ЛАД написав:А гарантии... Да нет, конечно, никаких гарантий. Их и сегодня нет. Никаких обязывающих договоров с нашими партнёрами не существует.
События последних лет четко дают понять что единственные гарантии - это те в обеспечение которых у нас разместят ЯО и дадут кнопку поносить. Но такого не будет уже никогда поэтому нужно привыкать жить в реалиях что все эти договора не более чем бумаги. Хотели бы вступиться за нас всей мощью - для повода хватило бы Будапештского меморандума, ну а если не хотят - то всегда найдется иная трактовка прописанных букв, что там не напиши...
buratinyo написав:Прости, но он занимает не проукраинскую позицию точно. Это человек просто из порохоботов, которые просрали 20% территории Украины в пользу кацапии. И после этого Вы утверждаете о его проукраинской позиции?
20% территории просрали при Зеленском, но виноваты "порохоботы"
buratinyo написав:Если вдруг это так, ну мало ли что в жизни бывает, то песдакот почему использует приемы российской демагогии? Это у него в крови заложено просто. Украинская позиция из него так лезет? Да?
Из тебя лезет прорашисткая позиция, потому что ты органически не переносишь проукраинскую позицию. Потому так активно и срёшь в мою сторону
Ты как был "умничка Елена Бондаренко", так и остался регионалом на всю голову
trololo написав:тобто залужний знає, що верховний - зрадник, який хотів все здати хуйлу, і мовчить? так виходить? до речі, крім ваших слів про якісь накази, так доказів хоч жодного і не бачу.
Ні Залужний бачить що сучасний Черчіль приміряє шапку Боунапарта при цьому навіть не розуміючи якою стороною її надягати.... Пояснювати невігласу що він невіглас - це себе не поважати Тому Залужний отримавши наказ від Зеленського про переведення бригад на лінію зіткнення Луганська/Донецька області ( видача такого наказу Зеленським не говорить про те що він зрадник...ви ж себе проголосувавши за нього - зрадниками не вважаєте? Особисто ви вважаєте що він просто помилявся коли обливав помоями Порошенка і стверджував що риторика Порошенка про напад Путіна - це гра бариги який заробляє. Путін напав - вибачень від Зеленського в сторону Порошенка - я не бачив. Ви бачили? А після нападу помої на Зеленського Порошенко лив? Я також не бачив То що можна сказати про обліко морале Черчіля сучасності так от повертаючись до військової справи Зеленський РЕАЛЬНО ВІРИВ що пуйло нападе через Схід... Але ВІРИТИ це для артистів коміків, а для ГЕНЕРАЛІВ є правила і військові статути Ці правила написані кровью попередніх воєн і вони ЗАБОРОНЯЮТЬ ОГОЛЮВАТИ МОЖЛИВІ НАПРЯМКМИ НАПАДУ Але ГлавКом ЗОБОВЯЗАНИЙ виконати НАКАЗ ВЕРХОВНОГО... Тому Залужний виконав...скориставшись невіглаством Зеленського який віддав наказ до 22-02-2022 прибути на Схід без точної розшифровки От Залужний також віддав НАКАЗ командирам Бригад Звучав він приблизно Так Для переміщення Бригади під Луганськ, починаючи з 00 годин 01хвилина 22-02-2022 року висунутись в пункт збору , (який дивним чином був там де треба щоб прикрити Чернігів чи Київ) , в пункті збору перевірити боєздатність частин і до 23 годин 59 хвилин хвилину 22-02-2022 року зробити марш кидок до пункту навприклад Авдіївка... Москалі напали в 04-00 22-02-2022 року Бригади вже там їх зустрічали і ясно що ніхто після цього не пробував намилити шию Залужному про невиконання Наказу.
я голосував за порошенка. бо обливали його гамном точно так як ви зараз обливаєте зеленського. ще раз повторюю - президент не командує бригадами. його повноваження стратегічного характеру. типу воюємо чи ні і які загальні політичні цілі у війні
trololo написав:тобто залужний знає, що верховний - зрадник, який хотів все здати хуйлу, і мовчить? так виходить? до речі, крім ваших слів про якісь накази, так доказів хоч жодного і не бачу.
