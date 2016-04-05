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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5664566556665667>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 15:41

  trololo написав:
  flyman написав:в Бучу теж заманили, це геніальний був план захисту столиці цивільним населення, дайте два


ну да, значно розумніше було поставити війська на кордоні і посипатись ще швидше, ніж посипались кацапи під києвом.

байден півроку про війну попереджував. 21го після виступу хуйла відпали всі питання. яких ще тобі попереджень не вистачало?

все іде по геніальному плану
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 15:43

  Дюрі-бачі написав:
  lapay написав:Ми взнаємо багато цікавого.
Це навряд, як і не дізнались всієї правди про майдан. Максимум повісять вину на якогось полковника СБУ...

Правда об исторических событиях узнаётся спустя десятилетия. И то не всегда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 15:47

  flyman написав:все іде по геніальному плану


все іде так, як іде. могло б бути як краще, так і сильно гірше. сумуєш за кадирівцями в бучі? розумію (ні).
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:про "заманювання" я мав на увазі київ, а не південь. пріоритет номер 1 25го лютого це була столиця, якби тут в кацапів все вдалося, то втратили б не тільки південь, а і майже всю країну. і евакуація не була оголошена по цілком очевидним військовим причинам. хаос був, але керованість військами не була втрачена, це головне. зірвали план висадки важкої транспортної авіації в гостомелі, не допустили повну блокаду києва, влада не по розбігалась. стабільність військово політичного керівництва дозволила розблокувати поставки важкої зброї, і потім відбити харківщину та херсон.

"План заманювання" має на увазі існування конкретного плану дій, принайиі вже біля столиці, бо далі відступати вже нема куди - тут підриваємо, тут окопуємось, і т.д. А от як було в реалі:
Але, звісно, з Сирським щодо цього нам дуже пощастило. Уявляєте — приходить до нього людина, якої він раніше ніколи не бачив, і показує на карті технічно обґрунтовано, чому це треба, які ґрунти, перепади тощо. І все — він дав команду реалізувати цей проєкт.

Усе закрутилося дуже швидко. Для мінування греблі знадобилися буквально години. Після того, як я потрапив до командувача, буквально через 10 хв ми вже їхали по вибухівку. І одразу повезли її на греблю для мінування.”

https://texty.org.ua/articles/106945/pi ... nyla-voda/
Який план, яка ще гребля, яка врятувала Київ? Оборона гостомельского аеродрома була ослаблена до роти строковіків з трьома Іглами, хоча було конкретне попередження від директора ЦРУ. Решту відправили на Донбас. Хоча Зеленський міг і не сказати Залужному про це персональне попередження.
Коротше, будемо чекати розслідувань і мемуарів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:11

  trololo написав:
  flyman написав:все іде по геніальному плану


все іде так, як іде. могло б бути як краще, так і сильно гірше. сумуєш за кадирівцями в бучі? розумію (ні).

іде як найкраще, не знецінюєте геніальний план
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:21

  lapay написав: Оборона гостомельского аеродрома була ослаблена до роти строковіків з трьома Іглами, хоча було конкретне попередження від директора ЦРУ. Решту відправили на Донбас.


пзрк стояли на маршруті вертольотів біля водосховища. це факт. збили всього 3-4 вертольоти, але цього +арти було достатньо, щоб русня вирішила не ризикувати транспортниками і сенс захоплення гостомеля для русні було втрачено. арта почала працювати по аеродрому вже десь в обід +- це було б неможливо, якби не готувались.

Хоча Зеленський міг і не сказати Залужному про це персональне попередження.


фантазії на рівні будільвеника "зеленський своїм наказом відправив бригади від києва, а залужний його обманув навчаннями". не їжте русняву іпсошку про конфлікт зе-за, здоровіші будете.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:24

  trololo написав:
  lapay написав: Оборона гостомельского аеродрома була ослаблена до роти строковіків з трьома Іглами, хоча було конкретне попередження від директора ЦРУ. Решту відправили на Донбас.


пзрк стояли на маршруті вертольотів біля водосховища. це факт. збили всього 3-4 вертольоти, але цього +арти було достатньо, щоб русня вирішила не ризикувати транспортниками і сенс захоплення гостомеля для русні було втрачено. арта почала працювати по аеродрому вже десь в обід +- це було б неможливо, якби не готувались.

Хоча Зеленський міг і не сказати Залужному про це персональне попередження.


фантазії на рівні будільвеника "зеленський своїм наказом відправив бригади від києва, а залужний його обманув навчаннями". не їжте русняву іпсошку про конфлікт зе-за, здоровіші будете.

в доктрині будівельника:
- менше народу більше кислороду
- чим більше ракет вистріляє РФ по Україні, тим менше їх лишиться
- для воєнних цивільне населення це барани які не вміють ходити строєм ...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 лис, 2023 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:24

  lapay написав:"План заманювання" має на увазі існування конкретного плану дій, принайиі вже біля столиці, бо далі відступати вже нема куди


ми і не відступали, по план залужного був дати русні бій під києвом, а не на кордоні. і цей план спрацював, дякувати Богу. при тому що сили в русні були кратно більшими. якби вступили в бій десь раніше, на кордоні, чи в лісах на вузьких дорогах - повторилась би історія з півднем, тільки із важчими наслідками.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:27

  flyman написав:в доктрині будівельника:
- менше народу більше кислороду
- чим більше ракет вистріляє РФ по Україні, тим менше їх лишиться


якщо він допомагає ЗСУ донатами, але тільки балачками на форумі, як ти, то його доктрина в тищу разів дієвіша, яку б дурню він не говорив.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:31

  trololo написав:
  lapay написав:"План заманювання" має на увазі існування конкретного плану дій, принайиі вже біля столиці, бо далі відступати вже нема куди


ми і не відступали, по план залужного був дати русні бій під києвом, а не на кордоні. і цей план спрацював, дякувати Богу. при тому що сили в русні були кратно більшими. якби вступили в бій десь раніше, на кордоні, чи в лісах на вузьких дорогах - повторилась би історія з півднем, тільки із важчими наслідками.

цивільні в Гостомелі, Бучі, Ірпені це ж не ЛБЗ у зоні відчудження, та на оборонній лінії ще з часів РІ та РП, це зовсім інше
flyman
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