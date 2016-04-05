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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5660566156625663
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:53

  beee написав:Зеленський: "посилюємо фортифікацію. Мін і бетона вистачить."
Уже можно? Уже не ипсо?
Помню про года назад или год назад заикнулся, сказали ипсо

Сказать можно все что угодно.
Главное, чтобы это потом выделением ресурсов и непосредственно постройкой фортификаций закончилось, а не как всегда.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:57

  antey1969 написав:
  beee написав:Зеленський: "посилюємо фортифікацію. Мін і бетона вистачить."
Уже можно? Уже не ипсо?
Помню про года назад или год назад заикнулся, сказали ипсо

Сказать можно все что угодно.
Главное, чтобы это потом выделением ресурсов и непосредственно постройкой фортификаций закончилось, а не как всегда.

У меня за окном, интересная структура силовая строит ещё один этаж из металлоконструкций. Зима ни зима, пофиг. Бабки прут
Вот и всё
beee
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:24


Демобілізація / встановлення термінів служби
УВАГА
НАША МЕТА це встановлення термінів служби, визначення порядку демобілізації, та демобілізація військовослужбовців після визначеного терміну.
ВСІ НАШІ слова, дії не суперечать нормам чинного законодавства України, не порушують права інших осіб та суспільний порядок. Ми діємо в межах та у визначений законом спосіб.
МИ ПІДТРИМУЄМО цілісність, недоторканість та суверенітет України, є патріотами нашої держави та тих демократичних принципів та орієнтирів за які так важко бореться наша з вами Держава . Ми віримо в перемогу! Ми працюємо на перемогу!
МИ ДОТРИМУЄМОСЯ рекомендацій правоохоронних органів.
МИ НЕ ПЕРЕБУВАЄМО під протекцією жодних політичних партій/діячів, громадських організацій та інших політичних чи суспільних формувань.
МИ НЕ ПІДТРИМУЄМО жодну політичну партію/діяча, публічних діячів, громадські організаціі чи будь які інші суспільні формування.
МИ ПРОТИ дестабілізації ситуації в Україні, капітуляції тощо. Категорично проти будь яких дій та висловів що можуть призвести до розколу українського суспільства, яке повинно бути єдиним у цій битві проти безпринципного загарбника який вторгся до нашої з вами Держави.
МИ НЕ ВИСТУПАЄМО проти чинного керівництва України, військово-політичного керівництва, Уряду тощо.

https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 3086492284




А ще вони пишуть, що 36міс -- то занадто. Десь так удвічі занадто.
І тут я теж з ними згоден...
Bobua
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