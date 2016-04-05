... Відносини між президентом Володимиром Зеленським і його головкомом Валерієм Залужним називають жахливими. Вперше про розбіжності в думках стало відомо влітку минулого року. Нещодавнє відверте інтерв’ю The Economist із генералом, у якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут, вивело цей конфлікт відкрито. Пан Зеленський публічно дорікнув своєму генералу за заголовки. В одному з пізніших інтерв’ю він, мабуть, попередив пана Залужного, щоб він тримався військових справ, а не «займався політикою».Високопоставлене джерело в уряді припускає, що відкритий конфлікт у керівництві був «передбачуваним» результатом контрнаступальної операції, що застопорилася, яка «не пішла за планом». Чиновник каже, що пан Залужний, ймовірно, був нерозумним, коли суперечив більш оптимістичним публічним позиціям свого президента, але мало хто в уряді міг би сперечатися з його тверезими висновками. Зараз ведеться звинувачення щодо того, хто винен у невдачі. «Політики кажуть, що їхні генерали – придури, вишколені в Радянському Союзі. А генерали кажуть, що політики втручаються в придурки. У перемоги багато батьків, але ніхто не хоче виховувати тупикову ситуацію».Іншим фактором є повідомлення про кримінальне розслідування щодо оборони півдня України. Це був єдиний район, де російські війська змогли здобути швидку та надзвичайно важливу перемогу в лютому та березні 2022 року, створивши новий сухопутний коридор до Криму за кілька тижнів. Українські перевороти допомагали наступу. Мости не підірвали, як мали. Армія також була погано підготовлена. Згідно з деякими повідомленнями, пана Залужного наразі називають лише свідком розслідування; але це може змінитися на щось серйозніше. Союзники кажуть, що можливість кримінального звинувачення спрямована на те, щоб тримати його в полі. Його участь у ЗМІ можна розглядати як страховий поліс, припускає джерело в Генштабі.Пан Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, а його кілька кроків на політичну арену були зовсім не спритними. Це не означає, що він не становить загрози для пана Зеленського. Президент, комічний виконавець ще у 2019 році, знає, як швидко українське суспільство може формувати та зламати своїх лідерів. Внутрішнє опитування, з яким ознайомився The Economist, свідчить про те, що президент, якого колись хвалили за роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни. Цифри, датовані серединою листопада, показують, що довіра до президента впала до +32%, менше ніж вдвічі менше, ніж досі шанованого генерала пана Залужного (+70%). Кращі рейтинги за президента має і український розвідник Кирило Буданов (+45%).Те саме опитування показує, що пан Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він коли-небудь зіткнеться зі своїм головнокомандувачем. Українське суспільство, мабуть, не сприйняло б жодного неспровокованого виклику. Наразі вісім із десяти українців проти самої ідеї проведення виборів, які мали відбутися в березні наступного року. Президент їх також виключив, посилаючись на воєнний стан. Але падіння його рейтингів ще може переконати його змінити свою думку.Джерела в українській розвідці кажуть, що Росія вже намагається заробити на амбіціях і напруженості. Андрій Черняк, речник HUR, військово-розвідувального агентства, заявив про докази, які демонструють нові російські стратегії для різних груп населення: одна для зміцнення підтримки в Росії; інший – підірвати довіру до Заходу; і третій для посилення невдоволення в Україні. За його словами, для українських солдатів проводиться окрема кампанія з дезінформації з глибокими фейковими відео, які нібито показують, як командири різних рівнів заохочують своїх підлеглих здаватися. «Росія не змогла зробити те, що їй потрібно було зробити на полі бою, але тут вона досягла справжнього успіху».Високопоставлене джерело в уряді припускає, що російська пропаганда набула популярності, тому що у неї є матеріал для гри. Корупція є, визнає він. Менеджмент часто неефективний. Україна недостатньо перевела свою економіку на воєнний стан. Але тільки Росія виграє, якщо президента вигнають. «Деякі наші політики недостатньо турбуються про російську загрозу, і це мене злить. Вони думають, що можуть претендувати на владу, знищити Зеленського, і це не матиме жодних наслідків». Служби безпеки фактично ліквідували більшість важелів російського впливу з початку війни, додав він. Найефективнішими важелями тепер стали «самі українці».На лінії фронту Росія насолоджується відносно хорошим періодом війни. Вони задовольняють більшу частину своїх потреб у робочій силі, набираючи з бідних і в'язниць; засудженого канібала нещодавно помилували до боротьби. Україна, навпаки, намагається мобілізувати широке населення. Армійські боси набирають на рівні, який майже покриває природні втрати на передовій. Але якщо більшість мобілізованих на початку війни знали, за що воюють, то серед новобранців таке бажання небагато, а заповнити норми призову стає все важче. Політична напруга навряд чи допоможе цьому процесу.Сумніви вдома та за кордоном щодо напрямку війни також починають досягати солдатів на передовій. Схоже, що вони не змінили поведінки чи моралі суттєво, принаймні поки що. «Людям під вогнем було байдуже, сварився Залужний із Зеленським чи ні», — каже один з командирів. Пан Дробович погоджується. Коли він спілкується з товаришами на фронті, ніхто не говорить про необхідність повертатися до Києва «лагодити політику». Обговорюється лише те, щоб залишитися в живих. Для цієї когорти українців немає жодних сумнівів у ризику, який все ще становить ворог. «Росія ставить перед нами просте питання: життя або смерть. Це дозволить нам боротися, незалежно від того, що станеться в Києві чи Вашингтоні».