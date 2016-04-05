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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5665566656675668
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:18

https://youtu.be/om-LBUBBYLk
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:24

  thenewepic написав:А, ну і ще, "Пэрэмога" - це по-якому написано? Перекручування українських слів приносить вам радість?


від того мисливця ватою за версту пре
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:46

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кабмин предложил снять с воинского учета сотрудников Бюро экономической безопасности

Предполагается, что БЭБ будет относиться к органам, обеспечивающим систему воинского учета.

Сейчас такое обеспечение осуществляют Минобороны, МВД, СБУ, Служба внешней разведки, Нацполиция и ГБР.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:18

  GALeon написав:Кабмин предложил снять с воинского учета сотрудников Бюро экономической безопасности

Предполагается, что БЭБ будет относиться к органам, обеспечивающим систему воинского учета.

Сейчас такое обеспечение осуществляют Минобороны, МВД, СБУ, Служба внешней разведки, Нацполиция и ГБР.

Мля , практически ввесь "цвет нации", забули тільки про дпі і дсо
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:25

Про "арешт"
бені ніхто не бажає висловитись?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:41

  Vadim_ написав:Про "арешт"
бені ніхто не бажає висловитись?

Будешь ... хрін його зна який номер в черзі ...
pesikot
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