Додано: Сер 29 лис, 2023 15:07

vitaliiangel написав: fler написав: Тоді навіщо ви це сюди принесли? Тоді навіщо ви це сюди принесли?

аудитория The Economist - десятки миллионов людей, это серьёзное издание. К нему у вас почему-то претензий нет. аудитория The Economist - десятки миллионов людей, это серьёзное издание. К нему у вас почему-то претензий нет.

vitaliiangel написав: Аудитория данной ветки 60-70 человек (в видосах, которые я размещаю, есть статистика просмотров), но вы именно здесь и именно во мне увидели " або не розумієте". Аудитория данной ветки 60-70 человек (в видосах, которые я размещаю, есть статистика просмотров), но вы именно здесь и именно во мне увидели " або не розумієте".

vitaliiangel написав: ... страдая от дефицита внимания к вашей персоне. ... страдая от дефицита внимания к вашей персоне.

Багато серйозних видань писали про ковід та про ефективність вакцин від нього. І що? А перед виборами скільки серйозних видань публікують проплачені статті?!Але тепер я розумію, що ви притягнули сюди цю неправдиву інформацію свідомо, добре розуміючи, що такі речі підривають єдність нації, допомагають ворогу розхитувати ситуацію в суспільстві і таке подібне. Таким, як ви, вже не раз казали - якщо не допомагаєш своїй армії, то принаймні ̶н̶е̶ ̶з̶в̶и̶з̶д̶и̶ не перешкоджай.Щоб ви розуміли - багато людей не дивляться відоси (з різних причин) і не читають окремих дописувачів, але читають гілку.Перехід на особистість? 20+тисяч ваших повідомлень на форумі з 2016 року проти 4+ тисяч моїх з 2009 року показує, хто страждає від дефіциту уваги)))