Додано: Вів 28 лис, 2023 23:28

trololo написав: pesikot написав: 20% территории просрали при Зеленском, но виноваты "порохоботы" 20% территории просрали при Зеленском, но виноваты "порохоботы" шо в 2014, шо в 2022 винне тільки хуйло і кацапи, шо в 2014, шо в 2022 винне тільки хуйло і кацапи,

trololo написав: а не українці. той, хто винуватить своїх співвітчизників - то корисний ідіот для русні. завдяки чварам, срачам і хатаскрайникам програли війну 1918-1922, і росіяни це добре памятають. а ми трохи підзабули. а не українці. той, хто винуватить своїх співвітчизників - то корисний ідіот для русні. завдяки чварам, срачам і хатаскрайникам програли війну 1918-1922, і росіяни це добре памятають. а ми трохи підзабули.

Може котлети окремо - мухи окремо1 В НАПАДІ на Україну - винуваті пуйло і кацапи2 В стані готовності до Захисту України - винуваті українці3 Той хто закликав підвищувати обороноздатність і готуватись до війни з пуйлом/москалями - той точно менше винуватий в порівнянні з тим хто закликав готуватись до шашликів і давав вказівки міністерству верещук організовувати маршрути для перетину Чонгару.Тепер про помилкиРозумні вчаться на чужих помилкахНормальні вчаться на своїхДурні - не вчаться і не признають що помилились...1 Чи погоджуєтесь Ви що Зеленський розганяючи тезу про помилковість дій Порошенка - помилився і ворог на нас все таки напав?2 Чи погоджуєтесь Ви , що після нападу пуйла - Зеленський повинен бува - публічно вибачитись перед Порошенком в розрізі АрМовВіра і признати свою помилку в цьому питанніб - закликати своїх прихильників так само вибачитись перед прихильниками Порошенкав - оцінити досвід ізраїльтян і поділитись владою з патріотичною ОпозицієюПрості три відповіді самому собі - дадуть Вам розуміння до якої категорії Ви відноситесьА дії Зе і компанії дадуть Вам відповідь до якої категорії відносяться вони.