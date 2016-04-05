Не хватает людей на линии столкновения, остальное - лирика налоговых гигантов )
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:58
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:00
а ви той кокаїн на власні очі бачили? чи жерете русняву брехню, як звичайно. обкурена донька ар'єва вбила людину за кермом - він десь вибачався? ну чисто щоб приклад показати?
за "шістку коломойського" ви самі готові вибачитись? дитячий садочок. в країні війна і геноцид, а давайте ми зараз займемся ображеним політиком другого ешелону. більше ж нічим
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Залужний- бій дав, завдання виконав - йому медаль...
А от хто просрав повідомлення про евакуацію населення - тому в буцегарню...
Ти змішуєш зони відповідальності.
В Генерала - це війська, за них він відповідає...
А за смерті цивільних які не евакуовані - ні...
Є цивільна оборона
Є обласна адміністрація
За кількість виготовлених снарядів- Генерал також не відповідає...
От якщо в нього буде НАДЛИШО снарядів , але в якомусть місці не вистарчить і будуть доповідні що цьому Генералу його Заступники пропонували перекинути пару вагонів туди...тоді буде відповідати...
А якими заступниками прикриється Черчіль сучасності? Єрмаком? - так в того в посадових обовязках завгоспа займатись порадами по евакуації - немає
Голова Обладміністрації - так він також хавав лапшу про шалики і НЕ БУВ В ТЕМІ...бо якби був - то знаючи наше кумівство і мені б доложили через 15 хвилин.
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:10
ти так і не зміг зрозуміти, про що казав залужний? перечитай ще раз, повільно. ПЛАН ОБОРОНИ МІГ СПРАЦЮВАТИ ТІЛЬКИ ЯКЩО РОСІЯНИ БУЛИ Б ВПЕВНЕНІ, ЩО ЇХ НІХТО НЕ ЧЕКАЄ І НІХТО ОПИРАТИСЬ НЕ БУДЕ. оголошена евакуація ставила цей план під загрозу.
купянськ тут до чого взагалі?
в гостомелі прийняла бій 4та бригада НГУ, ніхто їх не відводив. вертолітний десант чекали по маршруту із ПЗРК. арта почала працювати майже одразу після висадки, десь пообіді.
та не судять начебто цього політика (він давно вже не службі), ходить інтервью роздає, боєц невидимого фронта.
єрмак україну не представляє, це призначення зеленського. піде проти волі шефа - виженуть тут же. звичайна невиборна посада, типу як держсекретар в штатах. і зеленський відповідає за його косяки в разі чого. так само, як і порошенко відповідає за свої призначення.
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:11
Я бачив обкурених...бачив виступи одного наріка по телевізору...спеціально цікавився ознаками наркотичного спяніння...Фахівці (лікарі- наркологи - відповли що дуже добре відповідає ознакам вживання наркотиків)
Я правда не розумію - чому Офіційні канали по Українському телебаченні транслювали викривленні відеороліки наркомана...але то таке
А хто такий арьєв? Зам Єрмака?
А чого це мене повинно хвилювати порівняння величного лідера сучасності з якоюсь обкуреною дівкою , яка не займає жодної посади в офісі Єрмака..навіть скрепками в нього не відає.
Ви що головою в дуб вїхали?
Знайшли собі порівняння
Такого Ах какого человека - з дівулею порівнювати...
Не пробували з якимось мудельманом його ще порівняти який в 2014 на корпоративах в москві називав Україну продажною дівкою яка всім дає...
За шістку - вибачайте...дійсно перебрав...для нього це забагато
От піськограй на корпоративі - це так...
Будете заперечувати що факту піськограйства не було?
Чи я недостатньо вибачився?
ПС
Я б на вашому з стм місці перестав загострювати тему, бо бото ферма єрмака-арахамії-безуглої зараз не вибілює натовп курєрів/перукарів..а тільки погіршує їх стан
Повірте , коли до населення дійде хто ними керує - буде не до сміху
Тому завязуйте поки вас без премії не залишили
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 29 лис, 2023 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:17
ще раз. третій раз. оголошення евакуації прямо суперечить словам залужного про план оборони.
