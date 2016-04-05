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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5660566156625663>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:58

  budivelnik написав:
Можна при таких розкладах виграти?


Не хватает людей на линии столкновения, остальное - лирика налоговых гигантов )
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:00

  budivelnik написав:Як брехати про зустрінемось посередині - так з усіх екранів
Як вибачитись - то кулуарно...
А чого це кулуарно, що шапка з голови НапАлЕонА впаде?
Чи він просто без кокаїну не може бути сміливим?


а ви той кокаїн на власні очі бачили? чи жерете русняву брехню, як звичайно. обкурена донька ар'єва вбила людину за кермом - він десь вибачався? ну чисто щоб приклад показати?

за "шістку коломойського" ви самі готові вибачитись? дитячий садочок. в країні війна і геноцид, а давайте ми зараз займемся ображеним політиком другого ешелону. більше ж нічим
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:знову ви провину за загиблих перекладаєте із русні, знову. чому до залужного претензій нема? це ж його план був дати бій русні під києвом і отримати перевагу за рахунок проблемної кацапської логістики. план спрацював?
Залужний- бій дав, завдання виконав - йому медаль...
А от хто просрав повідомлення про евакуацію населення - тому в буцегарню...
Ти змішуєш зони відповідальності.
В Генерала - це війська, за них він відповідає...
А за смерті цивільних які не евакуовані - ні...
Є цивільна оборона
Є обласна адміністрація
За кількість виготовлених снарядів- Генерал також не відповідає...
От якщо в нього буде НАДЛИШО снарядів , але в якомусть місці не вистарчить і будуть доповідні що цьому Генералу його Заступники пропонували перекинути пару вагонів туди...тоді буде відповідати...
А якими заступниками прикриється Черчіль сучасності? Єрмаком? - так в того в посадових обовязках завгоспа займатись порадами по евакуації - немає
Голова Обладміністрації - так він також хавав лапшу про шалики і НЕ БУВ В ТЕМІ...бо якби був - то знаючи наше кумівство і мені б доложили через 15 хвилин.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:10

  budivelnik написав:Що ти херню городиш...
1 Повідомити цивільних про евакуацію - це необхідне рішення...яке наприклад зараз виконується в Купянську і так далі


ти так і не зміг зрозуміти, про що казав залужний? перечитай ще раз, повільно. ПЛАН ОБОРОНИ МІГ СПРАЦЮВАТИ ТІЛЬКИ ЯКЩО РОСІЯНИ БУЛИ Б ВПЕВНЕНІ, ЩО ЇХ НІХТО НЕ ЧЕКАЄ І НІХТО ОПИРАТИСЬ НЕ БУДЕ. оголошена евакуація ставила цей план під загрозу.

купянськ тут до чого взагалі?

  budivelnik написав:Чому в Гостомелі Бригаду забрали а в Бучі населення залишили - мало ж бути навпаки?


в гостомелі прийняла бій 4та бригада НГУ, ніхто їх не відводив. вертолітний десант чекали по маршруту із ПЗРК. арта почала працювати майже одразу після висадки, десь пообіді.

  budivelnik написав:3 Чому за виведення з ладу взлітної смуги в Жулянах - генерала судять?

та не судять начебто цього політика (він давно вже не службі), ходить інтервью роздає, боєц невидимого фронта.

  budivelnik написав:А за не евакуацію населення - Єрмаку навідь під зад не дали?
4 Хто такий Єрмак?
Я за Зеленського не голосував...але я й не голосував за те щоб Завгосп представляв Україну
Якщо Зеленський вважає Єрмака ДРУГОЮ особою держави - то чому ця друга особа має посаду завгоспа?


єрмак україну не представляє, це призначення зеленського. піде проти волі шефа - виженуть тут же. звичайна невиборна посада, типу як держсекретар в штатах. і зеленський відповідає за його косяки в разі чого. так само, як і порошенко відповідає за свої призначення.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:11

