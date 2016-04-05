Додано: Сер 29 лис, 2023 00:45

trololo написав: budivelnik написав: trololo написав: ще раз. третій раз. оголошення евакуації прямо суперечить словам залужного про план ще раз. третій раз. оголошення евакуації прямо суперечить словам залужного про план Ти що думаєш що розумний

Ще раз для працівників темників

Залужний - керує Армією а не Державою

Тому слова Залужного про

Ми тут сидимо

Треба читати

Нехай думають що армію відправили на Схід курити бамбук..а вона там де треба.

Ти просто навряд чи служив строкову, а тому зовсім не розумієш психології Кадрового Військового з вислугою в 30+ років...

Йому НАЧХАТИ на цивільних , для нього це дурні які навіть строєм ходити не вміють..

Тому все що говорить Залужний -стосується тільки ЗСУ Ти що думаєш що розумнийЩе раз для працівників темниківЗалужний - керує Армією а не ДержавоюТому слова Залужного проМи тут сидимоТреба читатиНехай думають що армію відправили на Схід курити бамбук..а вона там де треба.Ти просто навряд чи служив строкову, а тому зовсім не розумієш психології Кадрового Військового з вислугою в 30+ років...Йому НАЧХАТИ на цивільних , для нього це дурні які навіть строєм ходити не вміють..Тому все що говорить Залужний -стосується тільки ЗСУ ідеш в ігнор по причині нерозуміння простих речей, які і діти б зрозуміли. ідеш в ігнор по причині нерозуміння простих речей, які і діти б зрозуміли.

Сказати чим ти налякав їжачка?А тепер щоб відбити бажання в ботоферм зайвий раз напрягатись1 На Україну напав пуйло з москалями2 В 2019 році вибори виграв Зеленський з тезою що Порошенко Барига і затягує війну3 В 2022 році - теза Зеленського виявилась не вірною і за це ми вже заплатили зайвими втратами4 Помилку Зеленського ( політичну і світоглядну) оплатили своїми життями і здоровьям десятки тисяч воїнів ЗСУ і сотні тисяч цивільних5 Помиляються всі, але розумні вчаться...А раз вчаться - то з часом кількість їх помилок-зменшується, а кількість/якість правильних рішень - покращується.6 Аргументом того , що людина вчиться - є її здатністьа - признати свою помилкуб - вибачитись за неїв - зробити висновкиЯкщо людина не виконала пункт 6а...то шансів в неї дійти до 6в - не має.Тому з свого боку я роблю тільки те що можуЗакликаю визнати помилки і утворити коаліцію всіх політичних сил крім проросійських.Закінчити засирання вух в телемарафоні і перейти до реальної роботи як тоа - викласти креслення корпусів дронів з проханням до населення допомогти виготовити за безкоштовно ( чи будь яких інших масових відносно примітивних частин для виготовлення зброї)б - закликати підприємців/підприємство взяти на себе добровільні зобовязання по збільшенню сплати податків( і в свою чергу гарантувати що на час військових дій якщо підприємство ці зобовязання по сплаті виконує то не буде жодних штрафних нарахувань заднім числом)-це звільнить десяток тисяч службовців в ДПА яких можна буде відправити на третю лінію оборонив - внаслідок створення коаліції зобовязати політичну партію яка має більшість на якійсь території організувати цілодобову охорону чим замінити сотню тисяч поліцейських , яких також відправити на ротацію в ЗСУг - зняти всі обмеження по виготовленні комплектуючих/запчастин для армії і перекласти контроль якості виготовлення цих запчастин на добровольців - а також дозволити підприємствам Укроборонпрому використання цих комплектуючих без проходження комісій і отримання дозволів..за умови якщо ці запчастини/комплектуючі поставляються безкоштовно або по вартості яка в рази менша від кошторисноїд - запропонувати членам сімей ТИМЧАСОВО і добровільно замінити своїх родичів/знайомих , які отримавши необхідний відпочинок повернуться назад в ЗСУ, і гарантувати тим хто заміняв що після повернення основного бійця ніхто не буде примусово мобілізовувати