Ні Залужний бачить що сучасний Черчіль приміряє шапку Боунапарта при цьому навіть не розуміючи якою стороною її надягати.... Пояснювати невігласу що він невіглас - це себе не поважати Тому Залужний отримавши наказ від Зеленського про переведення бригад на лінію зіткнення Луганська/Донецька області ( видача такого наказу Зеленським не говорить про те що він зрадник...ви ж себе проголосувавши за нього - зрадниками не вважаєте? Особисто ви вважаєте що він просто помилявся коли обливав помоями Порошенка і стверджував що риторика Порошенка про напад Путіна - це гра бариги який заробляє. Путін напав - вибачень від Зеленського в сторону Порошенка - я не бачив. Ви бачили? А після нападу помої на Зеленського Порошенко лив? Я також не бачив То що можна сказати про обліко морале Черчіля сучасності так от повертаючись до військової справи Зеленський РЕАЛЬНО ВІРИВ що пуйло нападе через Схід... Але ВІРИТИ це для артистів коміків, а для ГЕНЕРАЛІВ є правила і військові статути Ці правила написані кровью попередніх воєн і вони ЗАБОРОНЯЮТЬ ОГОЛЮВАТИ МОЖЛИВІ НАПРЯМКМИ НАПАДУ Але ГлавКом ЗОБОВЯЗАНИЙ виконати НАКАЗ ВЕРХОВНОГО... Тому Залужний виконав...скориставшись невіглаством Зеленського який віддав наказ до 22-02-2022 прибути на Схід без точної розшифровки От Залужний також віддав НАКАЗ командирам Бригад Звучав він приблизно Так Для переміщення Бригади під Луганськ, починаючи з 00 годин 01хвилина 22-02-2022 року висунутись в пункт збору , (який дивним чином був там де треба щоб прикрити Чернігів чи Київ) , в пункті збору перевірити боєздатність частин і до 23 годин 59 хвилин хвилину 22-02-2022 року зробити марш кидок до пункту навприклад Авдіївка... Москалі напали в 04-00 22-02-2022 року Бригади вже там їх зустрічали і ясно що ніхто після цього не пробував намилити шию Залужному про невиконання Наказу.
я голосував за порошенка. бо обливали його гамном точно так як ви зараз обливаєте зеленського. ще раз повторюю - президент не командує бригадами. його повноваження стратегічного характеру. типу воюємо чи ні і які загальні політичні цілі у війні
trololo написав:тобто залужний знає, що верховний - зрадник, який хотів все здати хуйлу, і мовчить? так виходить? до речі, крім ваших слів про якісь накази, так доказів хоч жодного і не бачу.
Ні Залужний бачить що сучасний Черчіль приміряє шапку Боунапарта при цьому навіть не розуміючи якою стороною її надягати.... Пояснювати невігласу що він невіглас - це себе не поважати Тому Залужний отримавши наказ від Зеленського про переведення бригад на лінію зіткнення Луганська/Донецька області ( видача такого наказу Зеленським не говорить про те що він зрадник...ви ж себе проголосувавши за нього - зрадниками не вважаєте? Особисто ви вважаєте що він просто помилявся коли обливав помоями Порошенка і стверджував що риторика Порошенка про напад Путіна - це гра бариги який заробляє. Путін напав - вибачень від Зеленського в сторону Порошенка - я не бачив. Ви бачили? А після нападу помої на Зеленського Порошенко лив? Я також не бачив То що можна сказати про обліко морале Черчіля сучасності так от повертаючись до військової справи Зеленський РЕАЛЬНО ВІРИВ що пуйло нападе через Схід... Але ВІРИТИ це для артистів коміків, а для ГЕНЕРАЛІВ є правила і військові статути Ці правила написані кровью попередніх воєн і вони ЗАБОРОНЯЮТЬ ОГОЛЮВАТИ МОЖЛИВІ НАПРЯМКМИ НАПАДУ Але ГлавКом ЗОБОВЯЗАНИЙ виконати НАКАЗ ВЕРХОВНОГО... Тому Залужний виконав...скориставшись невіглаством Зеленського який віддав наказ до 22-02-2022 прибути на Схід без точної розшифровки От Залужний також віддав НАКАЗ командирам Бригад Звучав він приблизно Так Для переміщення Бригади під Луганськ, починаючи з 00 годин 01хвилина 22-02-2022 року висунутись в пункт збору , (який дивним чином був там де треба щоб прикрити Чернігів чи Київ) , в пункті збору перевірити боєздатність частин і до 23 годин 59 хвилин хвилину 22-02-2022 року зробити марш кидок до пункту навприклад Авдіївка... Москалі напали в 04-00 22-02-2022 року Бригади вже там їх зустрічали і ясно що ніхто після цього не пробував намилити шию Залужному про невиконання Наказу.
