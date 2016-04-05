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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5660566156625663
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:28

  budivelnik написав:
  trololo написав:ще раз. третій раз. оголошення евакуації прямо суперечить словам залужного про план
Ти що думаєш що розумний
Ще раз для працівників темників
Залужний - керує Армією а не Державою
Тому слова Залужного про
Ми тут сидимо
Треба читати
Нехай думають що армію відправили на Схід курити бамбук..а вона там де треба.
Ти просто навряд чи служив строкову, а тому зовсім не розумієш психології Кадрового Військового з вислугою в 30+ років...
Йому НАЧХАТИ на цивільних , для нього це дурні які навіть строєм ходити не вміють..
Тому все що говорить Залужний -стосується тільки ЗСУ


ідеш в ігнор по причині нерозуміння простих речей, які і діти б зрозуміли.
trololo
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