграло ООО завод Мосштамп[21]. На медали выбито начало операции - «20 февраля 2014 года». В этот день Виктор Янукович был ещё легитимным президентом Украины, а в Киеве на Майдане гибли люди. 21 февраля он подпишет соглашение с оппозицией и 23 февраля поедет в Крым, затем будет вывезен на российском военном корабле
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 28 лис, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:59

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Сперва ты давай факты, а потом становись в третью позицию

А ты, лично ты, выставляешь враньё всяких "журналистов"
Пишешь, что Турчинов и Порошенко агенты ФСБ

Тебе напомнить, что депутаты Деркач и Дубинский, которые провели пресс-конференцию по "плёнкам" Порошенко - теперь, имеют подозрение в измене країні

То есть, вот и как так получилось. Просто удивительно )

Все, кто так или иначе наезжали на Порошенко, теперь имеют подозрения в измене країні.
А ты так этого и не понял )

Шо з мурлом бидлячеським спілкуватися, ти йому Ви а воно тобі ти :(

Быдло у нас - это ты, которое врёт в каждой фразе.
А когда тебя, твоим же враньём отшлепали, начинаешь что-то там говорить о спілкувані
И не признаёшь своё враньё
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 лис, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:А закони України?
При чому тут Закон України?
Депутат Порошенко не мав повноважень ЗАМІНИТИ ЛЕГІТИМНОГО ПРЕЗИДЕНТА
а от якого біса янукович підписав лист про введення військ - так це до януковича...
Чи може і в цьому випадку винуватий Порошенко?
budivelnik
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  #<1 ... 5657565856595660>
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