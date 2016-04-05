trololo написав:про "заманювання" я мав на увазі київ, а не південь. пріоритет номер 1 25го лютого це була столиця, якби тут в кацапів все вдалося, то втратили б не тільки південь, а і майже всю країну. і евакуація не була оголошена по цілком очевидним військовим причинам. хаос був, але керованість військами не була втрачена, це головне. зірвали план висадки важкої транспортної авіації в гостомелі, не допустили повну блокаду києва, влада не по розбігалась. стабільність військово політичного керівництва дозволила розблокувати поставки важкої зброї, і потім відбити харківщину та херсон.
"План заманювання" має на увазі існування конкретного плану дій, принайиі вже біля столиці, бо далі відступати вже нема куди - тут підриваємо, тут окопуємось, і т.д. А от як було в реалі:
Але, звісно, з Сирським щодо цього нам дуже пощастило. Уявляєте — приходить до нього людина, якої він раніше ніколи не бачив, і показує на карті технічно обґрунтовано, чому це треба, які ґрунти, перепади тощо. І все — він дав команду реалізувати цей проєкт.
Усе закрутилося дуже швидко. Для мінування греблі знадобилися буквально години. Після того, як я потрапив до командувача, буквально через 10 хв ми вже їхали по вибухівку. І одразу повезли її на греблю для мінування.”
https://texty.org.ua/articles/106945/pi ... nyla-voda/ Який план, яка ще гребля, яка врятувала Київ? Оборона гостомельского аеродрома була ослаблена до роти строковіків з трьома Іглами, хоча було конкретне попередження від директора ЦРУ. Решту відправили на Донбас. Хоча Зеленський міг і не сказати Залужному про це персональне попередження. Коротше, будемо чекати розслідувань і мемуарів.
lapay написав: Оборона гостомельского аеродрома була ослаблена до роти строковіків з трьома Іглами, хоча було конкретне попередження від директора ЦРУ. Решту відправили на Донбас.
пзрк стояли на маршруті вертольотів біля водосховища. це факт. збили всього 3-4 вертольоти, але цього +арти було достатньо, щоб русня вирішила не ризикувати транспортниками і сенс захоплення гостомеля для русні було втрачено. арта почала працювати по аеродрому вже десь в обід +- це було б неможливо, якби не готувались.
Хоча Зеленський міг і не сказати Залужному про це персональне попередження.
фантазії на рівні будільвеника "зеленський своїм наказом відправив бригади від києва, а залужний його обманув навчаннями". не їжте русняву іпсошку про конфлікт зе-за, здоровіші будете.
lapay написав: Оборона гостомельского аеродрома була ослаблена до роти строковіків з трьома Іглами, хоча було конкретне попередження від директора ЦРУ. Решту відправили на Донбас.
пзрк стояли на маршруті вертольотів біля водосховища. це факт. збили всього 3-4 вертольоти, але цього +арти було достатньо, щоб русня вирішила не ризикувати транспортниками і сенс захоплення гостомеля для русні було втрачено. арта почала працювати по аеродрому вже десь в обід +- це було б неможливо, якби не готувались.
Хоча Зеленський міг і не сказати Залужному про це персональне попередження.
фантазії на рівні будільвеника "зеленський своїм наказом відправив бригади від києва, а залужний його обманув навчаннями". не їжте русняву іпсошку про конфлікт зе-за, здоровіші будете.
в доктрині будівельника: - менше народу більше кислороду - чим більше ракет вистріляє РФ по Україні, тим менше їх лишиться - для воєнних цивільне населення це барани які не вміють ходити строєм ...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 лис, 2023 16:26, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:"План заманювання" має на увазі існування конкретного плану дій, принайиі вже біля столиці, бо далі відступати вже нема куди
ми і не відступали, по план залужного був дати русні бій під києвом, а не на кордоні. і цей план спрацював, дякувати Богу. при тому що сили в русні були кратно більшими. якби вступили в бій десь раніше, на кордоні, чи в лісах на вузьких дорогах - повторилась би історія з півднем, тільки із важчими наслідками.
lapay написав:"План заманювання" має на увазі існування конкретного плану дій, принайиі вже біля столиці, бо далі відступати вже нема куди
ми і не відступали, по план залужного був дати русні бій під києвом, а не на кордоні. і цей план спрацював, дякувати Богу. при тому що сили в русні були кратно більшими. якби вступили в бій десь раніше, на кордоні, чи в лісах на вузьких дорогах - повторилась би історія з півднем, тільки із важчими наслідками.
цивільні в Гостомелі, Бучі, Ірпені це ж не ЛБЗ у зоні відчудження, та на оборонній лінії ще з часів РІ та РП, це зовсім інше