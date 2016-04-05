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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:28
trololo написав: pesikot написав:
20% территории просрали при Зеленском, но виноваты "порохоботы"
шо в 2014, шо в 2022 винне тільки хуйло і кацапи,
Може котлети окремо - мухи окремо
1 В НАПАДІ на Україну - винуваті пуйло і кацапи
2 В стані готовності до Захисту України - винуваті українці
3 Той хто закликав підвищувати обороноздатність і готуватись до війни з пуйлом/москалями - той точно менше винуватий в порівнянні з тим хто закликав готуватись до шашликів і давав вказівки міністерству верещук організовувати маршрути для перетину Чонгару.
trololo написав:
а не українці. той, хто винуватить своїх співвітчизників - то корисний ідіот для русні. завдяки чварам, срачам і хатаскрайникам програли війну 1918-1922, і росіяни це добре памятають. а ми трохи підзабули.
Тепер про помилки
Розумні вчаться на чужих помилках
Нормальні вчаться на своїх
Дурні - не вчаться і не признають що помилились...
1 Чи погоджуєтесь Ви що Зеленський розганяючи тезу про помилковість дій Порошенка - помилився і ворог на нас все таки напав?
2 Чи погоджуєтесь Ви , що після нападу пуйла - Зеленський повинен був
а - публічно вибачитись перед Порошенком в розрізі АрМовВіра і признати свою помилку в цьому питанні
б - закликати своїх прихильників так само вибачитись перед прихильниками Порошенка
в - оцінити досвід ізраїльтян і поділитись владою з патріотичною Опозицією
Прості три відповіді самому собі - дадуть Вам розуміння до якої категорії Ви відноситесь
А дії Зе і компанії дадуть Вам відповідь до якої категорії відносяться вони.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:36
budivelnik написав:
той точно менше винуватий в порівнянні з тим хто закликав готуватись до шашликів і давав вказівки міністерству верещук організовувати маршрути для перетину Чонгару.
заклики до шашликів - це така ж іпсошка, як і "навчання" двох бригад під києвом. чому ви забуваєте, що на той момент, коли він це казав, уже всі хто в темі знали, що війна неминуча."ТРЕБА БУЛО, ЩОБ У РФ ДУМАЛИ, ЩО МИ ТУТ КУРИМО ТРАВКУ І СИДИМО У FACEBOOK": ЩО ЗАЛУЖНИЙ РОЗПОВІВ ЖУРНАЛУ TIME
. для того щоб кацапи так думали, зеленський це і сказав про шашлики. очевидно, що це спільна стратегія, пропонована залужним. і яка спрацювала. що тут неясного взагалі?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:38
trololo написав:
цей перший пункт чогось не стримав хуйла від захоплення дебальцевого. хуйло не збирався зупиняти війну, обстріли продовжувались, нові зформовані та старі кадрові частини обкатувались в цих перестрілках. ще чорнило не обсохло, а хуйло почав готуватись до нового нападу. цей папірець йому був потрібен для послаблення санкцій та підтримання контакту із заходом, дозволяв йому якби абстрагуватись від ситуації, мол я не я і хата не моя. потім вся брехня забулась, що росія не воює і вже ніхто не згадує.
Якраз санкції були за не виконання цього першого пункта, на основі звітів ОБСЄ, продовжувались кожні півроку. Не тільки фюрер міг готуватись до війни. Там де ми готувались, як в Авдіївці, там і результат є.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:43
budivelnik написав:
1 Чи погоджуєтесь Ви що Зеленський розганяючи тезу про помилковість дій Порошенка - помилився і ворог на нас все таки напав?
2 Чи погоджуєтесь Ви , що після нападу пуйла - Зеленський повинен був
а - публічно вибачитись перед Порошенком в розрізі АрМовВіра і признати свою помилку в цьому питанні
б - закликати своїх прихильників так само вибачитись перед прихильниками Порошенка
в - оцінити досвід ізраїльтян і поділитись владою з патріотичною Опозицією
1. те, що він помилився відносно порошенка, і що легко можна вирішити всі питання з хуйлом - це так. але це не причина війна і повномасштабного нападу.
2.б. можливо варто було б непублічно зустрітись і перетерти проблемні питання, тут важко сказати. точно так же порошенку слід було вибачитись за те, що зеленського називали шісткою коломойського. тут все складніше, а ви зводите до дитсадочку. для мене головне те, що армія-мова не на словах, а на ділі. мертвечука посадили, це в 100раз краще за будь які слова.
в - сумнівна схема. зробити широку коаліцію у владі не вигідно самій опозиції, бо тоді прийдеться і відповідальність ділити, і обісрати важче. декілька посад у представників БППО нічого б не змінили.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:47
trololo написав:
уже всі хто в темі знали
По порядку
1 Цивільні не були евакуйовані...
