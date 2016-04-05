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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 лис, 2023 18:59
статейка старая, за 9 ноября, может уже и была, ветку читаю по диагонали, а некоторые персоналии вообще живут в чс
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vitaliiangel
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:18
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Vadim_
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:24
thenewepic написав:
А, ну і ще, "Пэрэмога" - це по-якому написано? Перекручування українських слів приносить вам радість?
від того мисливця ватою за версту пре
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trololo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:46
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prodigy
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:59
Кабмин предложил снять с воинского учета сотрудников Бюро экономической безопасности
Предполагается, что БЭБ будет относиться к органам, обеспечивающим систему воинского учета.
Сейчас такое обеспечение осуществляют Минобороны, МВД, СБУ, Служба внешней разведки, Нацполиция и ГБР.
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GALeon
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:18
GALeon написав:
Кабмин предложил снять с воинского учета сотрудников Бюро экономической безопасности
Предполагается, что БЭБ будет относиться к органам, обеспечивающим систему воинского учета.
Сейчас такое обеспечение осуществляют Минобороны, МВД, СБУ, Служба внешней разведки, Нацполиция и ГБР.
Мля , практически ввесь "цвет нации", забули тільки про дпі і дсо
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Vadim_
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:25
Про "арешт"
бені ніхто не бажає висловитись?
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Vadim_
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:41
Vadim_ написав:
Про "арешт"
бені ніхто не бажає висловитись?
Будешь ... хрін його зна який номер в черзі ...
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pesikot
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:51
pesikot написав: Vadim_ написав:
Про "арешт"
бені ніхто не бажає висловитись?
Будешь ... хрін його зна який номер в черзі ...
Будеш першим , рубі матку правду
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Додано: Сер 29 лис, 2023 21:22
Vadim_ написав: pesikot написав: Vadim_ написав:
Про "арешт"
бені ніхто не бажає висловитись?
Будешь ... хрін його зна який номер в черзі ...
Будеш першим , рубі матку правду
Тільки після тебе, чекаю на твоїх висловлювання )
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pesikot
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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