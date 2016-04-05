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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5664566556665667
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:48

  flyman написав:цивільні в Гостомелі, Бучі, Ірпені це ж не ЛБЗ у зоні відчудження, та на оборонній лінії ще з часів РІ та РП, це зовсім інше


якби профукали нечисленні війська десь в лісах та на міфічних оборонних лініях російської імперії , то втратили би абсолютно все. і буча повторилась би по всій країні.

замість нести дурню, що могли перемогти росіян без втрат, піди краще сто гривень кинь на ФПВ
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:59

trololo ,
100 грн це надто великий шматок від 120 доларів на життя на місяць. Обійдуться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:уже обсуждали где-то неделю назад: Конституцию трогать не нужно -- достаточно ЗУ "о военном положении". Возможно -- Избирательный кодекс.
Другое дело, что зеля (зная о своем реальном рейтинге) будем это дело максимально бусковать -- как, например, теми мифическими 5ю лярдами

мені одному цікаво, чи довго цей персонаж (_hunter) буде тут поширювати ворожі наративи?
thenewepic
 
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