Якщо вони знали - тоді це їх відповідальність
Якщо ж повірили Офіційній Найвищій Посадовій Особі в Україні - тоді ця Особа повинна відповісти за те що сімї загинувших і самі загинувші не входили в число тих УСІ В ТЕМІ
Особисто я В ТЕМІ НЕ БУВ і ніхто , жодними каналами, ні під розписку про нерозголошення ні через Одна БабаСказала - не був повідомлений
2 Що там про вибачення?
Ви до яких відноситесь
До тих хто навіть не в стані признати що помилився?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:47
стосовно "розмінування" дороги для маршруток - фігня повна. автомобільна техніка і до "розмінувань" спокійно пересувалась як в крим, так і в зворотньому шляху.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:51
budivelnik написав:
1 Цивільні не були евакуйовані...
ну да, по телевізору заявляємо, що знаємо про плани ворога, наприклад про десант в гостомель. оголошуємо евакуацію цивільних, підганяємо під гостомель пару арт бригад. а кацапи тупі, і ніяк би не відреагували і своїх планів не міняли? план надійний як швейцарський годинник.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:53
trololo написав:
в - сумнівна схема. зробити широку коаліцію у владі не вигідно самій опозиції, бо тоді прийдеться і відповідальність ділити, і обісрати важче. декілька посад у представників БППО нічого б не змінили.
1 Та без проблем
Я ж не проти їх побачити після війни на одній лавці в ГААЗі
2 А занєте навіщо Ізраїльтяни поділились владою?
Тому що знають - війна потребує рішень за які ПІСЛЯ війни треба буде відповідати.
Ізраїльтяни хочуть перемогти , тому приймають рішення бомбардувати цивільні обєкти знаючи що Хамасівці обовязково прикриються мирними
А наші не можуть , от і виходить
Страх за майбутню відповідальність за рішення не ховатись - приводить до того , що москалі 1 годиною роботи винищувача блокують годину роботи Країни...
Можна при таких розкладах виграти?
І останнє
Як брехати про зустрінемось посередині - так з усіх екранів
Як вибачитись - то кулуарно...
А чого це кулуарно, що шапка з голови НапАлЕонА впаде?
Чи він просто без кокаїну не може бути сміливим?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:56
budivelnik написав:
Якщо ж повірили Офіційній Найвищій Посадовій Особі в Україні - тоді ця Особа повинна відповісти за те що сімї загинувших і самі загинувші не входили в число тих УСІ В ТЕМІ
Особисто я В ТЕМІ НЕ БУВ і ніхто , жодними каналами, ні під розписку про нерозголошення ні через Одна БабаСказала - не був повідомлений
2 Що там про вибачення?
Ви до яких відноситесь
До тих хто навіть не в стані признати що помилився?
я голосував за порошенка, за що мені вибачатись? за те що зїв лапшу про те, що зеленський - шістка коломойського і здасть все путіну швидше, ніж янукович?
знову ви провину за загиблих перекладаєте із русні, знову. чому до залужного претензій нема? це ж його план був дати бій русні під києвом і отримати перевагу за рахунок проблемної кацапської логістики. план спрацював? так. київ відстояли? так. якби зеленський всупереч залужному розпочав евакуацію і план би провалився, хто б винен був по вашому?
взагалі дивні претензії. ви знали що зеленський "поганий", і щоб він не сказав, все одноб не повірили. хто вам заважав вірити байдену чи буданову?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:57
trololo написав: budivelnik написав:
1 Цивільні не були евакуйовані...
ну да, по телевізору заявляємо, що знаємо про плани ворога, наприклад про десант в гостомель. оголошуємо евакуацію цивільних, підганяємо під гостомель пару арт бригад. а кацапи тупі, і ніяк би не відреагували і своїх планів не міняли? план надійний як швейцарський годинник.
Що ти херню городиш...
1 Повідомити цивільних про евакуацію - це необхідне рішення...яке наприклад зараз виконується в Купянську і так далі
2 Розпатякати куди яку бригаду виводим - це зрада і розстріл...
Так чому населення не повідомили?
Чому в Гостомелі Бригаду забрали а в Бучі населення залишили - мало ж бути навпаки?
3 Чому за виведення з ладу взлітної смуги в Жулянах - генерала судять?
А за не евакуацію населення - Єрмаку навідь під зад не дали?
4 Хто такий Єрмак?
Я за Зеленського не голосував...але я й не голосував за те щоб Завгосп представляв Україну
Якщо Зеленський вважає Єрмака ДРУГОЮ особою держави - то чому ця друга особа має посаду завгоспа?
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