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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5667566856695670>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:38

  pesikot написав:unicdima
Брехунців добавилось ...

Совпадєніє ? не думаю )

На відміну від тебе я не брешу.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:43

  pesikot написав:А на каких фронтах ты воевал ? На паркетных ?

Одразу видно, що ти уклоніст. На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:52

  unicdima написав:
  pesikot написав:А на каких фронтах ты воевал ? На паркетных ?

Одразу видно, що ти уклоніст. На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.

здесь все уклонисты, а pesikot наш рыжемордый вождь.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:57

  unicdima написав:Привіт. Ну що тут у вас за минулий рік сталося без мене? )))
З першого погляду нічого не змінилося, заповідник порохоботів на чолі з Фаселесом )))
Так?

Щось ви зачастили. до зустрічі за пару років...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.

Якщо ти не просто на сході, а в ЗСУ, то заслуговуєш на повагу, але це не надає тобі право тут хамити, поводитись зверхньо по відношенню до інших і роздмухувати тут політичні срачі :twisted: Нам тут всім долярчика в цьому плані з головою вистачає :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:06

vitaliiangel
Ти до поганої компанії притерся ...

unicdima зникне, а тобі потім вигрібати, багатограний ти наш )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:07

  unicdima написав:
  pesikot написав:А на каких фронтах ты воевал ? На паркетных ?

Одразу видно, що ти уклоніст. На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.

Японія ? Китай ? Індонезія ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:10

  Василь-Рівне написав: Якщо ти не просто на сході, а в ЗСУ, то заслуговуєш на повагу, але це не надає тобі право тут хамити, поводитись зверхньо по відношенню до інших і роздмухувати тут політичні срачі :twisted: Нам тут всім долярчика в цьому плані з головою вистачає :twisted:

Ну як же ж не поганяти порохоботів?))) Без цього життя сумне)))
Добре, поки постараюся втриматися )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:10

  unicdima написав:
  pesikot написав:А на каких фронтах ты воевал ? На паркетных ?

Одразу видно, що ти уклоніст. На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.

Коли повернете подарований ворогу вашим кумиром Південь з ЗАЕС?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:12

  pesikot написав:
  trololo написав:
бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.

А от мені цікаво, з якого дива ти впевнений, що Жуляни русні не були цікаві взагалі ?


тому що вже був захоплений гостомель, смуга в жулянах коротка для приймання іл-76, плюс він знаходиться практично в центрі містаі ризик бути збитим при заході на посадку там максимально високий.
trololo
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