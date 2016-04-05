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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 56665667566856695670>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:27


Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації. Оце "стратеги" нами керують, а такі генерали, як Кривонос - не потрібні. Перемога блиЗенько.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:40

  prodigy написав:

Коли David Guetta відпрацьовує dj-сети, то зрозуміло. Він цим займається майже все життя

А коли бородатий Сірожа, борець з корупцією, відпрацьовує dj-сети - це якась маєчня
Хоча, можно згадати ще одного dj Арахамію
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:49

  Schmit написав:
Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації. Оце "стратеги" нами керують, а такі генерали, як Кривонос - не потрібні. Перемога блиЗенько.


бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації


Мати розповідала , як жили євреї до війни (41,,,45 рр)
такі були больні та немічні , не працювали.
так от , під час війни їм трудову повину - копати рви протитанкові.
то одна лядь поверталася і дуже розповідала - як там добре на природі.
чисте повітря і нічого їй уже не болить.
Мати 1931 рн, все пам""ятає.... , у неї це вже друга світова війна на очах.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:13

  trololo написав:
бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.

А от мені цікаво, з якого дива ти впевнений, що Жуляни русні не були цікаві взагалі ?

Якщо навіть у нас, рашисти намагались захопити аєродром Певці, який вже давно не використовувся
Давно не використовувався, але міг прийняти важкі літаки рашистів
Про Шестовицю я взагалі мовчу
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 лис, 2023 22:19, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:14

  trololo написав:
  Schmit написав:
Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації. Оце "стратеги" нами керують, а такі генерали, як Кривонос - не потрібні. Перемога блиЗенько.


бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.

лисиця і виноград
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Привіт. Ну що тут у вас за минулий рік сталося без мене? )))
З першого погляду нічого не змінилося, заповідник порохоботів на чолі з Фаселесом )))
Так?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:34

  trololo написав:бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.

Та він і у 2014 не спішив лізти, прятався від гіркінців на Краматорському аеродромі.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:36

unicdima
Брехунців добавилось ...

Совпадєніє ? не думаю )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:38

  unicdima написав:
  trololo написав:бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.

Та він і у 2014 не спішив лізти, прятався від гіркінців на Краматорському аеродромі.

А на каких фронтах ты воевал ? На паркетных ?
pesikot
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