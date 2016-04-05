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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:56
vitaliiangel написав:
Повторю своё имхо, которое я выражал ранее. Помощь Запада привязана к ситуации на фронте. Только с временным лагом, например 1 год (лаг необходимый на процедуру бюджетирования). Кто умный тот поймёт как и почему. Деньги "просто так" дают только родители детям. И то не всем.
Считаете, что к финансовому состоянию этого самого Запада помощь не привязана вообще?..
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:59
_hunter написав: vitaliiangel написав:
Повторю своё имхо, которое я выражал ранее. Помощь Запада привязана к ситуации на фронте. Только с временным лагом, например 1 год (лаг необходимый на процедуру бюджетирования). Кто умный тот поймёт как и почему. Деньги "просто так" дают только родители детям. И то не всем.
Считаете, что к финансовому состоянию этого самого Запада помощь не привязана вообще?..
а что финансовое состояние Запада сильно ухудшилось? не люблю считать чужие деньги, думаю нет. По крайней мере, этот фактор не главный. Идёт политический процесс и тот политик, кто просит деньги (для Украины) должен обосновывать их эффективность. А если фронт не движется, чем обосновывать? Раньше был фактор риска что рф полезет на Прибалтику. Сейчас Запад видит их возможности и данный фактор потерял былую силу. С этим связано резкое уменьшение визитов 1х лиц в Киев. Их электорат больше не нужно успокаивать, типа были, научили, рассказали, теперь точно всё под контролем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 29 лис, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:07
vitaliiangel написав: fler написав:
Тоді навіщо ви це сюди принесли?
аудитория The Economist - десятки миллионов людей, это серьёзное издание. К нему у вас почему-то претензий нет.
Багато серйозних видань писали про ковід та про ефективність вакцин від нього. І що? А перед виборами скільки серйозних видань публікують проплачені статті?!
Але тепер я розумію, що ви притягнули сюди цю неправдиву інформацію свідомо, добре розуміючи, що такі речі підривають єдність нації, допомагають ворогу розхитувати ситуацію в суспільстві і таке подібне. Таким, як ви, вже не раз казали - якщо не допомагаєш своїй армії, то принаймні ̶н̶е̶ ̶з̶в̶и̶з̶д̶и̶ не перешкоджай.
vitaliiangel написав:
Аудитория данной ветки 60-70 человек (в видосах, которые я размещаю, есть статистика просмотров), но вы именно здесь и именно во мне увидели " або не розумієте".
Щоб ви розуміли - багато людей не дивляться відоси (з різних причин) і не читають окремих дописувачів, але читають гілку.
vitaliiangel написав:
... страдая от дефицита внимания к вашей персоне.
Перехід на особистість? 20+тисяч ваших повідомлень на форумі з 2016 року проти 4+ тисяч моїх з 2009 року показує, хто страждає від дефіциту уваги)))
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:09
fler написав:
що такі речі підривають єдність нації,
С каким именно форумчанином я подорвал ваше единство?
fler написав:
Перехід на особистість? 20+тисяч ваших повідомлень на форумі з 2016 року проти 4+ тисяч моїх з 2009 року показує, хто страждає від дефіциту уваги)))
я не сказал вам "нет", а вы уже обиделись
с 2016г. у меня появилось много свободного времени.
fler написав:
Щоб ви розуміли - багато людей не дивляться відоси (з різних причин) і не читають окремих дописувачів, але читають гілку.
в цифрах это сколько? мб. для вас много 3 человека, а для меня 12. Вроде очевидные вещи, обычно детям такое объясняю...
fler написав:
Таким, як ви, вже не раз казали - якщо не допомагаєш своїй армії,
эти милые слова ̶ ̶з̶а̶с̶у̶н̶ь̶т̶е̶ ̶с̶е̶б̶е̶ ̶в̶ ̶ж̶.̶.̶.̶ конечно очень важны. Как и новость о смерти Кадырова-Делихманова. Вы никогда не пытались заниматься самоанализом? Лучше не начинайте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 29 лис, 2023 15:29, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:12
_hunter написав: vitaliiangel написав:
"The Economist" написал о политической грызне в Киеве и падении рейтинга Зеленского
... Відносини між президентом Володимиром Зеленським і його головкомом Валерієм Залужним називають жахливими. Вперше про розбіжності в думках стало відомо влітку минулого року. Нещодавнє відверте інтерв’ю The Economist із генералом, у якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут, вивело цей конфлікт відкрито. Пан Зеленський публічно дорікнув своєму генералу за заголовки. В одному з пізніших інтерв’ю він, мабуть, попередив пана Залужного, щоб він тримався військових справ, а не «займався політикою».
\\\
Интересно -- в отставку зеля сам уйдет или импичмента дожидаться будет?.. -- или в очередной раз переобуется -- и выборы в 24м таки снова будут?
там манямірок, тяжко зрозуміти
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:15
Banderlog написав: fler написав:
Мені цікаво, чи виникло у вашій голові питання: "Кому вигідно роздмухувати такі речі?"
Якщо виникло, то за два роки війни ви, як адекватна людина знаєте правильну відповідь і наслідки, які можуть бути. Тоді навіщо ви це сюди принесли? (Риторичне)
Якщо не виникло, то це означає, що ви або не читаєте, або не розумієте прочитане на цій гілці та в інших новинах, де сто разів попереджалося, що рф готує інформаційні вкиди щодо дискредитації Зе, зокрема,один з них - погіршення відносин із Залужним.
Погіршення відносин нема. Залужний мовчить.
Він не дозволяє собі критикувати Зеленського і напевно ще й досі не хоче займатись політикою та йти на президентські вибори.
Але комусь треба припинити цю клоунаду в воюючій державі й навести порядок.
Крім Залужного більш нікому. В генерала вибору нема.
А що в нього є політична партія? Навіщо йому той клопіт?
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:17
lapay написав:
А от міфічний план "заманювання ворога", дуже схожий на виправдання провалів. Куди заманювали - на правий берег Херсонщини? Там достатньо було підірвати два мости, як аварійно підривали мости і дамбу біля Києва. Хаос перших днів багато хто відчув на собі. Київському ТРО не видавали зброю, поки самі не взяли з покинутих прикордонниками складів на околиці Києаа. Найбільший провал був на Півдні. Після зміни влади буде об'єктивне розслідування, хто, що і як робив у політично-військовому керівництві. Ми взнаємо багато цікавого.
про "заманювання" я мав на увазі київ, а не південь. пріоритет номер 1 25го лютого це була столиця, якби тут в кацапів все вдалося, то втратили б не тільки південь, а і майже всю країну. і евакуація не була оголошена по цілком очевидним військовим причинам. хаос був, але керованість військами не була втрачена, це головне. зірвали план висадки важкої транспортної авіації в гостомелі, не допустили повну блокаду києва, влада не по розбігалась. стабільність військово політичного керівництва дозволила розблокувати поставки важкої зброї, і потім відбити харківщину та херсон.
+ півдні також була "зрада", місцеві СБУшники та деякі інші командири були куплені кацапами, які здали все і вся, плюс недостаток військ, тому і вийшло те що вийшло. заднім числом всі розумні.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:22
trololo написав: lapay написав:
А от міфічний план "заманювання ворога", дуже схожий на виправдання провалів. Куди заманювали - на правий берег Херсонщини? Там достатньо було підірвати два мости, як аварійно підривали мости і дамбу біля Києва. Хаос перших днів багато хто відчув на собі. Київському ТРО не видавали зброю, поки самі не взяли з покинутих прикордонниками складів на околиці Києаа. Найбільший провал був на Півдні. Після зміни влади буде об'єктивне розслідування, хто, що і як робив у політично-військовому керівництві. Ми взнаємо багато цікавого.
про "заманювання" я мав на увазі київ, а не південь. пріоритет номер 1 25го лютого це була столиця, якби тут в кацапів все вдалося, то втратили б не тільки південь, а і майже всю країну. і евакуація не була оголошена по цілком очевидним військовим причинам. хаос був, але керованість військами не була втрачена, це головне. зірвали план висадки важкої транспортної авіації в гостомелі, не допустили повну блокаду києва, влада не по розбігалась. стабільність військово політичного керівництва дозволила розблокувати поставки важкої зброї, і потім відбити харківщину та херсон.
+ півдні також була "зрада", місцеві СБУшники та деякі інші командири були куплені кацапами, які здали все і вся, плюс недостаток військ, тому і вийшло те що вийшло. заднім числом всі розумні.
в Бучу теж заманили, це геніальний був план захисту столиці цивільним населенням, дайте два
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 29 лис, 2023 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:27
vitaliiangel написав:
а что финансовое состояние Запада сильно ухудшилось?
_hunter написав: vitaliiangel написав:
Повторю своё имхо, которое я выражал ранее. Помощь Запада привязана к ситуации на фронте. Только с временным лагом, например 1 год (лаг необходимый на процедуру бюджетирования). Кто умный тот поймёт как и почему. Деньги "просто так" дают только родители детям. И то не всем.
Считаете, что к финансовому состоянию этого самого Запада помощь не привязана вообще?..
не люблю считать чужие деньги, думаю нет. По крайней мере, этот фактор не главный. Идёт политический процесс и тот политик, кто просит деньги (для Украины) должен обосновывать их эффективность. А если фронт не движется, чем обосновывать? Раньше был фактор риска что рф полезет на Прибалтику. Сейчас Запад видит их возможности и данный фактор потерял былую силу.
С этим связано резкое уменьшение визитов 1х лиц в Киев. Их электорат больше не нужно успокаивать, типа были, научили, рассказали, теперь точно всё под контролем.
А разве нет? -- в Берлине, вон, 60 лярдов "дыра"; Штаты -- никак со своей рецессией не определятся: то ли они ее избежали, то ли не избежали, но уже прошли, то ли еще не прошли, но будет софт лэндинг
С этим да -- соглашусь: Павел (президент Чехии) -- ровно это же сказал -- Украину, конечно же, продолжаем поддерживать, но все силы на свою оборону переориентируем
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:27
flyman написав:
в Бучу теж заманили, це геніальний був план захисту столиці цивільним населення, дайте два
ну да, значно розумніше було поставити війська на кордоні і посипатись ще швидше, ніж посипались кацапи під києвом.
байден півроку про війну попереджував. 21го після виступу хуйла відпали всі питання. яких ще тобі попереджень не вистачало?
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