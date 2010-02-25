Додано: Вів 28 лис, 2023 21:52

Vadim_ написав: pesikot написав: Турчинова и Порошенко.

Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом Турчинова и Порошенко.Факты этого есть ? Если нет, то не пиши об этом

Когда и при ком захватила п3@рашка Крым? Когда и при ком захватила п3@рашка Крым?

То что ты, так называешь Россия, будёновку с тебя не снимаетТут уже писали, почему Крым был захвачен, потрудись почитатьИ это не означает, что Турчинов и Порошенко были агентами ФСБТо есть, ты уже натрынделКак и с этим "журналистом"Теперь, а при ком Чернигов был почти блокирован ?И при ком рашисты дошли до Киева ?При ком рашисты захватили Чернобыльскую АЭС ?При ком рашисты захватили Запорожскую АЭС ?При ком рашисты разрушили дамбу Каховской ГЭС ?Ты так и не привёл факты, что Турчинов и Порошенко - агенты ФСБЧто говорит о том, что ты - банальный трындюк