_hunter написав:уже обсуждали где-то неделю назад: Конституцию трогать не нужно -- достаточно ЗУ "о военном положении". Возможно -- Избирательный кодекс. Другое дело, что зеля (зная о своем реальном рейтинге) будем это дело максимально бусковать -- как, например, теми мифическими 5ю лярдами
мені одному цікаво, чи довго цей персонаж (_hunter) буде тут поширювати ворожі наративи?
_hunter написав:уже обсуждали где-то неделю назад: Конституцию трогать не нужно -- достаточно ЗУ "о военном положении". Возможно -- Избирательный кодекс. Другое дело, что зеля (зная о своем реальном рейтинге) будем это дело максимально бусковать -- как, например, теми мифическими 5ю лярдами
мені одному цікаво, чи довго цей персонаж (_hunter) буде тут поширювати ворожі наративи?
_hunter написав:Павел (президент Чехии) -- ровно это же сказал -- Украину, конечно же, продолжаем поддерживать, но все силы на свою оборону переориентируем
такие крамольные вещи лучше цитатами доносить
Да я ж на прошлой неделе все эти цитаты писал... Ну давайте еще раз напишу
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.
_hunter написав:До нашей с вами Пэрэмогы. Или вы капитулист?
чиєї саме перемоги? Точно не перемоги України, якщо просуваєте тему виборів. Цю думку можуть просувати лише російські агенти, бо для України нічого доброго вибори зараз не принесуть. Це розуміють всі, навіть запеклі конкуренти діючої влади - порошенківці, навіть вони виступають проти виборів найближчим часом. Так хто ви і на кого працюєте?