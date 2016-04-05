trololo написав:про "заманювання" я мав на увазі київ, а не південь. пріоритет номер 1 25го лютого це була столиця, якби тут в кацапів все вдалося, то втратили б не тільки південь, а і майже всю країну. і евакуація не була оголошена по цілком очевидним військовим причинам. хаос був, але керованість військами не була втрачена, це головне. зірвали план висадки важкої транспортної авіації в гостомелі, не допустили повну блокаду києва, влада не по розбігалась. стабільність військово політичного керівництва дозволила розблокувати поставки важкої зброї, і потім відбити харківщину та херсон.
"План заманювання" має на увазі існування конкретного плану дій, принайиі вже біля столиці, бо далі відступати вже нема куди - тут підриваємо, тут окопуємось, і т.д. А от як було в реалі:
Але, звісно, з Сирським щодо цього нам дуже пощастило. Уявляєте — приходить до нього людина, якої він раніше ніколи не бачив, і показує на карті технічно обґрунтовано, чому це треба, які ґрунти, перепади тощо. І все — він дав команду реалізувати цей проєкт.
Усе закрутилося дуже швидко. Для мінування греблі знадобилися буквально години. Після того, як я потрапив до командувача, буквально через 10 хв ми вже їхали по вибухівку. І одразу повезли її на греблю для мінування.”
https://texty.org.ua/articles/106945/pi ... nyla-voda/ Який план, яка ще гребля, яка врятувала Київ? Оборона гостомельского аеродрома була ослаблена до роти строковіків з трьома Іглами, хоча було конкретне попередження від директора ЦРУ. Решту відправили на Донбас. Хоча Зеленський міг і не сказати Залужному про це персональне попередження. Коротше, будемо чекати розслідувань і мемуарів.