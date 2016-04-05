budivelnik написав:Ти що думаєш що розумний
Ще раз для працівників темників
Залужний - керує Армією а не Державою
Тому слова Залужного про
Ми тут сидимо
Треба читати
Нехай думають що армію відправили на Схід курити бамбук..а вона там де треба.
Ти просто навряд чи служив строкову, а тому зовсім не розумієш психології Кадрового Військового з вислугою в 30+ років...
Йому НАЧХАТИ на цивільних , для нього це дурні які навіть строєм ходити не вміють..
Тому все що говорить Залужний -стосується тільки ЗСУ
ідеш в ігнор по причині нерозуміння простих речей, які і діти б зрозуміли.