unicdima написав:На відміну від тебе я з весни 2022 на Сході.
Якщо ти не просто на сході, а в ЗСУ, то заслуговуєш на повагу, але це не надає тобі право тут хамити, поводитись зверхньо по відношенню до інших і роздмухувати тут політичні срачі Нам тут всім долярчика в цьому плані з головою вистачає
Василь-Рівне написав: Якщо ти не просто на сході, а в ЗСУ, то заслуговуєш на повагу, але це не надає тобі право тут хамити, поводитись зверхньо по відношенню до інших і роздмухувати тут політичні срачі Нам тут всім долярчика в цьому плані з головою вистачає
Ну як же ж не поганяти порохоботів?))) Без цього життя сумне))) Добре, поки постараюся втриматися )))
trololo написав: бойові генерали у виборах президента участі не приймають, як кривонос. і коли русня під києвом стояла, щось він у бій не спішив лізти, а сидів на жулянах, які русні були не цікаві взагалі.
А от мені цікаво, з якого дива ти впевнений, що Жуляни русні не були цікаві взагалі ?
тому що вже був захоплений гостомель, смуга в жулянах коротка для приймання іл-76, плюс він знаходиться практично в центрі містаі ризик бути збитим при заході на посадку там максимально високий.