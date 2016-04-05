Додано: Сер 29 лис, 2023 00:11

trololo написав: budivelnik написав: Як брехати про зустрінемось посередині - так з усіх екранів

Як вибачитись - то кулуарно...

А чого це кулуарно, що шапка з голови НапАлЕонА впаде?

Чи він просто без кокаїну не може бути сміливим? Як брехати про зустрінемось посередині - так з усіх екранівЯк вибачитись - то кулуарно...А чого це кулуарно, що шапка з голови НапАлЕонА впаде?Чи він просто без кокаїну не може бути сміливим? а ви той кокаїн на власні очі бачили? чи жерете русняву брехню, як звичайно. а ви той кокаїн на власні очі бачили? чи жерете русняву брехню, як звичайно.

trololo написав: обкурена донька ар'єва вбила людину за кермом - він десь вибачався? ну чисто щоб приклад показати? обкурена донька ар'єва вбила людину за кермом - він десь вибачався? ну чисто щоб приклад показати?

trololo написав: за "шістку коломойського" ви самі готові вибачитись? дитячий садочок. в країні війна і геноцид, а давайте ми зараз займемся ображеним політиком другого ешелону. більше ж нічим за "шістку коломойського" ви самі готові вибачитись? дитячий садочок. в країні війна і геноцид, а давайте ми зараз займемся ображеним політиком другого ешелону. більше ж нічим

Я бачив обкурених...бачив виступи одного наріка по телевізору...спеціально цікавився ознаками наркотичного спяніння...Фахівці (лікарі- наркологи - відповли що дуже добре відповідає ознакам вживання наркотиків)Я правда не розумію - чому Офіційні канали по Українському телебаченні транслювали викривленні відеороліки наркомана...але то такеА хто такий арьєв? Зам Єрмака?А чого це мене повинно хвилювати порівняння величного лідера сучасності з якоюсь обкуреною дівкою , яка не займає жодної посади в офісі Єрмака..навіть скрепками в нього не відає.Ви що головою в дуб вїхали?Знайшли собі порівнянняТакого Ах какого человека - з дівулею порівнювати...Не пробували з якимось мудельманом його ще порівняти який в 2014 на корпоративах в москві називав Україну...За шістку - вибачайте...дійсно перебрав...для нього це забагатоОт- це так...Будете заперечувати що факту піськограйства не було?Чи я недостатньо вибачився?ПСЯ б на вашому з стм місці перестав загострювати тему, бо бото ферма єрмака-арахамії-безуглої зараз не вибілює натовп курєрів/перукарів..а тільки погіршує їх станПовірте , коли до населення дійде хто ними керує - буде не до сміхуТому завязуйте поки вас без премії не залишили