"ТРЕБА БУЛО, ЩОБ У РФ ДУМАЛИ, ЩО МИ ТУТ КУРИМО ТРАВКУ І СИДИМО У FACEBOOK"
невже так важко зрозуміти? і він же, залужний, на питання про массові вбивства цивільних в бучі теж відповів, що такої жорстокості від росіян не чекали. більше цю тему обговорювати бажання не маю.
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:19
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти що думаєш що розумний
Ще раз для працівників темників
Залужний - керує Армією а не Державою
Тому слова Залужного про
Ми тут сидимо
Треба читати
Нехай думають що армію відправили на Схід курити бамбук..а вона там де треба.
Ти просто навряд чи служив строкову, а тому зовсім не розумієш психології Кадрового Військового з вислугою в 30+ років...
Йому НАЧХАТИ на цивільних , для нього це дурні які навіть строєм ходити не вміють..
Тому все що говорить Залужний -стосується тільки ЗСУ
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:45
Сказати чим ти налякав їжачка?
А тепер щоб відбити бажання в ботоферм зайвий раз напрягатись
1 На Україну напав пуйло з москалями
2 В 2019 році вибори виграв Зеленський з тезою що Порошенко Барига і затягує війну
3 В 2022 році - теза Зеленського виявилась не вірною і за це ми вже заплатили зайвими втратами
4 Помилку Зеленського ( політичну і світоглядну) оплатили своїми життями і здоровьям десятки тисяч воїнів ЗСУ і сотні тисяч цивільних
5 Помиляються всі, але розумні вчаться...
А раз вчаться - то з часом кількість їх помилок-зменшується, а кількість/якість правильних рішень - покращується.
6 Аргументом того , що людина вчиться - є її здатність
а - признати свою помилку
б - вибачитись за неї
в - зробити висновки
Якщо людина не виконала пункт 6а...то шансів в неї дійти до 6в - не має.
Тому з свого боку я роблю тільки те що можу
Закликаю визнати помилки і утворити коаліцію всіх політичних сил крім проросійських.
Закінчити засирання вух в телемарафоні і перейти до реальної роботи як то
а - викласти креслення корпусів дронів з проханням до населення допомогти виготовити за безкоштовно ( чи будь яких інших масових відносно примітивних частин для виготовлення зброї)
б - закликати підприємців/підприємство взяти на себе добровільні зобовязання по збільшенню сплати податків( і в свою чергу гарантувати що на час військових дій якщо підприємство ці зобовязання по сплаті виконує то не буде жодних штрафних нарахувань заднім числом)-це звільнить десяток тисяч службовців в ДПА яких можна буде відправити на третю лінію оборони
в - внаслідок створення коаліції зобовязати політичну партію яка має більшість на якійсь території організувати цілодобову охорону чим замінити сотню тисяч поліцейських , яких також відправити на ротацію в ЗСУ
г - зняти всі обмеження по виготовленні комплектуючих/запчастин для армії і перекласти контроль якості виготовлення цих запчастин на добровольців - а також дозволити підприємствам Укроборонпрому використання цих комплектуючих без проходження комісій і отримання дозволів..за умови якщо ці запчастини/комплектуючі поставляються безкоштовно або по вартості яка в рази менша від кошторисної
д - запропонувати членам сімей ТИМЧАСОВО і добровільно замінити своїх родичів/знайомих , які отримавши необхідний відпочинок повернуться назад в ЗСУ, і гарантувати тим хто заміняв що після повернення основного бійця ніхто не буде примусово мобілізовувати
Додано: Сер 29 лис, 2023 10:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зеленський: "посилюємо фортифікацію. Мін і бетона вистачить."
Уже можно? Уже не ипсо?
Помню про года назад или год назад заикнулся, сказали ипсо
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