я голосував за порошенка. бо обливали його гамном точно так як ви зараз обливаєте зеленського.
Зовсім, не точно так. Тоді була явна бездоказова маячня для розумово відсталих від зрадників шаріїв, деркачів та інших шкварок про "пів вареника" і т.п. Зараз все з документами. Та й результати діяльності/бездіяльності є - де Південь, де Запорізька АЕС?.... Зрозуміло?
trololo написав: ще раз повторюю - президент не командує бригадами.
pesikot написав:А писати, що китайській мир план, який ні про що, якось може заставити рашистів припинити війну. Це як можно вас охарактеризувати ?
На папері Мінські угоди набагато гірші за китайський чи ще якийсь мирний план. От тільки Порошенко наполіг, щоб першим пунктом там було припинення вогню, і всі інші пункти стали не важливими. Тільки Зеленський може заявити, що ми за припинення вогню, тільки після цього може закрутитись міжнародний тиск на зупинення війни, як це було в Кореї, де теж тільки одна сторона хотіла перемир'я. Якщо сьогодні ми ще можемо домовитись з Байденом і Сі, то через рік доведеться домовлятись з фюрером і, не дай бог, з Трампом.
pesikot написав:20% территории просрали при Зеленском, но виноваты "порохоботы"
шо в 2014, шо в 2022 винне тільки хуйло і кацапи, а не українці. той, хто винуватить своїх співвітчизників - то корисний ідіот для русні. завдяки чварам, срачам і хатаскрайникам програли війну 1918-1922, і росіяни це добре памятають. а ми трохи підзабули.
Schmit написав:А в/ч А0229 з під Києва хто розформував
ну, із того папірця видно, що не президент. взагалі, до чого тут переформатування військових частин? там генштаб і міноборони вирішувало. мова йшла про управління військами під час бойових дій, кому атакувати, кому защитати, кому передислоковуватись. ні президент, ні міноборони цим не займається.
pesikot написав:А писати, що китайській мир план, який ні про що, якось може заставити рашистів припинити війну. Це як можно вас охарактеризувати ?
На папері Мінські угоди набагато гірші за китайський чи ще якийсь мирний план. От тільки Порошенко наполіг, щоб першим пунктом там було припинення вогню, і всі інші пункти стали не важливими.
цей перший пункт чогось не стримав хуйла від захоплення дебальцевого. хуйло не збирався зупиняти війну, обстріли продовжувались, нові зформовані та старі кадрові частини обкатувались в цих перестрілках. ще чорнило не обсохло, а хуйло почав готуватись до нового нападу. цей папірець йому був потрібен для послаблення санкцій та підтримання контакту із заходом, дозволяв йому якби абстрагуватись від ситуації, мол я не я і хата не моя. потім вся брехня забулась, що росія не воює і вже ніхто не згадує.
ця цитата не стосувалась втручання у керування військами. як верховний командувач зеленський все робить правильно - призначив грамотного професійного командуючого і не розказує йому, як треба воювати. ні одного реального факту, що він десь в генштабі приходить і розказує куда і як треба бригати застосовувати - немає. русня другий рік уже намагається вбити цей клин між ними, а недалекі співвітчизники їм в цьому допомагають. думайТЕ йопта
при тому, коли при порошенку командувачі були ідіоти типу гелетея, то чого ніхто не згадує.
Востаннє редагувалось trololo в Вів 28 лис, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз.