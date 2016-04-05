Демобілізація / встановлення термінів служби УВАГА НАША МЕТА це встановлення термінів служби, визначення порядку демобілізації, та демобілізація військовослужбовців після визначеного терміну. ВСІ НАШІ слова, дії не суперечать нормам чинного законодавства України, не порушують права інших осіб та суспільний порядок. Ми діємо в межах та у визначений законом спосіб. МИ ПІДТРИМУЄМО цілісність, недоторканість та суверенітет України, є патріотами нашої держави та тих демократичних принципів та орієнтирів за які так важко бореться наша з вами Держава . Ми віримо в перемогу! Ми працюємо на перемогу! МИ ДОТРИМУЄМОСЯ рекомендацій правоохоронних органів. МИ НЕ ПЕРЕБУВАЄМО під протекцією жодних політичних партій/діячів, громадських організацій та інших політичних чи суспільних формувань. МИ НЕ ПІДТРИМУЄМО жодну політичну партію/діяча, публічних діячів, громадські організаціі чи будь які інші суспільні формування. МИ ПРОТИ дестабілізації ситуації в Україні, капітуляції тощо. Категорично проти будь яких дій та висловів що можуть призвести до розколу українського суспільства, яке повинно бути єдиним у цій битві проти безпринципного загарбника який вторгся до нашої з вами Держави. МИ НЕ ВИСТУПАЄМО проти чинного керівництва України, військово-політичного керівництва, Уряду тощо.