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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5665566656675668>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:48

  flyman написав:цивільні в Гостомелі, Бучі, Ірпені це ж не ЛБЗ у зоні відчудження, та на оборонній лінії ще з часів РІ та РП, це зовсім інше


якби профукали нечисленні війська десь в лісах та на міфічних оборонних лініях російської імперії , то втратили би абсолютно все. і буча повторилась би по всій країні.

замість нести дурню, що могли перемогти росіян без втрат, піди краще сто гривень кинь на ФПВ
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:59

trololo ,
100 грн це надто великий шматок від 120 доларів на життя на місяць. Обійдуться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:уже обсуждали где-то неделю назад: Конституцию трогать не нужно -- достаточно ЗУ "о военном положении". Возможно -- Избирательный кодекс.
Другое дело, что зеля (зная о своем реальном рейтинге) будем это дело максимально бусковать -- как, например, теми мифическими 5ю лярдами

мені одному цікаво, чи довго цей персонаж (_hunter) буде тут поширювати ворожі наративи?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:54

  Hotab написав:trololo ,
100 грн це надто великий шматок від 120 доларів на життя на місяць. Обійдуться.



+++++
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:28

  _hunter написав:Павел (президент Чехии) -- ровно это же сказал -- Украину, конечно же, продолжаем поддерживать, но все силы на свою оборону переориентируем
такие крамольные вещи лучше цитатами доносить
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:42

  thenewepic написав:
  _hunter написав:уже обсуждали где-то неделю назад: Конституцию трогать не нужно -- достаточно ЗУ "о военном положении". Возможно -- Избирательный кодекс.
Другое дело, что зеля (зная о своем реальном рейтинге) будем это дело максимально бусковать -- как, например, теми мифическими 5ю лярдами

мені одному цікаво, чи довго цей персонаж (_hunter) буде тут поширювати ворожі наративи?

До нашей с вами Пэрэмогы. Или вы капитулист? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:44

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Павел (президент Чехии) -- ровно это же сказал -- Украину, конечно же, продолжаем поддерживать, но все силы на свою оборону переориентируем
такие крамольные вещи лучше цитатами доносить

Да я ж на прошлой неделе все эти цитаты писал... Ну давайте еще раз напишу
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.

https://focus.ua/voennye-novosti/608104

По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.

"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:59

От около 800 единиц бронетехники в январе до нуля в октябре. Почему Запад перестал активно поставлять Украине тяжелое вооружение? Исследование Forbes
https://forbes.ua/ru/war-in-ukraine/vid ... 2023-17145

статейка старая, за 9 ноября, может уже и была, ветку читаю по диагонали, а некоторые персоналии вообще живут в чс
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:До нашей с вами Пэрэмогы. Или вы капитулист?

чиєї саме перемоги? Точно не перемоги України, якщо просуваєте тему виборів. Цю думку можуть просувати лише російські агенти, бо для України нічого доброго вибори зараз не принесуть. Це розуміють всі, навіть запеклі конкуренти діючої влади - порошенківці, навіть вони виступають проти виборів найближчим часом.
Так хто ви і на кого працюєте?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А, ну і ще, "Пэрэмога" - це по-якому написано? Перекручування українських слів приносить вам радість?
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