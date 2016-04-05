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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:48
Hotab написав:jump
, не експерт в тканинах, але..
а як це досягається, щоб бійця не було видно в тепловізоріі? Тканина не дихає, і не відводить тепло? Він там вариться в ній як в термосі? Наскільки я розумію, тепло боєць завжди виділяє. І кудись його треба розсіювати, інакше йому там буде як мінімум некомфортно.
Прилади нічного бачення різні бувають.
Одні-активні з підсвіткою цілі, котрі вловлюють відбитий сигнал в діапазоні, невидимому неозброєним оком, а тепловізори, це пассивні-реагують на різницю температур обьєктів.
В статті мабуть йдеться про перший тип.
п.с. Кожний з типів приладів має свої+ та -, але останніми роками все ж більшого розповсюдження набувають тепловізори, хоча вони і дорожчі вцілому.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:13
trololo написав:
про що казав залужний? перечитай ще раз, повільно. ПЛАН ОБОРОНИ МІГ СПРАЦЮВАТИ ТІЛЬКИ ЯКЩО РОСІЯНИ БУЛИ Б ВПЕВНЕНІ, ЩО ЇХ НІХТО НЕ ЧЕКАЄ І НІХТО ОПИРАТИСЬ НЕ БУДЕ. оголошена евакуація ставила цей план під загрозу.
Якщо аналізувати факти, а не слова, то ЗСУ дійсно готувались до війни. Шляхом перекидань техніки, навіть в межах аеродромів, була врятова авіація і ППО, що було критично важливо. Було перекинуті додаткові сила на найвірогіднійший напрямок, на Донбас, але за рахунок ослаблення інших напрямків. Резервів не було, щоб закрити всі дірки, бо не було мобілізації.
А от міфічний план "заманювання ворога", дуже схожий на виправдання провалів. Куди заманювали - на правий берег Херсонщини? Там достатньо було підірвати два мости, як аварійно підривали мости і дамбу біля Києва. Хаос перших днів багато хто відчув на собі. Київському ТРО не видавали зброю, поки самі не взяли з покинутих прикордонниками складів на околиці Києаа. Найбільший провал був на Півдні. Після зміни влади буде об'єктивне розслідування, хто, що і як робив у політично-військовому керівництві. Ми взнаємо багато цікавого.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:33
lapay написав:
Ми взнаємо багато цікавого.
Це навряд, як і не дізнались всієї правди про майдан. Максимум повісять вину на якогось полковника СБУ...
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:36
vitaliiangel написав:
"The Economist" написал о политической грызне в Киеве и падении рейтинга Зеленского
... Відносини між президентом Володимиром Зеленським і його головкомом Валерієм Залужним називають жахливими. Вперше про розбіжності в думках стало відомо влітку минулого року. Нещодавнє відверте інтерв’ю The Economist із генералом, у якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут, вивело цей конфлікт відкрито. Пан Зеленський публічно дорікнув своєму генералу за заголовки. В одному з пізніших інтерв’ю він, мабуть, попередив пана Залужного, щоб він тримався військових справ, а не «займався політикою».
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Интересно -- в отставку зеля сам уйдет или импичмента дожидаться будет?.. -- или в очередной раз переобуется -- и выборы в 24м таки снова будут?
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:36
lapay написав:
Після зміни влади буде об'єктивне розслідування, хто, що і як робив у політично-військовому керівництві. Ми взнаємо багато цікавого.
Тільки коли ця зміна настане? Під час воєнного стану вибори неможна проводити. Конституцію змінювати теж.
Будемо розгрібати наслідки голосування "по пріколу".
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