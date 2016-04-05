trololo написав: budivelnik написав: trololo написав:
ще раз. третій раз. оголошення евакуації прямо суперечить словам залужного про план
Ти що думаєш що розумний
Ще раз для працівників темників
Залужний - керує Армією а не Державою
Тому слова Залужного про
Ми тут сидимо
Треба читати
Нехай думають що армію відправили на Схід курити бамбук..а вона там де треба.
Ти просто навряд чи служив строкову, а тому зовсім не розумієш психології Кадрового Військового з вислугою в 30+ років...
Йому НАЧХАТИ на цивільних , для нього це дурні які навіть строєм ходити не вміють..
Тому все що говорить Залужний -стосується тільки ЗСУ
ідеш в ігнор по причині нерозуміння простих речей, які і діти б зрозуміли.
Сказати чим ти налякав їжачка?
А тепер щоб відбити бажання в ботоферм зайвий раз напрягатись
1 На Україну напав пуйло з москалями
2 В 2019 році вибори виграв Зеленський з тезою що Порошенко Барига і затягує війну
3 В 2022 році - теза Зеленського виявилась не вірною і за це ми вже заплатили зайвими втратами
4 Помилку Зеленського ( політичну і світоглядну) оплатили своїми життями і здоровьям десятки тисяч воїнів ЗСУ і сотні тисяч цивільних
5 Помиляються всі, але розумні вчаться...
А раз вчаться - то з часом кількість їх помилок-зменшується, а кількість/якість правильних рішень - покращується.
6 Аргументом того , що людина вчиться - є її здатність
а - признати свою помилку
б - вибачитись за неї
в - зробити висновки
Якщо людина не виконала пункт 6а...то шансів в неї дійти до 6в - не має.
Тому з свого боку я роблю тільки те що можу
Закликаю визнати помилки і утворити коаліцію всіх політичних сил крім проросійських.
Закінчити засирання вух в телемарафоні і перейти до реальної роботи як то
а - викласти креслення корпусів дронів з проханням до населення допомогти виготовити за безкоштовно ( чи будь яких інших масових відносно примітивних частин для виготовлення зброї)
б - закликати підприємців/підприємство взяти на себе добровільні зобовязання по збільшенню сплати податків( і в свою чергу гарантувати що на час військових дій якщо підприємство ці зобовязання по сплаті виконує то не буде жодних штрафних нарахувань заднім числом)-це звільнить десяток тисяч службовців в ДПА яких можна буде відправити на третю лінію оборони
в - внаслідок створення коаліції зобовязати політичну партію яка має більшість на якійсь території організувати цілодобову охорону чим замінити сотню тисяч поліцейських , яких також відправити на ротацію в ЗСУ
г - зняти всі обмеження по виготовленні комплектуючих/запчастин для армії і перекласти контроль якості виготовлення цих запчастин на добровольців - а також дозволити підприємствам Укроборонпрому використання цих комплектуючих без проходження комісій і отримання дозволів..за умови якщо ці запчастини/комплектуючі поставляються безкоштовно або по вартості яка в рази менша від кошторисної
д - запропонувати членам сімей ТИМЧАСОВО і добровільно замінити своїх родичів/знайомих , які отримавши необхідний відпочинок повернуться назад в ЗСУ, і гарантувати тим хто заміняв що після повернення основного бійця ніхто не буде примусово мобілізовувати