  trololo написав:
  budivelnik написав:Як брехати про зустрінемось посередині - так з усіх екранів
Як вибачитись - то кулуарно...
А чого це кулуарно, що шапка з голови НапАлЕонА впаде?
Чи він просто без кокаїну не може бути сміливим?
а ви той кокаїн на власні очі бачили? чи жерете русняву брехню, як звичайно.
Я бачив обкурених...бачив виступи одного наріка по телевізору...спеціально цікавився ознаками наркотичного спяніння...Фахівці (лікарі- наркологи - відповли що дуже добре відповідає ознакам вживання наркотиків)
Я правда не розумію - чому Офіційні канали по Українському телебаченні транслювали викривленні відеороліки наркомана...але то таке
  trololo написав: обкурена донька ар'єва вбила людину за кермом - він десь вибачався? ну чисто щоб приклад показати?
А хто такий арьєв? Зам Єрмака?
А чого це мене повинно хвилювати порівняння величного лідера сучасності з якоюсь обкуреною дівкою , яка не займає жодної посади в офісі Єрмака..навіть скрепками в нього не відає.
Ви що головою в дуб вїхали?
Знайшли собі порівняння
Такого Ах какого человека - з дівулею порівнювати...
Не пробували з якимось мудельманом його ще порівняти який в 2014 на корпоративах в москві називав Україну продажною дівкою яка всім дає...
  trololo написав:за "шістку коломойського" ви самі готові вибачитись? дитячий садочок. в країні війна і геноцид, а давайте ми зараз займемся ображеним політиком другого ешелону. більше ж нічим
За шістку - вибачайте...дійсно перебрав...для нього це забагато
От піськограй на корпоративі - це так...
Будете заперечувати що факту піськограйства не було?
Чи я недостатньо вибачився?

ПС
Я б на вашому з стм місці перестав загострювати тему, бо бото ферма єрмака-арахамії-безуглої зараз не вибілює натовп курєрів/перукарів..а тільки погіршує їх стан
Повірте , коли до населення дійде хто ними керує - буде не до сміху
Тому завязуйте поки вас без премії не залишили
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 29 лис, 2023 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:17

  budivelnik написав:А от хто просрав повідомлення про евакуацію населення - тому в буцегарню...
Ти змішуєш зони відповідальності.
В Генерала - це війська, за них він відповідає...
А за смерті цивільних які не евакуовані - ні...


ще раз. третій раз. оголошення евакуації прямо суперечить словам залужного про план оборони.

"ТРЕБА БУЛО, ЩОБ У РФ ДУМАЛИ, ЩО МИ ТУТ КУРИМО ТРАВКУ І СИДИМО У FACEBOOK"

невже так важко зрозуміти? і він же, залужний, на питання про массові вбивства цивільних в бучі теж відповів, що такої жорстокості від росіян не чекали. більше цю тему обговорювати бажання не маю.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:19

  budivelnik написав:Чи я недостатньо вибачився?


ідіть з Богом, більше підтримувати цю бесіду не бачу сенсу. якби це щось змінило, зменшило руйнування і смерті, я б і порошенку і вам особисто чоботи весь рік цілував і поклони бив.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:ще раз. третій раз. оголошення евакуації прямо суперечить словам залужного про план
Ти що думаєш що розумний
Ще раз для працівників темників
Залужний - керує Армією а не Державою
Тому слова Залужного про
Ми тут сидимо
Треба читати
Нехай думають що армію відправили на Схід курити бамбук..а вона там де треба.
Ти просто навряд чи служив строкову, а тому зовсім не розумієш психології Кадрового Військового з вислугою в 30+ років...
Йому НАЧХАТИ на цивільних , для нього це дурні які навіть строєм ходити не вміють..
Тому все що говорить Залужний -стосується тільки ЗСУ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:21

  trololo написав:
  budivelnik написав:Чи я недостатньо вибачився?
ідіть з Богом, більше підтримувати цю бесіду не бачу сенсу. якби це щось змінило, зменшило руйнування і смерті, я б і порошенку і вам особисто чоботи весь рік цілував і поклони бив.
Маєш клепку
Дійщло що ботоферма останні 30 повідомлень працювала проти бото-замовника.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:26

  budivelnik написав:
  trololo написав:
  budivelnik написав:Чи я недостатньо вибачився?
ідіть з Богом, більше підтримувати цю бесіду не бачу сенсу. якби це щось змінило, зменшило руйнування і смерті, я б і порошенку і вам особисто чоботи весь рік цілував і поклони бив.
Маєш клепку
Дійщло що ботоферма останні 30 повідомлень працювала проти бото-замовника.


на дурних не ображаюсь. недалекий сільський дядько бореться із ботофермами, цирк на дроті.
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