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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 лис, 2023 21:27
Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації. Оце "стратеги" нами керують, а такі генерали, як Кривонос - не потрібні. Перемога блиЗенько.
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Schmit
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Додано: Сер 29 лис, 2023 21:40
prodigy написав:
Коли David Guetta відпрацьовує dj-сети, то зрозуміло. Він цим займається майже все життя
А коли бородатий Сірожа, борець з корупцією, відпрацьовує dj-сети - це якась маєчня
Хоча, можно згадати ще одного dj Арахамію
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pesikot
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Додано: Сер 29 лис, 2023 21:49
Schmit написав:
Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації. Оце "стратеги" нами керують, а такі генерали, як Кривонос - не потрібні. Перемога блиЗенько.
бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.
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trololo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 21:56
Schmit написав:
Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації
Мати розповідала , як жили євреї до війни (41,,,45 рр)
такі були больні та немічні , не працювали.
так от , під час війни їм трудову повину - копати рви протитанкові.
то одна лядь поверталася і дуже розповідала - як там добре на природі.
чисте повітря і нічого їй уже не болить.
Мати 1931 рн, все пам""ятає.... , у неї це вже друга світова війна на очах.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:13
trololo написав:
бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.
А от мені цікаво, з якого дива ти впевнений, що Жуляни русні не були цікаві взагалі ?
Якщо навіть у нас, рашисти намагались захопити аєродром Певці, який вже давно не використовувся
Давно не використовувався, але міг прийняти важкі літаки рашистів
Про Шестовицю я взагалі мовчу
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 29 лис, 2023 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:14
trololo написав: Schmit написав:
Не пройшло і двох років великої війни, як зеленим доходить, що потрібно будувати фортифікації. Оце "стратеги" нами керують, а такі генерали, як Кривонос - не потрібні. Перемога блиЗенько.
бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі
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лисиця і виноград
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:32
Привіт. Ну що тут у вас за минулий рік сталося без мене? )))
З першого погляду нічого не змінилося, заповідник порохоботів на чолі з Фаселесом )))
Так?
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unicdima
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:34
trololo написав:
бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.
Та він і у 2014 не спішив лізти, прятався від гіркінців на Краматорському аеродромі.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:36
unicdima
Брехунців добавилось ...
Совпадєніє ? не думаю )
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:38
unicdima написав: trololo написав:
бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.
Та він і у 2014 не спішив лізти, прятався від гіркінців на Краматорському аеродромі.
А на каких фронтах ты воевал ? На паркетных ?
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